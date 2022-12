La hausse des taux de la Fed devrait être d’un demi-point de pourcentage alors que la banque centrale lutte contre l’inflation

La Réserve fédérale devrait augmenter ses taux d’intérêt d’un demi-point de pourcentage mercredi, signalant toutefois que sa bataille contre l’inflation est encore loin d’être terminée.

La banque centrale devrait également publier de nouvelles prévisions pour les taux d’intérêt et l’économie à la fin de sa réunion de deux jours mercredi après-midi. Les responsables de la Fed ont indiqué qu’ils réduiraient l’ampleur des hausses de taux, après quatre hausses consécutives de trois quarts de point de pourcentage.

Les responsables de la Fed peuvent être rassurés par les dernières données sur l’inflation, mais ils ne le montreront probablement pas. L’indice des prix à la consommation de novembre, publié mardi, a montré des signes de ralentissement de l’inflation, mais toujours à un rythme annuel élevé de 7,1 %. C’était en dessous du taux de 7,7% d’octobre et moins que les 7,3% attendus par les économistes.

“Je ne pense pas qu’ils puissent encore revendiquer des victoires sur l’inflation. Je pense qu’ils vont être très, très prudents avant de pouvoir le faire”, a déclaré Aneta Markowska, économiste financière en chef chez Jefferies. Plus tôt cette année, elle a déclaré qu’il semblait que l’inflation atteignait un sommet. “On aurait dit que c’était fini, et ça revenait en rugissant.”

Les économistes disent que l’amélioration du rapport sur l’inflation pourrait forcer le président de la Fed, Jerome Powell, à paraître encore plus dur lorsqu’il s’adressera aux journalistes mercredi à 14h30 HE.

“Cela ajoute à l’argument de modérer le rythme du resserrement”, a déclaré David Page, responsable de la recherche macroéconomique chez AXA Investment Mangers. “La Fed dit depuis un certain temps qu’elle veut ralentir le rythme du resserrement. … Cela leur donne une couverture et un raisonnement pour le faire.”

Mais Page a déclaré que l’amélioration des données sur l’inflation pourrait rendre le travail de Powell encore plus difficile.

“Nous constatons déjà un assouplissement des rendements obligataires sur le récit que la Fed va tourner assez rapidement”, a déclaré Page. “Cela n’aide pas la Fed à gérer le court terme. … Plus les marchés bougent, cela pourrait signifier que la Fed doit travailler plus dur pour convaincre les marchés qu’il y a plus à faire.”

Les économistes disent qu’une partie importante des prévisions de la Fed sera de nouvelles informations sur l’endroit où les responsables voient le taux terminal, ou la marque des hautes eaux, pour les fonds fédéraux d’ici le printemps prochain. Les responsables de la Fed devraient relever leurs prévisions à 5% – voire un peu plus – de 4,6%. La fourchette de taux cible des fonds fédéraux est actuellement de 3,75 % à 4 %.

Markowska voit également la Fed changer le langage de son énoncé de politique pour refléter qu’elle approche de la fin de son cycle de hausse des taux. Actuellement, la déclaration indique que “des augmentations continues de la fourchette cible seront appropriées” pour atteindre son objectif d’inflation de 2% au fil du temps.

“‘En cours’ semble trop ouvert. Nous approchons trop de la fin pour qu’ils utilisent ce mot. Ils pourraient le remplacer par quelque chose de plus fini”, a déclaré Markowska. “Ils peuvent dire que ‘quelques autres’ hausses de taux seraient appropriées.”

Markowska a déclaré que cela serait perçu comme accommodant par les marchés lorsque le communiqué de 14 h HE sera publié. “Mais alors la conférence de presse causerait un peu de faux-semblant s’il avait l’air belliciste”, a-t-elle déclaré.

“Je pense que la chose la plus intéressante sera la conférence de presse”, a déclaré Rick Rieder, directeur des investissements chez BlackRock pour les titres à revenu fixe mondiaux. “Je pense que nous avons entendu deux types de sentiments différents de la part du président entre la dernière conférence de presse et Brookings.”

Rieder a déclaré qu’il était surpris lorsque Powell a suggéré que la Fed pourrait resserrer excessivement, ce qui signifie trop augmenter les taux d’intérêt, puis “le ramener” dans les commentaires après la dernière réunion. Mais ensuite, le président a pris la parole à la Brookings Institution le 30 novembre.

“A Brookings, il semblait suggérer qu’il ne voulait pas y aller”, a déclaré Rieder. Le marché boursier s’est rallié à la perception que Powell était plus conciliant après ces commentaires.

“Je pense donc que le ton de la distance à parcourir sera, je pense, la clé”, a déclaré Rieder.