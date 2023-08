La hausse des taux d’intérêt n’est qu’un pansement pour les difficultés économiques de la Russie alimentées par la guerre

Les guerres prolongées sont coûteuses et causent des dommages économiques. La Rome antique l’a découvert, tout comme les États-Unis dans les années 1960 lorsque le conflit au Vietnam a été l’un des facteurs de la pression sur le dollar qui a finalement conduit à l’éclatement du système monétaire fixe de Bretton Woods.

La décision de la banque centrale russe de relever les taux d’intérêt de 8,5 % à 12 % pour défendre la chute du rouble est le dernier exemple de cette vérité séculaire. Dix-huit mois après le début de la guerre avec l’Ukraine, l’excédent du compte courant de la Russie se réduit et les pressions inflationnistes augmentent. La monnaie est mise à rude épreuve et le déclencheur du mouvement d’urgence semble avoir été le rouble atteignant 100 pour un dollar américain lundi.

Jusqu’à présent, les décideurs politiques en Russie ont fait un poing décent pour maintenir le spectacle sur la route, malgré les tentatives de l’Occident d’imposer un blocus économique. Le Fonds monétaire international a révisé ses prévisions de croissance cette année, et les chiffres officiels montrent que l’économie a progressé de près de 5 % entre les deuxièmes trimestres de 2022 et 2023.

L’économie russe montre maintenant des signes évidents de surchauffe alors qu’elle se heurte à des contraintes de capacité. Au cours des trois derniers mois, l’inflation a atteint un taux annualisé de plus de 7 %, bien au-delà de l’objectif officiel de 4 %.

Dans un sens, cela est inévitable compte tenu de la décision du Kremlin de continuer à dépenser de grosses sommes d’argent pour la guerre. Cela a signifié faire tourner l’économie à chaud. Les tentatives de soutenir le niveau de vie afin de maintenir le soutien à la guerre parmi les Russes ordinaires ont ajouté aux pressions à la hausse des coûts. Les sanctions commencent à être plus dures maintenant que la chute des prix mondiaux de l’énergie a entraîné une forte réduction des exportations.

La banque centrale de Russie espère que le dernier resserrement de la politique aura un impact similaire à l’annonce « choquante et terrifiante » peu après l’invasion que les taux d’intérêt ont été relevés à 20 %. Cela a contribué à stabiliser la monnaie, qui à un moment donné l’année dernière a atteint un creux de 150 roubles pour un dollar. Jusqu’à présent cette année, il a chuté de 30 %.

Le sentiment parmi les analystes est que la décision d’augmenter les coûts d’emprunt officiels est une solution de plâtre collant à un problème qui ne sera résolu que lorsque les combats cesseront. « Tant que la guerre continue, elle ne fait qu’empirer pour la Russie, l’économie russe et le rouble », a déclaré Timothy Ash, stratège chez RBC Bluebay Asset Management.

« La hausse des taux directeurs ne résoudra rien – ils pourraient temporairement ralentir le rythme de dépréciation du rouble au prix d’une croissance plus lente du PIB réel – à moins que le problème central, la guerre et les sanctions ne soient résolus. »

Le message est clair. D’autres mesures énergiques seront nécessaires pour ralentir le rythme des sorties de capitaux, réduire le déficit du compte courant et améliorer la situation financière de la Russie. Cela signifie des taux d’intérêt encore plus élevés, des réductions des dépenses non militaires et un ralentissement de l’économie nationale. Comme cela a été le cas à maintes reprises dans le passé, la guerre signifiera des difficultés pour le peuple russe.