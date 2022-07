La Haute Cour de Calcutta lance une enquête pour retrouver un cochon disparu

Le Ghana est porté disparu depuis quatre mois et une affaire policière a été enregistrée dans l’affaire. Une partie de ceux qui l’aiment ont allégué que la police avait fait preuve de négligence dans la recherche du Ghana. Une autre section a approché la Haute Cour de Calcutta. Le tribunal a ordonné vendredi à la police de mener une enquête de haut niveau sur cette affaire. Le rôle de l’enquêteur qui examinait l’affaire fera l’objet d’une enquête et s’il est reconnu coupable, le tribunal a ordonné que des mesures soient prises.

Qui est le Ghana ? C’est un cochon qui errait autour de la cour de Kalyani. Aimé de tous, sa disparition en a troublé plus d’un. Des personnes vivant à proximité du tribunal ont affirmé que certaines personnes avaient été vues emmenant le Ghana de force. Le cochon avait l’habitude de rester au tribunal de Kalyani pendant plusieurs années et pendant le verrouillage induit par la pandémie, le Ghana avait également disparu à un moment donné.

Cependant, cette fois, il était revenu. Cette fois, les gens ont exprimé des craintes que le Ghana ait pu être enlevé. Les avocats du tribunal de Kalyani étaient très friands du Ghana et ce sont eux qui ont pris l’initiative de déposer un journal manquant. La décision de tendre la main à la haute cour était aussi leur idée.

Le juge Shampa Sarkar a entendu l’affaire vendredi et a donné des instructions au SP de Ranaghat pour former une équipe d’enquête et rechercher le Ghana.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles, regardez les meilleures vidéos et la télévision en direct ici.