La hausse des taux de la Fed ne résoudra pas les problèmes d’offre sur le marché du logement

La Réserve fédérale n’a pas besoin d’essayer de refroidir le marché immobilier américain en ébullition avec des taux plus élevés, même si les prix des maisons continuent d’augmenter, a déclaré mercredi Jim Cramer de CNBC.

« Je ne veux pas répéter les erreurs qui ont conduit à la crise financière », a déclaré l’animateur de « Mad Money ». « Contrairement à la période qui a précédé la grande récession, les acheteurs de maison sont actuellement solvables avec un excellent crédit et de solides portefeuilles d’actions. »

Dans la période précédant la crise financière, les régulateurs n’ont pas appliqué les normes de prêt car les acheteurs sont devenus surendettés sur leurs achats, a déclaré Cramer. La Fed est ensuite intervenue pour refroidir le marché en augmentant le taux des fonds fédéraux plus d’une douzaine de fois.

Mais Cramer a souligné que les normes de prêt sont maintenant plus strictes et que les faibles taux hypothécaires associés aux blocages pandémiques ont suscité une frénésie dans l’achat de maisons. La génération Y est devenue la plus grande cohorte d’acheteurs sur le marché après des années de retard dans l’accession à la propriété pour diverses raisons, y compris l’impact de la crise financière de 2008, a-t-il ajouté.

Cramer a également noté que le marché immobilier – connu pour être de nature cyclique – s’est transformé en une histoire de croissance séculaire dans un contexte de taux d’emprunt bas, de stocks rares et de demande refoulée des acheteurs de la génération Y.

« La Fed peut essayer de freiner l’économie en augmentant les taux d’intérêt, mais les milléniaux sont coincés dans les sous-sols de leurs parents depuis des années », a-t-il déclaré. « Après une décennie à surmonter la crise financière, ils ont enfin le capital pour acheter leur propre maison. »

Le prix de vente médian d’une maison aux États-Unis a dépassé pour la première fois 350 000 $ en mai, en hausse de près de 25 % par rapport à il y a un an, selon la National Association of Realtors.

Les économistes ont associé la flambée des coûts d’achat d’une maison à la faible offre de maisons existantes sur le marché. Pendant ce temps, les constructeurs de maisons comme Toll Brothers pensent qu’il faudra des années avant que l’offre ne réponde à la demande.