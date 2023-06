La hausse du coût de la vie au Royaume-Uni pousse les gens à s’endetter

Regardez Dealing With Debt, mardi 6 juin, 21h30 sur SBS ou en streaming via

Assis sur un canapé dans sa maison de Manchester, Paulo est constamment nerveux, sautant au son d’un coup et cherchant quiconque essaie de regarder par sa fenêtre. Il a déjà placardé la vitre au-dessus de sa porte d’entrée pour empêcher les passants de regarder à l’intérieur.

Les visiteurs potentiels qui terrifient Paulo sont des huissiers de justice, des agents de recouvrement qui peuvent visiter les maisons pour exiger de l’argent ou des actifs pour les dettes impayées. Trois semaines plus tôt, des huissiers ont frappé à sa porte et lui ont exigé de payer sa dette dans les deux mois.

« Les huissiers regardent même à travers les rideaux. Je tourne constamment les rideaux et je vois qui est dehors », a déclaré Paulo.

Paulo doit des milliers de livres d’arriérés de taxes municipales, de factures de services publics et d’amendes impayées. Il a quitté son emploi il y a quatre ans pour s’occuper de son fils à plein temps. Ils vivent avec 600 £ (environ 1 100 $) par mois grâce au soutien du gouvernement, et l’argent est loin de couvrir les dépenses.

Paulo fait partie de ce nombre croissant de Britanniques pour qui la crise du coût de la vie rend les moyens de subsistance plus difficiles et qui s’endettent encore plus. Au Royaume-Uni, les ménages connaissent le plus grand effondrement du niveau de vie depuis le début des records. En l’espace d’un an, les factures d’électricité ont plus que doublé et les gens doivent emprunter de l’argent pour garder les lumières allumées.

« Essayer de garder une trace de tout cela, c’est tout simplement physiquement impossible », a-t-il déclaré, fixant une table chargée de papiers.

« Les factures de services publics lorsque vous ne pouvez pas vous permettre de les payer parce que vous n’avez ni l’argent ni les ressources. C’est juste monter et monter et monter.

Citizens Advice, un réseau d’organisations caritatives à travers le Royaume-Uni qui fournit des conseils financiers gratuits, affirme que ses lignes d’assistance ont été inondées d’appels de personnes aux prises avec des dettes. Crédit: Toujours du documentaire Une « bombe à retardement de la dette »

En janvier, le gouvernement britannique a annoncé qu’il fournirait une aide supplémentaire au coût de la vie aux ménages à faible revenu.

Mais Citizens Advice, un réseau d’organisations caritatives à travers le Royaume-Uni qui fournit des conseils financiers gratuits, affirme que ses clients sont toujours en difficulté et que ses centres d’appels reçoivent un afflux d’appels de personnes très endettées.

Selon l’organisation, un adulte britannique sur quatre s’est endetté au cours des 18 derniers mois. Ils appellent cela une «bombe à retardement de la dette» et disent que le nombre de personnes dont le revenu ne couvre pas les dépenses essentielles a augmenté.

Citizens Advice indique que plus de deux millions de personnes en Angleterre et au Pays de Galles ont été contactées par des huissiers depuis le début de la crise du coût de la vie. Parmi ceux-ci, un tiers ont fait l’expérience d’un comportement intimidant.

Citizens Advice indique que près de la moitié de leurs clients sont incapables de payer leurs factures de taxes d’habitation. Beaucoup, comme Paulo, sont submergés par des lettres exigeantes. Crédit: Toujours du documentaire Les dettes de Paulo ont été vendues à différentes agences de recouvrement de créances. Il est donc maintenant poursuivi par plusieurs prêteurs.

L’un des huissiers a finalement accepté de diviser la dette de Paulo en quatre versements de 100 £. Paulo a semblé soulagé même si cela signifie qu’il doit faire de nouvelles coupes dans son maigre budget familial alors qu’il renvoie son fils à l’école.

« C’est stressant parce que je ne veux pas qu’il aille à l’école en pensant qu’il n’a rien. J’ai dû lui mettre son ancien uniforme scolaire, mais il faut faire des choses pour survivre », a-t-il déclaré.

D’autres huissiers continuent de se rendre à son domicile.

Beaucoup endettés pour la première fois

Les personnes en difficulté financière sont particulièrement vulnérables aux publicités des entreprises offrant des prêts rapides ou visant à « simplifier » leurs dettes existantes en omettant de mentionner les taux d’intérêt élevés ou les frais cachés.

À Southend, Carly est d’abord venue au bureau de Citizen Advice pour obtenir des bons alimentaires.

La perte de plusieurs membres de sa famille proche en deux ans a eu un lourd tribut sur sa santé mentale et elle a dû réduire ses heures de travail en tant que directrice adjointe d’un supermarché local.

À court d’argent, Carly a fini par contracter une série de prêts rapides pour faire face aux dépenses quotidiennes. Elle doit maintenant 20 000 £ (près de 40 000 $).

« Vous ne pensez pas non plus vraiment aux conséquences. Vous ne pensez qu’au moment présent. L’argent pour acheter de la nourriture, de l’électricité, du gaz », a-t-elle déclaré.

Le taux d’intérêt sur 500 £ empruntés par Carly à l’une des sociétés, Loans2Go, était de 180 % par an.

Carly a accumulé des milliers de livres de dettes en prenant une série de prêts rapides pour couvrir ses dépenses quotidiennes. Crédit: Toujours du documentaire « Il y avait des gens qui me prêtaient encore de l’argent et j’aurais aimé qu’ils ne le fassent pas, j’aurais vraiment aimé qu’ils ne le fassent pas et ils avaient fait des vérifications plus approfondies. »

« Parce que je suis sûr que je ne suis pas le seul mais il y a probablement des milliers de personnes dans la même situation. »

Citizens Advice dit que de nombreuses personnes, comme Carly, se retrouvent endettées pour la première fois. Mais ce n’est pas seulement le nombre de personnes très endettées qui inquiète l’organisme de bienfaisance, ils sont également préoccupés par le nombre de personnes entrant dans des arrangements volontaires individuels (IVA).

Carly a décidé de conclure une IVA dans l’espoir de simplifier sa dette qui était répartie sur plusieurs entreprises et qui devenait incontrôlable. Mais au moment où elle a demandé l’avis d’un professionnel, il était trop tard.

Une IVA est un arrangement qui permet à un débiteur de rembourser ses créanciers en effectuant des paiements mensuels sur une période de temps déterminée. Cependant, Citizen Advice avertit que les entreprises IVA facturent des frais initiaux élevés, et de nombreuses personnes sont piégées dans un cycle où leur argent va aux frais plutôt qu’à leur dette réelle.

Très endettée, Carly compte sur les bons alimentaires pour nourrir sa famille. Crédit: Toujours du documentaire « Je n’ai pas fait suffisamment de recherches lorsque je cherchais cette aide pour mes dettes. J’ai juste cherché sur Google et la première chose qui m’est venue, j’y suis allé », a déclaré Carly.

Incapable d’annuler son IVA, Carly compte sur une banque alimentaire pour aider à nourrir sa famille pendant qu’elle règle le remboursement de la dette.