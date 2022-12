La Haute Cour britannique décide que les manifestations pro-vie peuvent être interdites dans le périmètre des cliniques d’avortement

La Cour suprême du Royaume-Uni a jugé légal d’interdire les manifestations et le plaidoyer pro-vie du périmètre des cliniques d’avortement.

Le projet de loi d’Irlande du Nord sur les services d’avortement (zones d’accès sécurisé) légaliserait des zones “tampons” autour des cliniques d’avortement qui interdiraient la présence de groupes pro-vie ou de manifestants à moins de 328 pieds d’un fournisseur d’avortement.

La Cour suprême a confirmé la loi comme “justifiable” et non contraire à la constitution du pays, ni à la Convention européenne des droits de l’homme.

La chef du Parti vert, Clare Bailey, a présenté le projet de loi en septembre de l’année dernière. Il a été approuvé le 24 mars par l’Assemblée d’Irlande du Nord.

La procureure générale d’Irlande du Nord, Brenda King, a renvoyé le projet de loi à la Cour suprême, craignant que le vaste périmètre du projet de loi interdisant la rhétorique pro-vie ne viole les protections de la Convention européenne des droits de l’homme pour la liberté d’expression.

La loi interdit à la fois l’influence “directe” et “indirecte” des groupes pro-vie, ce qui inclut non seulement la publication de pamphlets, mais aussi les manifestations silencieuses et la prière.

“Présence pacifique, simple conversation, prière silencieuse ou silencieuse – ces activités ne devraient jamais être criminalisées dans une société démocratique comme le Royaume-Uni”, a déclaré Jeremiah Igunnubole, conseiller juridique d’Alliance Defending Freedom.

“La loi d’Irlande du Nord, largement rédigée, donne un pouvoir arbitraire aux policiers, avec pour conséquence inévitable l’arrestation et la poursuite injustes de ceux qui expriment des opinions pro-vie, même si ces opinions sont protégées par le droit national et international des droits de l’homme”, a ajouté Igunnubole.

Gillian Mackay, membre du Parti vert, a l’intention d’introduire une législation parallèle au Parlement écossais.