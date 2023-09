La hausse des taux d’intérêt que vous payez peut-être déjà – Twin Cities

Par Elizabeth Renter | Portefeuille Nerd

La Réserve fédérale mène une campagne de réduction de l’inflation depuis environ 19 mois, influençant la hausse des taux d’intérêt dans l’ensemble de l’économie. Le taux d’intérêt qui pourrait affecter la plus grande partie des ménages est coûteux et ils auraient pu l’ignorer.

Demandez à quelqu’un quel est son taux hypothécaire et il pourra probablement vous le dire. Demandez-leur le taux d’intérêt sur l’une de leurs cartes de crédit et préparez-vous à un regard vide. Mais au deuxième trimestre, nous avions collectivement plus de 1 000 milliards de dollars de dettes de cartes de crédit sur quelque 578 millions de comptes de cartes de crédit, selon les données de la Fed de New York. Et la part des ménages américains détenant un solde de carte de crédit – environ 47 %, selon une analyse NerdWallet début 2023 – dépasse celle des prêts hypothécaires (40 %) et des prêts automobiles (41 %).

Les taux d’intérêt moyens appliqués aux comptes de cartes de crédit sont passés d’un peu plus de 16 % en février 2022, avant que la Fed ne commence à augmenter les taux, à un peu plus de 22 % en mai 2023. Et si vous reportez un solde d’un mois à l’autre, cela Une augmentation discrète pourrait vous coûter des centaines, voire des milliers de dollars.

Le taux d’intérêt de votre carte de crédit peut être facile à manquer

Chaque mois, je me connecte à mes comptes de carte de crédit, j’analyse rapidement les frais pour m’assurer que c’est bien moi qui les ai réellement effectués, puis j’effectue un paiement. Neuf fois sur dix, je paie la totalité du solde. Je ne consacre pas beaucoup de temps à cette tâche et je ne recherche pas le taux d’intérêt. Je ne le fais tout simplement pas. Cependant, dans l’intérêt de cet article, j’ai cherché.

Il m’a fallu environ quatre minutes pour le retrouver – ce n’est pas mal, mais ce n’était certainement pas parmi les nombreux chiffres figurant sur la page d’accueil de mon compte. Au lieu de cela, je l’ai trouvé en ouvrant mon relevé mensuel et en faisant défiler jusqu’à la dernière page. En d’autres termes, si quelqu’un ne recherche pas activement le taux d’intérêt, il est peu probable qu’il tombe dessus et qu’il sache ce qui lui est facturé.

Quelques points de pourcentage peuvent signifier des centaines d’intérêts

Si vous ne remboursez pas le solde de votre carte de crédit chaque mois, vous payez probablement des intérêts. Je dis cela d’un ton neutre, pas pour gronder. Avoir une dette de carte de crédit est parfois nécessaire, et même longtemps après que cela soit nécessaire, cela peut être un problème. habitude difficile à rompre. Cela dit, cela coûte cher.

Il existe de nombreuses méthodes pour payer une carte de crédit. Examinons quelques options et comment une petite augmentation des intérêts modifie les coûts.

Un plan de remboursement sur 3 ans

Supposons que vous ayez 10 000 $ sur une carte de crédit et que vous vous soyez engagé à donner la priorité à son remboursement afin de ne pas effectuer d’achats supplémentaires. Vous avez élaboré un plan pour rembourser la dette en trois ans et avez utilisé un calculateur de prêt pour déterminer les paiements nécessaires pour y parvenir. Si les intérêts étaient de 16 %, les versements mensuels seraient d’environ 352 $ et vous paieriez 2 687 $ d’intérêts sur cette période de trois ans. Si on vous facturait plutôt un intérêt de 22 %, les paiements mensuels seraient d’environ 30 $ de plus et vous paieriez environ 1 000 $ de plus en intérêts sur la période.

Remarque : À des fins d’illustration, tous les calculs de paiement et d’intérêts dans cet article supposent que le taux d’intérêt est statique tout au long de la période de remboursement.

Un plan de paiement mensuel de 300 $

Ces paiements sont peut-être trop élevés, mais vous savez que vous pouvez effectuer un paiement mensuel constant de 300 $.

Dans ce cas, payer 16 % d’intérêt sur un solde de 10 000 $ prendrait 3 ans et 9 mois et coûterait 3 366 $ en frais d’intérêt. Si vous payiez 22 %, cela prendrait 4 ans et 5 mois et coûterait environ 2 300 $ de plus en intérêts.

Paiements minimums seulement

Généralement, les paiements minimums sont fixés à une partie de votre solde (2 % à 3 %) ou à un montant forfaitaire (généralement 20 $ à 30 $), selon le montant le plus élevé. Et même si effectuer uniquement le paiement minimum évitera un défaut de paiement sur le compte, cela peut signifier de nombreuses années de paiements et des milliers de dollars d’intérêts.

Effectuer des paiements minimums sur un solde de 10 000 $ à un taux d’intérêt de 16 % prendrait 17 ans et 4 mois pour rembourser et coûterait 7 835 $ en intérêts. Si vous payiez un taux de 22 %, cela prendrait 23 ans et 10 mois et 15 322 $ d’intérêts.

L’essentiel

Les cartes de crédit sont un outil utile, mais les intérêts peuvent représenter un prix élevé à payer pour leur utilisation. Même si la différence entre 16 % et 22 % peut facilement passer inaperçue, elle peut avoir un impact cumulatif considérable sur votre capacité à vous libérer de vos dettes de carte de crédit.

Si vous avez actuellement du mal à effectuer des paiements par carte de crédit, commencez par contacter l’émetteur de votre carte. Il préférerait que vous payiez plutôt que non et pourrait être en mesure de trouver un taux d’intérêt plus bas ou une date d’échéance différente pour vous aider. Si l’aide qu’il apporte ne suffit pas, envisager des conseils en matière de crédit par l’intermédiaire d’une organisation à but non lucratif accréditée. Un conseiller en crédit peut vous aider à élaborer un plan de remboursement de vos dettes et à créer un budget pour une sécurité financière à long terme.

Plus de NerdWallet