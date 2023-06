La Haute Cour australienne rejette la demande d’injonction de la Russie pour mettre fin à l’expulsion de son ambassade

CANBERRA, Australie (AP) – La plus haute cour d’Australie a rejeté lundi la demande de la Russie d’une injonction qui aurait mis fin à l’expulsion de son ambassade d’un site de la capitale, Canberra. Un homme qui occupait le bloc dans une cabine portable depuis plus d’une semaine dans un acte apparent de défi russe est parti peu après.

La juge de la Haute Cour, Jayne Jagot, a qualifié de faible la contestation par la Russie d’une loi résiliant le bail. « Je ne perçois pas le cas (de la Russie)… comme solide. En effet, il est difficile d’identifier une question sérieuse à juger », a déclaré Jagot.

Le Parlement a adopté le 15 juin une loi d’urgence qui a mis fin au bail de la Russie sur le bloc en grande partie vide pour des raisons de sécurité, car la nouvelle ambassade aurait été trop proche du Parlement.

L’avocat du gouvernement, Tim Begbie, a déclaré que la Russie semblait demander l’injonction pour protéger ses propres intérêts en matière de sécurité et de renseignement.

« Ce n’est pas seulement qu’ils n’ont pas présenté d’arguments convaincants en faveur de l’invalidité constitutionnelle dans cette application, ils n’en ont absolument aucun », a déclaré Begbie.

L’avocat russe, Elliot Hyde, avait fait valoir que l’ambassadeur Alexey Pavlovsky n’aurait pas confiance dans l’intégrité et la sécurité d’un bâtiment consulaire déjà sur le site si l’ambassade n’était pas autorisée à en conserver la possession jusqu’à ce que la contestation de la résiliation du bail soit décidée.

Hyde a déclaré qu’un homme qui vivait sur le site depuis au moins la semaine dernière était un agent de sécurité protégeant l’enceinte. L’homme avait été décrit dans les médias comme un diplomate russe.

Le Premier ministre Anthony Albanese a déclaré qu’il saluait la décision de la Haute Cour et s’attendait à ce que les Russes quittent le site.

« Le tribunal a clairement indiqué qu’il n’y a aucune base légale pour qu’une présence russe se poursuive sur le site pour le moment, et nous attendons de la Fédération de Russie qu’elle agisse conformément à la décision du tribunal », a déclaré Albanese aux journalistes.

« L’Australie soutient la loi. La Russie n’a pas vraiment bien fait respecter la loi ces derniers temps », a ajouté Albanese, faisant référence à l’invasion de l’Ukraine.

L’agent de sécurité a quitté l’enceinte clôturée après la décision et n’a rien dit aux journalistes alors qu’il franchissait la porte. Il transportait des sacs et a été récupéré par une voiture avec des plaques d’immatriculation diplomatiques.

L’ambassade de Russie n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. La Russie avait accusé l’Australie d’« hystérie russophobe » pour avoir annulé le bail du site du quartier diplomatique de Canberra où Moscou voulait construire une nouvelle ambassade. L’actuelle ambassade de Russie se trouve dans la banlieue de Griffith à Canberra et ses opérations ne sont pas affectées.

Don Rothwell, expert en droit international de l’Université nationale australienne, a déclaré qu’un examen de la liste publiée des diplomates russes accrédités en Australie avait révélé qu’il n’y avait que trois hommes diplomates qui pourraient être l’homme qui gardait le site de l’ambassade.

Compte tenu de la description par Hyde du squatter en tant que garde, Rothwell doutait que l’homme jouisse de l’immunité diplomatique, ce qui aurait pu empêcher les autorités australiennes de l’expulser du site.

Avec lui parti, la police pourrait éviter toute autre contestation judiciaire en sécurisant le site et en empêchant tout diplomate russe de prendre sa place, a déclaré Rothwell.

La police fédérale australienne a refusé la semaine dernière d’expliquer pourquoi l’homme n’avait pas été expulsé du site contesté en tant qu’intrus.

La querelle juridique sur le site est un nouveau point bas dans les relations tendues entre la Russie et l’un des plus généreux partisans de l’Ukraine en dehors de l’OTAN.

Albanese a annoncé lundi une aide supplémentaire de 110 millions de dollars australiens (74 millions de dollars) à l’Ukraine, comprenant 70 véhicules militaires et 28 véhicules blindés de transport de troupes M113. L’aide comprend également des munitions et 10 millions de dollars australiens (6,7 millions de dollars) d’aide humanitaire pour les abris, les services de santé, l’eau potable et l’assainissement.

Le nouveau programme d’aide porte l’aide totale de l’Australie à l’Ukraine à 790 millions de dollars australiens (528 millions de dollars) depuis l’invasion de la Russie l’année dernière.

Au cours de l’audience, l’avocat australien a suggéré que le Kremlin avait été distrait de l’affaire par la rébellion de courte durée en Russie par les mercenaires du groupe Wagner.

Tim Begbie a déclaré que Hyde n’avait pas répondu à une lettre envoyée samedi dans laquelle le gouvernement tentait d’éviter la demande d’injonction en proposant de ne pas endommager le bâtiment consulaire ni de louer le site à quiconque pendant que la contestation russe est devant le tribunal.

« Je ne reproche pas à mon savant ami de ne pas avoir répondu à cette lettre », a déclaré Begbie, se référant à Hyde. « La Russie a eu d’autres choses en tête ce week-end. »

Rod Mcguirk, l’Associated Press