La hausse des taux d’intérêt au Canada est un revers pour le propriétaire potentiel

Une autre hausse des taux d’intérêt marque un autre pas en arrière dans le parcours de la Montréalaise Elyse Gamache-Belisle vers l’accession à la propriété.

La mère célibataire de deux jeunes enfants travaille comme chef de projet. Elle est partie à l’aventure il y a un an et demi.

Gamache-Belisle récupère des milliers de canettes et encaisse ses vides pour un acompte sur une propriété.

Son objectif est à la fois de récolter des fonds, mais aussi de sensibiliser aux défis auxquels sont confrontés les acheteurs potentiels.

“Je vois les taux augmenter, l’inflation augmenter, et si une personne comme moi, une mère célibataire avec un bon travail, ne peut pas se permettre de rester dans mon quartier, alors beaucoup de gens auront le même problème ou pire”, a-t-elle déclaré. dit.

Elle épargne depuis une décennie, espérant acheter un immeuble à appartements dans le quartier Villeray de Montréal où elle pourrait habiter et louer d’autres logements à un prix abordable.

Gamache-Belisle dit qu’elle adore magasiner dans le quartier et que ses enfants vont à l’école à pied. Mais en 2021, une flambée des prix de l’immobilier l’a forcée, comme tant de Canadiens, à se demander si son rêve deviendrait un jour réalité.

“Et parfois, j’ai l’impression que mon quartier me repousse”, dit-elle. “C’est comme s’il me disait que je n’ai pas assez d’argent pour vivre ici.”

Elle a donc commencé à demander aux voisins, aux membres de sa famille et à ses amis pour leurs vides.

“Beaucoup de gens mettent leurs canettes à la poubelle, ce n’est pas bon pour la planète, alors je leur demande de me les donner, pour que je puisse faire quelque chose avec ces canettes. Je vais les échanger contre de l’argent pour une maison, et offrir quelqu’un une maison à un loyer raisonnable.”

Alors que la Banque du Canada augmentait mercredi son taux d’intérêt de référence de 50 points de base à 3,75%, la sixième hausse cette année, Gamache-Belisle tentait de faire le point sur le nombre de canettes de plus, dans combien d’années encore son objectif est maintenant . Si elle achetait une propriété maintenant, ses paiements mensuels totaliseraient des milliers de dollars de plus par an qu’en 2021.

Les propriétaires potentiels ressentent également le pincement de l’inflation, ce qui rend difficile de mettre de l’argent de côté.

Au marché Jean-Talon de Montréal, des étalages colorés de pommes, de choux-fleurs et de tomates sont proposés aux acheteurs. Beaucoup ici disent qu’ils peuvent encore trouver de bonnes affaires : un homme a rempli un panier monté à l’arrière de son vélo avec un monticule de pommes. “Tout cela n’était que cinq dollars”, a-t-il annoncé avec un sourire.

Pourtant, l’augmentation du coût global des aliments a mis un frein à de nombreux budgets. Le prix d’un bâton de beurre dans un magasin voisin était de 8 $ mercredi.

“Je suis traiteur”, dit un homme en s’arrêtant devant un stand de fruits et légumes. “J’ai remarqué que tout a augmenté, les fruits, les légumes, le poisson, la viande” énumère-t-il. Il s’adapte en essayant de nouvelles recettes et est catégorique : il continuera d’essayer de ne pas facturer plus cher à ses clients. “Je ne veux pas alimenter cette roue de gonflage”, dit-il.

Et Gamache-Belisle dit que cela fait partie du message qu’elle veut envoyer avec sa collection de canettes.

“Je veux vraiment que les gens pensent les uns aux autres, à la façon dont nous pouvons nous aider les uns les autres”, dit-elle. “Parce que nous avons un problème en ce moment.”