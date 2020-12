Dans une observation importante sur les crimes liés au genre, la Haute Cour de Delhi, alors qu’elle entendait jeudi une affaire de viol, a observé que les relations sexuelles avec promesse de mariage ne sont pas conformes aux définitions du viol si la femme continue d’être physiquement intime avec l’homme. sur une période de temps significativement longue, TOI a rapporté.

Le tribunal entendait une affaire déposée par une femme qui avait eu une relation de temps en temps avec un homme depuis plusieurs mois, le tribunal a noté qu’une promesse de mariage ne peut être considérée comme une incitation à avoir des relations sexuelles pendant une période prolongée et indéfinie. période de temps. »

Tout en examinant les détails de l’affaire, le juge Vibhu Bakhru a observé que dans de nombreux cas, les gens deviennent physiquement intimes avec leur partenaire après la promesse du mariage. Mais dans le cas d’un couple qui est ensemble depuis plus longtemps, cela ne s’applique pas et ne peut donc pas être appelé de la même manière dans de tels cas.

Le tribunal aurait fait observer que << dans certains cas, une promesse de mariage peut inciter une partie à accepter d'établir des relations sexuelles, même si elle ne souhaite pas y consentir. De telles incitations à un moment donné peuvent susciter un consentement, même si la partie concernée peut vouloir dire non. "

Le CH de Delhi a acquitté l’homme des accusations de viol et a confirmé la décision rendue par un tribunal de première instance plus tôt. La femme avait déposé une plainte contre l’homme en disant qu’il l’avait trompée et s’était livrée à une relation physique en promettant de l’épouser, une accusation qui, selon le tribunal, avait déjà été prouvée incorrecte par le tribunal de première instance. Le tribunal a également déclaré que la femme avait accepté d’être intime avec l’homme de son plein gré et qu’elle n’avait été contrainte sous aucune forme.

La CH a également déclaré qu’en cas de fausse promesse de se marier, l’autre partie peut «vicier le consentement et, par conséquent, constituer une infraction de viol en vertu de l’article 375 du Code pénal indien».

Il y a eu plusieurs observations individuelles par les tribunaux plus tôt similaires à celui-ci. Plus tôt en mai, un juge de la Haute Cour d’Orissa a observé que l’indulgence dans des rapports sexuels sur une fausse promesse de mariage n’équivaut pas à un viol. L’affaire concernait l’arrestation d’un étudiant du district de Koraput à Odisha sous des accusations de viol suite à une plainte déposée par une femme tribale de 19 ans en novembre de l’année dernière. Selon les dossiers, le jeune homme et la femme du même village étaient en relation physique depuis de nombreuses années.

L’année dernière, la Cour suprême avait également clarifié la situation juridique dans ces domaines connexes, affirmant que dans tous les cas, un homme ne peut être tenu coupable s’il n’épouse pas une femme malgré une promesse.

Il a déclaré que l’accusation devait prouver que la promesse de se marier était une promesse faite sans intention de l’honorer et qu’une telle promesse était la seule raison pour laquelle une femme acceptait une relation sexuelle.

<< La promesse du mariage doit avoir été une fausse promesse, faite de mauvaise foi et sans intention d'être respectée au moment où elle a été faite. La fausse promesse elle-même doit être d'une pertinence immédiate ou avoir un lien direct avec la décision de la femme pour se livrer à l'acte sexuel », a tenu le banc.