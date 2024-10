La hausse des températures dans l’Arctique augmente le risque de maladies des ours polaires

Par Alimat Aliyeva

La hausse des températures dans l’Arctique augmente le risque d’infection des ours polaires par des virus, des bactéries et des parasites,

Azernews rapports.

À la suite des recherches menées, il a été constaté que le risque d’infection par des maladies que ces animaux n’avaient pas rencontrées il y a 30 ans a considérablement augmenté. Les chercheurs ont analysé des échantillons de sang d’ours vivant dans la mer des Tchouktches, entre l’Alaska et la Russie, pour découvrir comment cela pourrait être lié à la hausse des températures et à la fonte des glaces. Les échantillons de l’étude ont été collectés entre 1987 et 1994, puis réexaminés 30 ans plus tard, entre 2008 et 2017.

Les chercheurs ont découvert que de nombreux échantillons de sang récents contenaient des signes chimiques indiquant que les ours étaient infectés par l’un des cinq virus, bactéries ou parasites. Docteur en biologie de l’US Geological Survey. Karin Rhode a déclaré que cela montre que quelque chose a changé dans l’ensemble de l’écosystème arctique.

