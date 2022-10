La hausse rapide des prix des denrées alimentaires pourrait aider à motiver les consommateurs à réduire le gaspillage alimentaire, selon les experts

Il y a une chanson chantée dans la maison de Vancouver de Tara Moreau quand elle, ses deux filles ou son partenaire jettent de la nourriture plutôt que de la manger.

Son refrain ? “Un tiers de la nourriture est un gaspillage.”

Moreau, directeur du Jardin botanique de l’UBC, dit que même si c’est idiot, cela rappelle à quel point le gaspillage alimentaire est grave.

“Cela signifie que nous pouvons le voir lorsque nous gaspillons de la nourriture et le reconnaître”, a-t-elle déclaré.

La chanson de la famille Moreau fait allusion à des données brutes cela montre qu’environ un tiers de tous les aliments produits dans le monde sont perdus ou jetés chaque année. Les déchets ont plusieurs conséquences, notamment les émissions de gaz à effet de serre, car les aliments se décomposent dans les décharges. Jusqu’à 10 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre proviennent des déchets alimentaires.

Dans la région métropolitaine de Vancouver, où Moreau et sa famille vivent, les produits biologiques représentent 25 à 30 % des déchets envoyés aux sites d’enfouissementselon que vous vivez dans une maison unifamiliale ou multifamiliale.

Les partisans de la réduction du gaspillage alimentaire souhaitent que les consommateurs choisissent un jour par semaine où ils cuisinent avec des restes de nourriture afin de réduire le gaspillage alimentaire. (Ben Nelms/Reuters)

Les chercheurs, l’industrie et les politiciens se sont efforcés de garder les aliments hors des décharges pour aider à lutter contre le changement climatique et économiser de l’argent et des ressources. Et maintenant, l’inflation peut fournir encore plus de motivation pour ne pas gaspiller de nourriture.

Selon le Conseil national zéro déchet du Canada, un ménage canadien moyen jette environ 140 kilogrammes de nourriture par an, dont environ 30 % de légumes, d’une valeur de plus de 1 300 $.

“Certaines recherches indiquent que 50% des Canadiens ne réalisent pas combien d’argent ils peuvent économiser en étant plus ingénieux”, a déclaré Richard Swannell, qui travaille sur le gaspillage alimentaire depuis 2005 et est directeur international de l’organisation basée au Royaume-Uni. ENVELOPPER.

En 2007, WRAP a participé au lancement de la campagne « Aimez la nourriture, détestez le gaspillage », qui a été adoptée par des dizaines de pays à travers le monde, dont le Canada.

De nombreuses juridictions à travers le monde souhaitent réduire de moitié la quantité de nourriture envoyée dans les décharges d’ici 2025 ou 2030.

Parlons de ces champignons pâteux. Qu’ils soient parfaitement dodus ou ratatinés et secs, les champignons peuvent être utilisés dans une grande variété de plats. Voici les 5 meilleures façons de les utiliser de @LFHW_ca. https://t.co/yhBqw5PCte #LoveFoodHateWasteCa pic.twitter.com/c2JyU3QgiJ —@MetroVancouver

Swannell était l’un des nombreux experts qui ont parlé du gaspillage alimentaire à Conférence zéro déchet de Metro Vancouver cette semaine. Ils ont fait valoir qu’encourager les consommateurs à changer de comportement aiderait non seulement l’environnement, mais aussi, maintenant plus que jamais, leur budget.

L’inflation fait grimper les factures d’épicerie à un rythme jamais vu depuis 1981. Le coût des graisses et des huiles comestibles a augmenté de près de 28 % au cours de la dernière année.

“Cela peut motiver les gens à dire:” Hé, nous pouvons économiser beaucoup d’argent ici et faire fructifier notre argent, et nous pouvons faire notre part pour l’environnement et réduire notre impact “”, a-t-il déclaré.

Swannell et Kristen Denega de Hellman a présenté des recherches à Vancouver que WRAP et la société de mayonnaise ont fait pour montrer que, malgré leur souci du gaspillage alimentaire, de nombreuses personnes jettent toujours la même quantité de nourriture qu’il y a un an, voire plus.

L’objectif était de mettre en évidence le problème et de proposer des solutions simples à adopter par les consommateurs pour apporter des changements significatifs.

“Le gaspillage alimentaire a un impact négatif sur la planète, les gens et aussi votre portefeuille”, a déclaré Denega. “Souvent, la mayonnaise est utilisée dans les restes, et nous voulons également faire quelque chose pour aider les consommateurs à fournir aux gens des solutions qui peuvent réellement faire la différence.”

Le projet conjoint recommande de choisir un jour de semaine pour cuisiner avec des ingrédients ou des restes et d’utiliser une technique de recette trois plus un où les consommateurs choisissent une base de glucides, un légume ou un fruit couramment gaspillé, une source de protéines, puis ce qu’ils appellent une “touche magique” d’herbes, d’épices ou de sauce pour harmoniser le plat.

“Les gens sont intrinsèquement intéressés”

BEworks de Toronto, une entreprise de sciences du comportement, a découvert, grâce à des sondages auprès de consommateurs invités à suivre le gaspillage alimentaire dans le cadre du projet WRAP et Hellman, que beaucoup étaient surpris par la quantité de nourriture qu’ils gaspillaient.

“L’un des défis du gaspillage alimentaire est de rendre le problème invisible visible pour les gens. C’est un problème de durabilité en général”, a déclaré Angela Cooper, stratège chez BEworks.

Elle a déclaré qu’avec la hausse des prix des denrées alimentaires, la lutte contre le gaspillage alimentaire pourrait toucher davantage de consommateurs, mais prévient que les solutions doivent être simples pour que les gens les adoptent dans leur vie quotidienne.

“Des outils qui sont personnellement pertinents pour eux sans adopter une position ferme selon laquelle cela va aider à lutter contre le changement climatique, cela va sauver l’environnement, ce dont certaines personnes pourraient se soucier”, a-t-elle déclaré. “Les gens sont intrinsèquement intéressés à bien des égards.”

Un autre outil que les consommateurs peuvent utiliser pour réduire le gaspillage alimentaire est de prendre une « étagère » avant d’aller faire leurs courses. Il s’agit d’une photo de l’intérieur d’un réfrigérateur ou d’une armoire afin que les consommateurs puissent éviter d’acheter le double de ce qu’ils ont déjà.

Les recherches effectuées par WRAP et Hellman’s affirment que l’adoption de ces petits changements pourrait réduire le gaspillage alimentaire des ménages jusqu’à 30 %.

Le 29 septembre était le Journée internationale de sensibilisation aux pertes et gaspillages alimentaires.