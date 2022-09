la hausse du dollar, l’inflation, les problèmes d’approvisionnement augmentent les revenus

Christian Klein, co-PDG du géant allemand des logiciels et du cloud computing SAP, prend la parole lors d’une conférence de presse pour présenter les résultats financiers de SAP pour 2019 le 28 janvier 2020 à Walldorf, dans le sud-ouest de l’Allemagne. – Le géant allemand du logiciel SAP a fait état d’un résultat net miné par de lourds coûts de restructuration, mais a relevé ses prévisions pour l’année à venir.

Le renforcement du dollar, l’inflation mondiale et les problèmes de chaîne d’approvisionnement liés aux blocages de Covid en Chine ont été des vents contraires majeurs pour de nombreuses entreprises technologiques.

Mais le PDG de SAP, Christian Klein, affirme que le géant européen du logiciel est une exception.

“Nos plus grands concurrents sont aux États-Unis, donc la force du dollar nous profite en fait. Nous avons un énorme vent arrière venant de la devise.” Klein a déclaré à CNBC, notant que SAP rapporte ses revenus en euros.

En juillet, l’euro est tombé à parité avec le dollar pour la première fois en 20 ans et le billet vert a continué de gagner ces dernières semaines. SAP a réalisé 34 % de tous les revenus et 52 % des revenus du cloud aux États-Unis au cours de ses deux premiers trimestres fiscaux.

D’autres grandes entreprises technologiques, dont Salesforce, Microsoft et IBM, ont déclaré que la force du dollar nuirait aux bénéfices à court terme.

Klein affirme également que la hausse de l’inflation a accéléré le passage des clients des logiciels sur site aux services de cloud computing, alors qu’ils cherchent à contrôler les coûts. L’inflation a augmenté de 6,3% aux États-Unis au cours des 12 derniers mois selon le dernier rapport PCE d’août.

Il a ajouté que les problèmes de chaîne d’approvisionnement résultant de la réouverture plus lente que prévu de la Chine à la suite des blocages de Covid ont accru l’intérêt pour la planification des ressources d’entreprise ou les logiciels ERP, qui aident à suivre la logistique, la fabrication et les ressources humaines.

Selon les estimations de Cowen, SAP est la force dominante sur le marché ERP avec 23 % de part de marché dans le monde, contre 10 % pour Oracle, 4 % pour Microsoft et 3 % pour Workday.

“Les entreprises réorganisent en fait leurs chaînes d’approvisionnement pour réduire les risques liés à la situation en Chine et devenir moins dépendantes de la Chine.” Les frais d’expédition de l’Asie vers la côte ouest des États-Unis ont atteint des niveaux record en septembre 2021 et restent environ trois fois plus élevés qu’ils ne l’étaient en septembre 2019.

“Maintenant, de nombreuses entreprises réfléchissent également à la manière dont elles peuvent compenser cette pression des coûts. L’ERP touche 50 à 60% de vos processus métier”, a déclaré Klein. “Il y a tellement de nouvelles technologies qui stimulent l’automatisation des processus qu’il y a tellement de technologies qui stimulent l’intelligence et l’analyse prédictive qui aident à connecter les chaînes d’approvisionnement. Vous ne pouvez plus vous permettre de vous asseoir sur un ERP vieux de 10 ans.”

En octobre 2020, SAP a annoncé son intention de se concentrer sur le cloud computing, d’abandonner les prévisions de bénéfices à court terme et de fixer un nouvel objectif de 22 milliards de dollars de revenus du cloud d’ici 2025.

Les revenus du cloud et des logiciels de la société ont augmenté de 34 % pour atteindre plus de 3 milliards de dollars au dernier trimestre, dépassant les estimations des analystes, mais SAP a globalement enregistré des bénéfices mitigés. Les actions ont chuté de 12% depuis le rapport du 21 juillet dans lequel SAP a abaissé ses perspectives de bénéfices pour l’exercice 2022 de 7,6 milliards d’euros à 7,9 milliards d’euros, contre des prévisions antérieures de 7,8 milliards d’euros à 8,25 milliards d’euros. La réduction est en partie due à l’arrêt des opérations en Russie en raison de la guerre d’Ukraine et au passage des licences de logiciels sur site aux abonnements cloud.

“Ils sont dans une position de force massive pour faire passer leur activité ERP sur site vers le cloud.” a déclaré Dan Ives, analyste principal en technologie chez Wedbush. Mais il a ajouté qu’Oracle et Microsoft pourraient gagner des parts de marché dans la transition si SAP rencontrait des problèmes d’exécution ou de déploiement de produits. “C’est un espace très concurrentiel. Mais SAP est sur la voie du succès dans le cloud ERP et ils contrôlent leur propre destin.”

“Je vois que l’environnement actuel accélère en fait le passage au cloud.” Klein a déclaré : ” Beaucoup d’entreprises disent que nous voyons un nombre croissant d’attaques du côté de la cybersécurité. Nous sommes totalement submergés par tous ces besoins pour protéger nos données et protéger notre système. Ils veulent donc passer au cloud, donner entre les mains d’une grande entreprise technologique.”