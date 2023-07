La hausse des températures déclenche des avertissements de chaleur dans l’Okanagan

Les températures devraient atteindre 35 C

Des avertissements de chaleur sont en place pour tout l’Okanagan.

Les températures devraient atteindre 35°C.

Environnement Canada rappelle aux gens que la chaleur affecte tout le monde.

Certains conseils pour rester en sécurité incluent boire beaucoup d’eau, rester dans un endroit frais et ne jamais laisser de personnes ou d’animaux domestiques à l’intérieur d’un véhicule garé.

Vous trouverez plus de ressources sur les maladies liées à la chaleur et sur la façon de rester protégé en visitant ou en appelant HealthLinkBC.

@thebrittwebster

[email protected]

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

avertissement de chaleurVague de chaleurKelownaOkanaganPentictonVernon