La hausse des rendements obligataires aggrave les difficultés hypothécaires des propriétaires canadiens

Les quelque 75 000 propriétaires canadiens qui attendent un avis de renouvellement de prêt hypothécaire le mois prochain se préparent à une hausse brutale des taux d’intérêt en raison d’une hausse surprise des rendements obligataires mondiaux, qui pèsera davantage sur les budgets des ménages déjà serrés.

Au Canada, les propriétaires peuvent contracter un prêt hypothécaire sur cinq ans, contrairement aux États-Unis, où les clients peuvent obtenir un prêt hypothécaire sur 30 ans. Cela signifie que de nombreux Canadiens qui avaient contracté des prêts hypothécaires à taux fixe inférieurs à 2 pour cent il y a cinq ans se préparent à des lettres de renouvellement accompagnées d’une forte hausse des taux d’intérêt, aggravée par la liquidation des obligations.

Dans certains cas, les taux renouvelés des prêts immobiliers pourraient atteindre 7 pour cent, ce qui ferait augmenter le prêt hypothécaire canadien moyen d’au moins quelques centaines de dollars par mois, estiment les courtiers hypothécaires.

Les Canadiens ont déjà du mal à rembourser leurs dettes dans un contexte de coût de la vie élevé et de taux d’intérêt en hausse. Cela a contraint les banques à mettre de l’argent de côté en cas de défaut, ce qui pèse sur leurs bénéfices globaux.

Alors qu’environ 200 milliards de dollars canadiens de prêts immobiliers doivent être renouvelés l’année prochaine, les courtiers hypothécaires et les avocats se préparent à davantage de ventes de détresse sur le marché immobilier.

« Nous recevons beaucoup d’appels téléphoniques concernant des personnes préoccupées par ce qu’elles devraient faire pour se préparer à l’échéance ou au renouvellement de leur prêt hypothécaire », a déclaré Daniel Vyner, courtier à Toronto. société de prêts hypothécaires boutique basée sur DV Capital.

Le taux d’un prêt hypothécaire sur cinq ans était d’environ 5,34 pour cent en novembre 2018 et celui sur trois ans était de 3,59 pour cent en novembre 2020, selon les données compilées par la société de données financières Wowa Leads.

Les propriétaires reçoivent un avis quatre à six semaines avant la date de renouvellement, les prêteurs élaborant diverses options avec de nouveaux taux d’intérêt basés sur les tendances du marché au moment du renouvellement. Une évolution mondiale des rendements obligataires qui a poussé le rendement canadien à 5 ans jusqu’à 68 points de base depuis début septembre, pour atteindre mardi un sommet de 16 ans à 4,46 pour cent, se reflétera probablement dans les renouvellements de novembre.

« Cette hausse spectaculaire des rendements obligataires signifie que lorsque l’ordinateur se mettra en route et fixera les taux pour la semaine prochaine, ils utiliseront des taux plus élevés en fonction de ces rendements obligataires élevés », a déclaré Ron Butler, courtier hypothécaire de Toronto.

Les grandes banques contactent généralement leurs clients quatre à six mois à l’avance pour leur présenter les options de renouvellement.

Les prêts immobiliers variables, qui représentaient environ la moitié de l’encours des prêts hypothécaires au Canada de juillet 2021 à juin 2022, augmentaient déjà parallèlement au rythme record de hausse des taux d’intérêt de la Banque du Canada. La dette hypothécaire du pays s’élevait à 2 100 milliards de dollars canadiens en janvier de cette année, selon la Société canadienne d’hypothèques et de logement.

Aujourd’hui, les prêts hypothécaires à taux fixe, tirés par les rendements obligataires, augmentent également, ne laissant les propriétaires nulle part où se cacher.

Une forte hausse des prêts hypothécaires resserrerait davantage les budgets des ménages et aggraverait la crise du coût de la vie qui est devenue un point de ralliement pour de nombreux Canadiens. En réaction, la popularité du premier ministre Justin Trudeau a plongé dans les sondages d’opinion.

Et les difficultés liées aux prêts hypothécaires pourraient s’aggraver si la Banque du Canada augmentait encore une fois son taux d’intérêt de référence au cours des prochains mois, comme le prévoient les marchés monétaires, par rapport au taux actuel de 5 pour cent, et qui devrait rester élevé plus longtemps, disent les analystes.

Le régulateur bancaire, le Bureau du surintendant des institutions financières, devrait publier ce mois-ci de nouvelles lignes directrices en matière de suffisance des fonds propres pour les banques et les assureurs hypothécaires.

Au Royaume-Uni, où les propriétaires devraient également renouveler leur prêt hypothécaire dans les mois à venir, les rendements obligataires sont en hausse.

Un propriétaire a déclaré sur la plateforme de médias sociaux X que son taux précédent de 2,6 pour cent passait désormais à 6 pour cent. « Je ne sais pas comment les gens peuvent se permettre de vivre dans ces pays du G7. »

Un emprunteur sur cinq prévoit renouveler son prêt hypothécaire au cours de la prochaine année, et cette proportion grimpera à plus des deux tiers au cours des trois prochaines années, selon Professionnels hypothécaires du Canada.

Hanif Bayat, PDG de Wowa Leads, estime qu’au moins 75 000 consommateurs reçoivent ces lettres chaque mois avec des taux d’intérêt révisés plus élevés à l’approche de leur renouvellement. Il suggère que la hausse des rendements obligataires au cours du dernier mois pourrait ajouter en moyenne 600 $ CA aux paiements mensuels.

Une mesure que les propriétaires pourraient prendre est le réamortissement, ont indiqué les courtiers, ce qui signifie augmenter le nombre d’années qu’il leur faudrait pour rembourser leur prêt.

« J’entends de l’inquiétude, une inquiétude constante et définitive », a déclaré Butler.



