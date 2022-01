La hausse des taux hypothécaires, l’offre restreinte et les prix élevés frustrent les chasseurs de maisons

L’offre limitée pèse sur les ventes. Les ventes de maisons en attente, qui représentent des contrats signés sur des maisons existantes, ont chuté plus que prévu de novembre à décembre, en baisse de 3,7 % selon la National Association of Realtors. Les agents immobiliers attribuent cette baisse à l’extrême pénurie de maisons à vendre, et non au manque de demande.

« Nous sommes coincés entre le marteau et l’enclume », a déclaré Rondie Robinson, qui était là avec sa femme et sa fille. Robinson a déclaré qu’il avait récemment obtenu un nouvel emploi et qu’il cherchait à passer à une maison plus grande.

Les acheteurs sortent au début de cette année, dans l’espoir de faire un saut sur le marché printanier habituellement occupé. Ils craignent également que, dans un marché du logement déjà cher, la hausse des taux hypothécaires ne les force à sortir.

« Entre les hausses de taux imminentes, la hausse des prix des maisons et la flambée des loyers, les acheteurs de maisons d’aujourd’hui ont beaucoup de motivation pour fermer alors que les coûts mensuels pourraient encore être abordables », a déclaré Danielle Hale, économiste en chef pour Realtor.com.

La combinaison d’une forte demande et de faibles taux hypothécaires au cours des deux dernières années a fait grimper les prix des maisons au rythme le plus rapide depuis plusieurs décennies. Alors que les gains d’une année sur l’autre commencent à diminuer à l’échelle nationale, les prix sont toujours à des niveaux record, en hausse de près de 19 % en novembre dernier par rapport à novembre 2020, selon l’indice S&P Case-Shiller.

« Nous ne voulons pas attendre, car probablement quand il fait plus chaud, plus de maisons sont mises sur le marché et que les prix augmentent, ce sera juste un peu comme la pire situation, comme la tempête parfaite où les choses montent vraiment, » a déclaré Mike Williams, qui était à la journée portes ouvertes dans le Maryland.

La maison était au prix de 375 000 $, juste autour de la médiane nationale. Mais la hausse des taux signifie que le paiement mensuel est maintenant d’environ 200 dollars de plus qu’il y a un an et de 100 dollars de plus qu’il y a seulement trois semaines. Le taux moyen du prêt hypothécaire fixe de 30 ans était inférieur à 3 % au début de l’année dernière et oscille maintenant autour de 3,7 %.

« Tout le monde craint que la concurrence ne fasse en sorte que les acheteurs d’une première maison, en particulier, n’aient pas d’avance, ils ne pourront pas rivaliser », a déclaré Duke Walker, agent de crédit chez Movement Mortgage à Washington, CC

Walker a déclaré que son téléphone n’arrêtait pas de sonner avec des appels d’acheteurs potentiels cherchant à verrouiller leurs tarifs maintenant avant qu’ils ne se déplacent plus haut. Les demandes de prêt hypothécaire pour acheter une maison ont bondi de 8% au cours de la deuxième semaine de ce mois par rapport à la première, selon la Mortgage Bankers Association.

« Au cours des deux dernières semaines en particulier, vous avez constaté une augmentation significative, non seulement avec la mienne, mais à l’échelle de l’industrie, tous mes contemporains voient également leur application compter », a déclaré Walker.

Plus de concurrence au milieu d’une offre limitée ne fera que rendre la concurrence plus féroce. Les maisons se vendent désormais en moyenne 10 jours plus vite qu’il y a un an, selon Realtor.com.

Kyo Freeman de City Chic Realty, qui est l’agent de la maison du Maryland, a déclaré qu’il s’attendait dès le départ à la voir se vendre bien au-dessus du prix affiché, tout comme beaucoup l’ont fait l’année dernière.

« On dirait que nous allons voir beaucoup de guerres d’enchères similaires », a déclaré Freeman. « Toute propriété qui présente un intérêt vraiment très élevé aura beaucoup d’offres, et il sera difficile pour quelqu’un qui a un budget limité de pouvoir concourir pour celles-ci. »