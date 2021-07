La hausse des voyages du 4 juillet soulève des inquiétudes face au COVID

Le Missouri a demandé l’aide de nouvelles équipes d’intervention fédérales COVID-19 alors que la variante delta continue de se propager, avec un nombre croissant de cas et d’hospitalisations dans tout l’État.

Les « équipes d’intervention d’urgence », annoncées jeudi lors d’une conférence de presse à la Maison Blanche, seront envoyées dans les points chauds émergents de COVID-19 à travers le pays, où les taux de vaccination restent faibles. Ils viseront à renforcer les tests et les vaccinations, ainsi qu’à retrouver et traiter les personnes tombées malades.

Le Missouri a signalé 4 271 nouveaux cas de COVID-19 au cours de la semaine dernière et 945 personnes dans tout l’État sont hospitalisées. Parmi les personnes hospitalisées, 265 sont dans l’unité de soins intensifs et 121 sont sous respirateurs, selon les données de l’État.

Le sud-ouest du Missouri est apparu ces dernières semaines comme un point chaud pour la variante delta – une souche plus infectieuse de COVID-19. Les résultats ont mis à rude épreuve les hôpitaux, fait la une des journaux nationaux et frustré les dirigeants des soins de santé.

Steve Edwards, président et chef de la direction de CoxHealth à Springfield, a publié le rapport quotidien de l’hôpital sur le virus – un taux de cas positifs symptomatiques de 32% – avec un message de frustration jeudi.

« Si vous faites des commentaires extrêmement désobligeants sur le vaccin et que vous n’avez aucune expertise en santé publique, vous pouvez être responsable de la mort de quelqu’un », a écrit Edwards. « Tais-toi. »

Aussi dans l’actualité :

► Bien qu’ils ne représentent que 2 % des cas au début de la pandémie, les enfants représentent désormais plus de 24 % des nouvelles infections hebdomadaires au COVID-19, même s’ils ne représentent que 16 % de la population.

► La propagation rapide de la variante delta du COVID-19 à travers l’Afrique alimente la troisième vague de pandémie du pays, la mutation du coronavirus entraînant de nouveaux cas, des hospitalisations et des décès.

► Vendredi, le président Joe Biden a accueilli les champions des World Series Los Angeles Dodgers à la Maison Blanche, faisant des Dodgers la première équipe à être honorée à la Maison Blanche depuis le début de la pandémie de COVID-19.

► Les cas de la variante delta de COVID-19 ont augmenté de 46% en une semaine au Royaume-Uni, après une augmentation presque quadruple des nouveaux cas de la variante au cours du mois dernier.

📈Les chiffres du jour : Les États-Unis comptent plus de 33,7 millions de cas confirmés de COVID-19 et au moins 605 500 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux : Plus de 183,1 millions de cas et plus de 3,9 millions de morts. Plus de 156,2 millions d’Américains ont été entièrement vaccinés, soit 47,1% de la population, selon le CDC.

📘Ce que nous lisons: Des feux d’artifice éblouissants ont illuminé le ciel sombre au-dessus du château de Cendrillon au Magic Kingdom de Walt Disney World jeudi, marquant le premier spectacle de feux d’artifice nocturne que le parc a accueilli depuis le début de la pandémie de coronavirus.

Continuez à rafraîchir cette page pour les dernières nouvelles. Vouloir plus? Inscrivez-vous à notre newsletter Coronavirus Watch pour les mises à jour de votre boîte de réception et rejoignez notre groupe Facebook.

Six personnes travaillant sur l’effondrement d’un condo de Surfside sont testées positives pour COVID-19

Six personnes d’un groupe de travail travaillant sur place après l’effondrement d’un immeuble en copropriété de la région de Miami la semaine dernière ont été testées positives pour COVID-19, a déclaré le chef des pompiers de Miami-Dade, Alan Cominsky, lors d’une conférence de presse samedi.

Ce groupe de travail a depuis quitté le site. Les équipes sur place ont recherché les contacts et testé 424 membres du groupe de travail de Floride. « Nous continuerons également à surveiller », a déclaré Cominsky.

– Christine Fernando

Des experts se demandent si l’OMS devrait mener une enquête sur les origines de la pandémie

Alors que l’Organisation mondiale de la santé élabore les derniers plans pour sonder le début de la pandémie de coronavirus, un nombre croissant de scientifiques affirment que l’agence des Nations Unies n’est pas à la hauteur de la tâche et ne devrait pas être celle à enquêter.

De nombreux experts, certains ayant des liens étroits avec l’OMS, affirment que les tensions politiques entre les États-Unis et la Chine empêchent une enquête de l’agence de trouver des réponses crédibles. Ils disent que ce qui est nécessaire, c’est une analyse large et indépendante plus proche de ce qui s’est passé au lendemain de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl en 1986.

« Nous ne trouverons jamais les origines en nous appuyant sur l’Organisation mondiale de la santé », a déclaré Lawrence Gostin, directeur du Centre de collaboration de l’OMS sur le droit de la santé publique et les droits de l’homme à l’Université de Georgetown. « Depuis un an et demi, ils sont bloqués par la Chine, et il est très clair qu’ils n’iront pas au fond des choses. »

La première phase de la mission de l’OMS a nécessité d’obtenir l’approbation de la Chine non seulement pour les experts qui s’y sont rendus, mais aussi pour l’ensemble de leur agenda et le rapport qu’ils ont finalement produit.

Jeffrey Sachs, professeur à l’Université Columbia, a déclaré que les États-Unis doivent être prêts à soumettre leurs propres scientifiques à un examen rigoureux et reconnaître qu’ils pourraient être tout aussi coupables que la Chine.

« L’idée que la Chine se comportait mal est déjà une mauvaise prémisse pour le début de cette enquête », a déclaré Sachs. « Si le travail de laboratoire était en quelque sorte responsable (de la pandémie), la probabilité que ce soient les États-Unis et la Chine qui travaillent ensemble sur une initiative scientifique est très élevée. »

Aucun plan de verrouillage en Russie alors que les décès par virus atteignent un nouveau record

Malgré de nouveaux décès record et la flambée des infections quotidiennes au COVID-19, le gouvernement russe insiste sur le fait qu’il n’y a aucun plan pour un verrouillage national en cours.

Les autorités russes ont signalé 679 nouveaux décès par coronavirus vendredi, un quatrième jour consécutif avec le nombre de morts quotidien le plus élevé de la pandémie. Les nouvelles infections quotidiennes ont plus que doublé au cours du mois dernier, passant d’environ 9 000 début juin à plus de 20 000 cette semaine. Vendredi, le groupe de travail de l’État russe sur les coronavirus a signalé 23 218 nouvelles contagions.

Pourtant, les autorités ne discutent pas d’un verrouillage, a déclaré vendredi le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

Les responsables russes ont attribué l’augmentation du nombre de cas à l’attitude laxiste des Russes à l’égard de la prise de précautions, à la prévalence croissante de variantes plus infectieuses et à la lenteur des taux de vaccination. Bien que la Russie ait été parmi les premiers pays à annoncer et déployer un vaccin contre le coronavirus, un peu plus de 23 millions de personnes – soit 15% de ses 146 millions d’habitants – ont reçu au moins une injection.

La Russie n’a eu qu’un seul verrouillage national de six semaines au printemps dernier, et les autorités ont largement évité les restrictions strictes qui nécessiteraient la fermeture d’entreprises depuis lors. Une seule région russe – la république sibérienne de Bouriatie – a depuis connu deux fermetures locales, la dernière en vigueur depuis dimanche.

Le groupe de travail russe sur les coronavirus a signalé plus de 5,5 millions de cas confirmés de coronavirus dans la pandémie et 136 565 décès.

Plus de voyageurs sur un 4 juillet plus libre suscite des inquiétudes en matière de pandémie

Les Américains jouissant d’une liberté retrouvée devraient voyager et se rassembler pour des barbecues, des feux d’artifice, des concerts et des sorties à la plage au cours du week-end du 4 juillet en nombre jamais vu depuis les jours pré-pandémiques.

Et il y a des craintes que le mélange d’un grand nombre d’Américains vaccinés et non vaccinés à un moment où la variante delta se propage rapidement pourrait annuler une partie des progrès réalisés contre le fléau. AAA prévoit que plus de 47 millions de personnes voyageront en voiture ou en avion ce week-end aux États-Unis, un retour aux niveaux de 2019 et 40% de plus que l’année dernière. Cela comprend 3,5 millions de passagers aériens.

Nashville s’attend à ce que jusqu’à 400 000 personnes affluent dans la ville pour sa célébration du 4 juillet mettant en vedette la star country Brad Paisley. Les plages et les bords de lac devraient également être bondés. Dans le sud de la Californie, Huntington Beach prévoit l’une des plus grandes célébrations de la côte ouest, un festival de trois jours qui pourrait rassembler un demi-million de personnes.

Le président Joe Biden a salué les vacances comme un moment historique dans la reprise du pays après une crise qui a tué plus de 600 000 Américains et conduit à des mois de restrictions qui ont maintenant presque disparu. Il prévoit d’accueillir plus de 1 000 personnes à la Maison Blanche – premiers intervenants, travailleurs essentiels et troupes – pour un barbecue et des feux d’artifice pour marquer ce que l’administration appelle un « été de liberté ».

« Je vais le célébrer », a déclaré Biden vendredi avant les vacances. « Il se passe de grandes choses. … Partout en Amérique, les gens vont à des matchs de football, font de bonnes choses. » Mais il a également averti que « des vies seraient perdues » à cause des personnes qui n’avaient pas été vaccinées.

Les jeunes prévoient des étés «sauvages» pour rattraper le temps perdu pendant la pandémie

De nombreux jeunes compensent de manière excessive le manque de socialisation pendant la pandémie avec des calendriers sociaux en plein essor, et ils veulent se défouler avec un été sauvage.

Lorsque Carolyn Xenalis a déménagé à New York pour son stage, elle s’est donné comme priorité d’explorer la ville, de rencontrer de nouvelles personnes et d’en faire le meilleur été de sa vie. Xenalis a une devise pour cet été : ne jamais dire non à une invitation, qu’il s’agisse d’une promenade dans le parc ou d’un verre un mardi soir. Même quelque chose d’aussi banal qu’un lundi soir s’est transformé en un «lundi de célibataire» hebdomadaire dans un bar local pour Xenalis.

« Vivre une pandémie mondiale ne m’a vraiment pas fait prendre pour acquis le temps dont je dispose pour interagir avec les autres, visiter de nouveaux endroits et créer de nouveaux souvenirs », a déclaré le natif de Westbrook, Connecticut.

D’autres, comme Erica Huang, ne sont pas pressés de revenir dans la vie sociale d’avant la pandémie.

« La pandémie m’a aidé à réaliser que les activités superficielles comme les fêtes excessives et la consommation d’alcool ne sont pas si importantes après tout », a déclaré Huang. Au lieu de cela, elle s’est « gâtée » en créant de l’art DIY, en faisant des balades à vélo relaxantes et en lisant.

Lire la suite.

– Jenna Ryû

Collaborateurs : Galen Bacharier, Springfield News-Leader ; The Associated Press