La hausse des taux de la Fed pousse les prêts aux entreprises à plus de 10% pour la première fois depuis 2007

Avec la dernière hausse de taux de la Réserve fédérale ajoutant un demi-point de pourcentage au coût du capital emprunté et atteignant son plus haut niveau en 15 ans, la majorité des prêts aux petites entreprises atteindront le niveau d’intérêt à deux chiffres pour la première fois depuis 2007.

Le coût de la souscription d’emprunts et des paiements mensuels d’intérêts sur la dette des entreprises a déjà augmenté rapidement après des méga-hausses successives de 75 points de pourcentage de la part de la Fed, mais le niveau de 10% est un seuil psychologique qui, selon les experts en prêts aux petites entreprises, pèsera sur de nombreux entrepreneurs qui n’ont jamais connu un marché des prêts aussi élevé.

Les prêteurs de la Small Business Administration sont limités à un écart maximum de 3 % sur le taux préférentiel. Avec la hausse des taux de mercredi portant le taux préférentiel à 7,5 %, les prêts SBA les plus courants dépasseront désormais le niveau d’intérêt de 10 %. C’est le niveau le plus élevé du taux préférentiel depuis septembre 2007.

Pour les prêteurs vétérans aux petites entreprises, ce n’est pas une nouvelle expérience.

“Le taux préférentiel était de 8,25 % en mai 1998 lorsque j’ai commencé dans le secteur des prêts SBA, il y a 24 ans”, a déclaré Chris Hurn, fondateur et PDG du prêteur aux petites entreprises Fountainhead.

Les prêts qu’il a consentis à cette époque étaient au taux préférentiel très courant + 2,75% (alors le maximum par rapport au taux préférentiel qu’un prêteur pouvait facturer sur un prêt SBA), soit 11%. Mais c’était la norme plutôt qu’un changement radical des taux en peu de temps.

“En moins d’un an, nous serons passés de la fourchette de 5-6% à un doublement et cela aura un effet psychologique énorme”, a déclaré Hurn.

Le paiement mensuel des intérêts que les propriétaires effectueront n’est pas très différent de ce qui est déjà devenu l’un des principaux coûts des hausses de taux de la Fed sur Main Street. Le service de la dette à une époque d’inflation des intrants et d’inflation de la main-d’œuvre oblige les propriétaires d’entreprise à prendre des décisions beaucoup plus difficiles et à sacrifier la marge. Mais il y aura un effet psychologique supplémentaire parmi les nouveaux candidats potentiels. “Je pense que ça a déjà commencé”, a déclaré Hurn. “Les propriétaires d’entreprise feront très attention à contracter de nouvelles dettes l’année prochaine”, a-t-il ajouté.

“Tous les 50 points de base coûtent plus cher et on ne peut le nier, psychologiquement, c’est un gros problème. De nombreux propriétaires d’entreprise n’ont jamais vu les chiffres à deux chiffres”, a déclaré Rohit Arora, co-fondateur et PDG de la plateforme de prêt aux petites entreprises Biz2Credit. “La psychologie compte autant que les faits et cela pourrait être un point de basculement. Au cours des dernières semaines, quelques personnes m’ont dit:” Wow, ce sera à deux chiffres. “”

Une enquête mensuelle de la NFIB auprès des propriétaires d’entreprise publiée plus tôt cette semaine a révélé que le pourcentage d’entrepreneurs qui ont déclaré que le financement était leur principal problème commercial avait atteint son plus haut niveau depuis décembre 2018 – la dernière fois que la Fed augmentait ses taux. Près d’un quart des propriétaires de petites entreprises ont déclaré qu’ils payaient un taux plus élevé sur leur prêt le plus récent, et le plus élevé depuis 2008. Une majorité (62 %) des propriétaires ont déclaré à la NFIB qu’ils ne souhaitaient pas demander un prêt.

“La douleur est déjà présente, et il y en aura encore”, a déclaré Arora.

En effet, au-delà du seuil psychologique de dépassement du niveau d’intérêt de 10 %, on s’attend à ce que la Fed maintienne des taux élevés pendant une période prolongée. Même en ralentissant les hausses de taux et en arrêtant potentiellement les hausses de taux dès le début de l’année prochaine, rien n’indique que la Fed décidera de réduire les taux, même si l’économie entre en récession. La dernière enquête de la Fed CNBC montre que le marché prévoit un taux maximal de la Fed d’environ 5 % en mars 2023 et que le taux y sera maintenu pendant neuf mois. Les répondants au sondage ont déclaré qu’une récession, à laquelle 61 % d’entre eux s’attendent l’année prochaine, ne modifierait pas cette vision « plus élevée pour plus longtemps ».

Ce problème sera exacerbé par le fait qu’à mesure que l’économie ralentit, le besoin d’emprunter augmentera pour les propriétaires d’entreprise confrontés à une baisse des ventes et peu susceptibles de bénéficier d’un soutien supplémentaire de la part de la Fed ou du gouvernement fédéral.

Faire baisser l’inflation de 9% à 7% était probablement le changement le plus rapide que de faire passer l’inflation de 7% à 4% ou 3%, a déclaré Arora. “Cela prendra beaucoup de temps et créera plus de douleur pour tout le monde”, a-t-il déclaré. Et si les taux ne baissent pas avant la fin de 2023 ou 2024, cela signifie “une année complète de paiements élevés et de faible croissance, et même si l’inflation diminue, ne diminue pas à un rythme suffisant pour compenser les autres coûts”, a-t-il ajouté.

En tant qu’économiste et ancien secrétaire au Trésor Larry Summers a récemment notél’économie pourrait entrer dans la première récession des quatre dernières décennies avec des taux d’intérêt et une inflation plus élevés.

“Nous sommes confrontés à un problème à long terme”, a déclaré Arora. “Cette récession ne sera pas aussi profonde qu’en 2008, mais nous ne verrons pas non plus de reprise en forme de V. La sortie sera lente. Le problème n’est plus l’augmentation des taux, le plus grand défi sera de rester à ces niveaux pendant un certain temps.”

Les marges ont déjà été touchées en raison de la hausse des coûts des paiements mensuels, ce qui signifie que davantage de propriétaires d’entreprise réduiront leurs investissements dans les plans d’affaires et d’expansion.

“Parler aux propriétaires de petites entreprises à la recherche de financement, cela commence à ralentir les choses”, a déclaré Hurn.

L’accent est désormais davantage mis sur la réduction des coûts dans un contexte d’attentes changeantes en matière de croissance des revenus et des bénéfices.

“Cela a l’effet souhaité par la Fed, mais au détriment de l’économie et des dépenses de ces petites entreprises qui ne sont pas aussi bien capitalisées”, a-t-il déclaré. “C’est ainsi que nous devons maîtriser l’inflation et si cela n’a pas déjà été douloureux, ce sera encore plus douloureux.”

Les marges ont été touchées en raison des coûts des paiements mensuels – même à un faible taux d’intérêt, la période d’exonération de remboursement du prêt SBA EIDL d’un an est maintenant terminée pour la majorité des propriétaires d’entreprise éligibles à cette dette pendant la pandémie, ajoutant au mois les coûts de la dette des entreprises – et les investissements dans les entreprises ralentissent, tandis que les plans d’expansion sont suspendus.

L’incertitude économique fera en sorte que davantage de propriétaires d’entreprise n’emprunteront que pour leurs besoins immédiats en fonds de roulement. En fin de compte, même les dépenses en capital de base seront touchées – si elles ne l’ont pas déjà été – de l’équipement au marketing et à l’embauche. “Tout le monde s’attend à ce que 2023 soit une année douloureuse”, a déclaré Arora.

Même en période de crise économique, il y a toujours un besoin de capital d’emprunt, mais cela réduira l’intérêt pour le capital axé sur la croissance, qu’il s’agisse d’un nouveau plan de marketing, d’un nouvel équipement rendant les choses plus efficaces ou conçu pour augmenter l’échelle, ou acheter l’entreprise en bas de la rue. “Il continuera d’y avoir une demande de prêts commerciaux réguliers”, a déclaré Hurn.

Le profil de crédit des propriétaires d’entreprise ne s’est pas affaibli dans tous les domaines, mais les banques continueront de resserrer les normes de prêt l’année prochaine. Petite entreprise pourcentages d’approbation de prêt dans les grandes banques a chuté en novembre pour atteindre le deuxième total le plus bas en 2022 (14,6 %), selon le dernier indice Biz2Credit Small Business Lending publié cette semaine ; et a également chuté dans les petites banques (21,1%).

Un facteur qui n’a pas encore pleinement joué sur le marché des prêts commerciaux est le ralentissement déjà enregistré dans l’économie, mais pas encore dans les états financiers intermédiaires que les prêteurs bancaires utilisent pour examiner les demandes de prêt. Les conditions commerciales étaient plus solides au premier semestre de l’année et, comme les états financiers annuels et les déclarations de revenus des entreprises reflètent la détérioration économique au second semestre et probablement l’absence de croissance d’une année sur l’autre pour de nombreuses entreprises, les prêteurs refuseront davantage de prêts.

Cela implique que la demande de prêts SBA restera forte par rapport aux prêts bancaires traditionnels. Mais au moment où la Fed cessera d’augmenter les taux, les prêts aux entreprises pourraient être à 11,5% ou 12%, sur la base des attentes actuelles pour le deuxième trimestre 2023. a l’histoire que j’ai », a déclaré Hurn.