"La hausse du coût des données est une préoccupation, parlera au régulateur": Ministre de l’Union

La hausse des prix des données et des appareils est une préoccupation pour la prolifération rapide de la numérisation, a déclaré mercredi le ministre d’État à l’Électronique et à l’informatique Rajeev Chandrasekhar.

Les commentaires sont venus dans le contexte d’une récente augmentation d’environ 57% du plan de recharge mensuel minimum par le deuxième plus grand opérateur de télécommunications du pays, Bharti Airtel.

“L’augmentation du coût des données ou du coût des appareils est un sujet de préoccupation car ce sont des obstacles à la numérisation rapide. Nous avons pour objectif de mettre en ligne 120 crores d’Indiens d’ici 2025. Nous avons 83 crores d’Indiens en ligne aujourd’hui. Nous voyons certainement des problèmes dans l’augmentation coût de la consommation de données ou de toute augmentation du coût des appareils », a déclaré Chandrasekhar en marge de l’India Stack Developer Conference.

Le ministre a déclaré qu’il n’avait pas étudié la récente hausse des tarifs des services mobiles par Airtel et qu’il attendrait que le régulateur des télécommunications Trai l’examine.

“Nous allons certainement parler à Trai, c’est quoi? Est-ce à court terme à cause du problème global Russie-Ukraine? Est-ce à long terme? Est-ce une tendance ou plutôt un problème épisodique? Telles sont les questions que nous allons demander », a déclaré Chandrasekhar.

Il a également déclaré qu’il y avait eu un impact sur les prix dans le monde en raison de la guerre russo-ukrainienne et que l’impact des prix des données devait être examiné.

Le ministre a déclaré que le coût des données et des appareils sont des obstacles à la numérisation.

“Si un opérateur va le prendre, c’est un problème que Meity posera certainement des questions, pourquoi le prend-il? Quelles sont les raisons derrière cela? Est-ce à cause d’un problème de chaîne d’approvisionnement? Mais c’est notre mission à Meity pour s’assurer que les données restent abordables en Inde car c’est la sauce secrète de la numérisation », a-t-il noté. Bharti Airtel a augmenté le prix de sa recharge minimale pour le plan de service de téléphonie mobile de 28 jours d’environ 57% à Rs 155 dans huit cercles, dont le Karnataka, l’Andhra Pradesh, le Bihar et l’Uttar Pradesh West.

La société a arrêté son plan de recharge minimum de Rs 99, en vertu duquel elle offrait 200 mégaoctets de données et d’appels au rythme de Rs 2,5 paise par seconde. À Haryana et Odisha, Airtel a maintenant commencé à proposer le forfait Rs 155 avec appels illimités, 1 Go de données et 300 SMS.

Le secrétaire du ministère de l’Électronique et de l’informatique, Alkesh Kumar Sharma, a déclaré que les gens devraient avoir accès à l’inclusion numérique, parler de l’autonomisation numérique et s’assurer qu’il n’y a pas de fracture numérique.

“Nous devons assurer la connectivité numérique à chaque partie du pays. Nous devons nous assurer que le coût des données doit être abordable et créer un écosystème de fabrication pour relier le numérique en réduisant le coût des appareils”, a-t-il déclaré.

S’exprimant lors de la conférence, le ministre a déclaré que cinq à sept pays devraient s’inscrire pour adopter des plates-formes technologiques développées par l’Inde comme UPI et Aadhaar d’ici mars pour accélérer la numérisation. monde à s’inscrire (pour adopter des plateformes)”, a déclaré Chandrasekhar. Il a déclaré que des pays d’Asie, d’Afrique, d’Europe et d’Amérique du Sud devraient s’inscrire.

Le gouvernement prévoit de contacter plusieurs pays pour leur proposer une pile technologique (Aadhaar, UPI, Digi Locker, Co-Win, GeM, GSTN, etc.) dans le cadre de sa responsabilité de présidence du G20 et s’attend à ce que les startups et les intégrateurs de systèmes indiens bénéficient de la exercer.

Le ministre a déclaré que la pile technologique indienne sera offerte aux pays qui ne veulent pas dépenser des milliards de dollars pour la numérisation.

Il a déclaré que les entreprises indiennes et étrangères peuvent participer au développement de l’écosystème.

