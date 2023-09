La hausse des rendements obligataires n’est pas la mort des actions, selon Savita Subramanian de la BofA

La dernière hausse des rendements du Trésor n’est pas « la mort des actions », a déclaré mardi Savita Subramanian de BofA Securities à « Fast Money » de CNBC.

En fait, Subramanian considère l’évolution des obligations comme un signal positif plutôt que comme un signe inquiétant pour l’économie.

« Les entreprises se recentrent sur l’efficacité et la productivité plutôt que d’augmenter leurs bénéfices grâce à des rachats par effet de levier et à des coûts de financement bon marché », a déclaré le responsable de la stratégie actions et quantitative de l’entreprise. « Les entreprises se concentrent enfin sur l’efficacité et disposent de nouveaux outils. Elles disposent de l’IA [artificial intelligence]. Ils sont automatisés. »

Subramanian se décrit comme ayant l’opinion la plus positive sur les actions depuis la crise financière de 2008, affirmant que la productivité sera le moteur de la prochaine étape du marché haussier.

« Nous avons dépassé cette expérience de QE [quantitative easing] et des taux d’intérêt nuls et des taux réels négatifs et tout ce genre de choses vraiment troublantes qui ont été difficiles à nous permettre d’évaluer les actions de manière appropriée », a-t-elle déclaré. « Peut-être que nous ne prévoyons pas de rendements aussi forts à partir d’ici, mais nous voir des rendements plus réels.

En mai, Subramanian l’a parcourue S&P500 objectif de fin d’année de 7,5% à 4 300, avec une fourchette pouvant atteindre 4 600. Mardi, l’indice a clôturé à 4 496,83. Le S&P est désormais en hausse de 17 % depuis le début de l’année.

« Les entreprises sont devenues très disciplinées en matière d’effet de levier », a déclaré Subramanian. « C’est la leçon que tout le monde a apprise en 2008 et même les consommateurs ont été disciplinés. »

Elle trouve également industriels , énergie et finances comme secteurs qui devraient résister aux taux plus élevés. « Ce sont des sociétés qui se sont vu refuser des capitaux au cours des dix dernières années et qui sont devenues très, très disciplinées et disciplinées et qui sont désormais dans une meilleure position pour gérer un environnement de taux d’intérêt plus élevés », a déclaré Subramanian.

Même si elle estime que les entreprises américaines ont appris à faire plus avec moins, Subramanian suggère que les actions n’augmenteront pas de manière linéaire.

« Je ne pense pas que ce soit toujours de la sauce. Mais je pense que nous sommes à un point où nous avons une certaine visibilité sur ce que la Fed va faire », a déclaré Subramanian. « Ils ont déjà fait une grande partie du travail acharné. Nous sommes à 5% sur les taux courts. Je pense que nous devrions nous en réjouir car cela signifie que nous avons une certaine… latitude pour faciliter notre chemin lors du prochain ralentissement. »

Clause de non-responsabilité