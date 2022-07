La hausse des taux d’intérêt aura un impact « immédiat » sur les Canadiens, selon un économiste

La hausse agressive de 1 % des taux de la Banque du Canada mercredi en a surpris plus d’un et aura probablement des répercussions financières considérables pour de nombreux Canadiens, selon un économiste.

“Cela va avoir un effet immédiat et assez dramatique sur les coûts d’emprunt de beaucoup de gens”, a déclaré jeudi Stephen Brown, économiste canadien principal chez Capital Economics, à l’émission Your Morning de CTV.

“La banque nous dit qu’elle va faire tout ce qu’il faut pour faire baisser l’inflation.”

La plupart des économistes s’attendaient à un mouvement déjà important de 75 points de base. Cependant, le saut de 1,5 % à 2,5 % est la plus forte augmentation de la banque centrale depuis 1998 et la quatrième hausse cette année. Pourtant, la banque a clairement indiqué que ce n’était pas fait.

Des sondages antérieurs suggéraient que les économistes s’attendaient à une augmentation de 50 points de base en septembre. Brown prévoit une hausse de 75 points de base, suivie d’un autre quart de pour cent en octobre, pour un total d’une autre augmentation d’un point de pourcentage avant que la Banque du Canada ne tienne.

Brown a ajouté que l’avertissement « quoi qu’il en coûte » de la Banque du Canada inclut le risque d’un ralentissement de l’économie.

On craint déjà que la flambée des taux d’intérêt ne plonge le pays dans une récession, mais la plupart des économistes ont déclaré que la banque avait peu d’autres options pour maîtriser rapidement la flambée de l’inflation.

Le taux d’inflation annuel a grimpé à 7,7 % au Canada en mai, son plus haut niveau depuis 1983 et dépassant de loin la cible de 2 % de la Banque du Canada. Alors que la banque centrale prévoit que l’inflation culminera à 8% dans les mois à venir, Capital Economics prévoit un pic de 8,3%.

La semaine dernière, la Banque Royale du Canada a prédit que le pays se dirigeait vers une récession modérée et de courte durée.

Pourtant, il y a des «signes encourageants» à l’échelle mondiale en ce qui concerne la baisse de l’inflation, a déclaré Brown, avec certains prix des matières premières commençant à baisser et les tarifs d’expédition mondiaux en forte baisse.

“Nous devrions voir certains prix des biens commencer à baisser maintenant dans les mois à venir”, a-t-il déclaré.

LES MALHEURS DES NOUVEAUX PROPRIÉTAIRES

Un secteur qui voit un impact significatif des hausses de taux est le marché du logement. Les prix moyens des logements ont déjà chuté de façon spectaculaire depuis avril et la Société canadienne d’habitation et d’hypothèques s’attend à ce que le marché baisse de 3,5 % dans l’ensemble, certains prévisionnistes prévoyant une chute plus prononcée pouvant atteindre 20 %.

Capital Economics fait partie des prévisionnistes qui prédisent une chute de 20 %.

“[It’s] reflète en partie à quel point les gains ont été incroyables au cours de la dernière année », a déclaré Brown.

L’inflation des prix de l’immobilier tourne actuellement autour de 25 à 30%, selon la mesure que vous regardez, a déclaré Brown, de sorte que la prévision de 20% n’efface qu’une année de gains.

Les détenteurs de prêts hypothécaires à capital variable seront les plus touchés, mais Brown ne s’attend pas à ce que la banque augmente le taux d’intérêt au-delà de 3,5 %.

“Je pense juste qu’étant donné la hausse des taux hypothécaires que nous constatons, une pression à la hausse supplémentaire sur les taux d’intérêt, il est très probable que nous allons voir de nouvelles baisses des prix de l’immobilier”, a déclaré Brown.

“Il est peu probable que la banque aille plus loin que cela, simplement à cause du risque de baisse assez important pour le marché immobilier à ce stade.”

LES PAIEMENTS HYPOTHÉCAIRES EN AUGMENTATION

Le nouveau propriétaire Youseff Shehata savait que les taux d’intérêt augmenteraient lorsqu’il cherchait à acheter une maison, mais il a quand même été surpris par la décision agressive de la Banque du Canada cette semaine. Il a vu ses versements hypothécaires augmenter d’environ 300 $ par mois depuis qu’il a acheté son condo à Toronto en mars, a-t-il déclaré.

“Quand j’ai acheté mon condo au centre-ville, j’ai fait le calcul et j’ai fait un tampon parce que je savais que ça pourrait augmenter un peu, mais je ne m’attendais pas à ce que ce soit autant”, a-t-il déclaré jeudi à CTV News Channel. Il a ajouté qu’il était décevant de voir ses versements hypothécaires augmenter mois après mois.

Shehata a déclaré qu’il était trop tard pour envisager de revendre car il ne peut garantir qu’il sera en mesure de vendre le condo au prix qu’il a payé. D’un autre côté, il dit que ses amis ont également vu leur loyer augmenter de façon spectaculaire.

« Maintenant, avec la hausse des taux d’intérêt, il est très difficile pour les gens d’acheter, il m’est difficile de vendre. Je pense donc que je suis dans une situation très difficile… même si je n’ai pas acheté en premier lieu, le marché locatif est quand même fou.

Jeter une autre courbe dans ses plans budgétaires a été le saut dans ses frais de subsistance comme l’épicerie. Il réduit certaines de ses dépenses discrétionnaires, mange moins au restaurant et a également demandé à sa femme de ménage de ne plus venir. Ce fut une décision difficile, a déclaré Shehata, sachant qu’elle devait également faire face à l’augmentation des frais de subsistance.

“L’inflation a été … folle au cours des derniers mois et maintenant je dois refaire tous les calculs et refaire les calculs à nouveau”, a-t-il déclaré.