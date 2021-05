La hausse des tarifs aériens et des tarifs hôteliers rend les vacances plus chères

Le nombre de personnes voyageant à nouveau est en augmentation. Les prix aussi.

Les tarifs aériens et les tarifs des hôtels augmentent alors que les voyageurs reviennent en plus grand nombre depuis le début de la pandémie, frappant les plages, les montagnes et rendant visite à des amis et à la famille après un an d’être enfermé.

Même le coût d’un road trip grimpe alors que les prix de l’essence atteignent les plus hauts niveaux depuis 2014.

Les tarifs les plus bas frappés au plus profond de la pandémie étaient en grande partie dans le rétroviseur plus tôt ce printemps. Maintenant, les compagnies aériennes et les hôtels se préparent pour un été animé, et une augmentation des réservations fait encore plus grimper les prix. Ajoutez à cela que les compagnies aériennes ne volent pas autant qu’elles le faisaient avant la pandémie, de sorte que les voyageurs peuvent s’attendre à des vols complets à venir.

Les tarifs intérieurs aux États-Unis ont augmenté de 9% depuis le 1er avril, tandis que les tarifs internationaux ont augmenté de 17%, selon une étude de Bernstein publiée cette semaine. Et les tarifs continuent d’augmenter.

«Pour les voyages intérieurs, la ligne de juin est la plus proche, comme elle l’a jamais été l’année dernière, des valeurs prépandémiques», indique le rapport.

Southwest Airlines a déclaré cette semaine que les tarifs de loisirs se rapprochent des niveaux de 2019.

De nombreux voyageurs, comme Diana Desierto, ont hâte de rendre visite à des amis et à leur famille qu’ils n’ont pas vus depuis des mois.

L’orthophoniste de 40 ans qui vit à Baltimore, n’a pas vu ses parents, sa sœur, son beau-frère et ses neveux à Oakland, en Californie, ni son frère, sa belle-sœur et une nièce et un neveu à Seattle depuis Noël 2019.

«J’ai un neveu de 12 ans qui a eu une poussée de croissance folle», dit-elle. « La dernière fois que je l’ai vu, il était petit. Et [now] sa voix est basse. «

Desierto a payé 344 $ pour un aller simple à Seattle et un vol de correspondance à Oakland en juillet. Elle a utilisé les miles de fidélisation du sud-ouest pour le voyage de retour. Elle a dit que le tarif à destination de l’ouest correspondait à peu près aux prix auxquels elle était habituée depuis des années, même si elle a brièvement pensé que « peut-être que personne ne vole et que ce serait moins cher ».

Selon Samuel Engel, responsable de la pratique aéronautique du cabinet de conseil ICF, les compagnies aériennes rétablissent les règles strictes sur leurs tarifs les plus rigides et les moins chers, connus sous le nom d’économie de base. Les dirigeants des compagnies aériennes ont déclaré espérer que les voyageurs évitent de tels tarifs et achètent des billets d’autocar standard, qui sont plus chers.

Les compagnies aériennes ont levé les règles de la pandémie pour embarquer des voyageurs désespérément nécessaires alors que les transporteurs subissaient des pertes records.

«En assouplissant les règles de l’économie de base, je vous donne essentiellement une réduction de 30 $ à 50 $», a déclaré Engel. « L’intention du basique n’est pas de vendre l’économie de base; c’est de vous amener à la porte et de vous faire comprendre que vous n’en voulez pas. »