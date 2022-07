La hausse des prix du carburant déclenche des troubles sociaux en Amérique du Sud

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

BUENOS AIRES, Argentine – La police argentine a bloqué mardi un point d’entrée majeur du centre de la capitale pour empêcher un groupe de camionneurs de se joindre à une manifestation du centre-ville, ajoutant des grondements de circulation à Buenos Aires à une série de perturbations causées par la colère suscitée par la hausse des prix et les pénuries de carburant à travers l’Amérique du Sud, en grande partie à cause de la guerre de la Russie en Ukraine.

Les voitures ont été reculées sur plusieurs kilomètres (miles) jusqu’à ce que les camionneurs acceptent d’ouvrir une voie à la circulation régulière alors qu’ils se déplaçaient pour protester contre les pénuries de diesel et les prix qui durent depuis des semaines dans la capitale argentine.

L’Argentine n’est que l’un des nombreux pays d’Amérique du Sud à voir les répercussions de l’augmentation des prix du carburant, en grande partie à cause de la guerre de la Russie en Ukraine.

Au Pérou, les camionneurs ont lancé lundi une grève illimitée pour protester contre la hausse des prix du carburant tandis qu’en Équateur, au moins cinq personnes ont été tuées pendant plus de deux semaines d’une manifestation menée par des peuples autochtones qui a pour principal cri de ralliement une demande de prix de l’essence plus bas .

Chauffeurs du monde entier ressentent la douleur à la pompe alors que les prix de l’essence et du diesel montent en flèche en grande partie à cause de l’invasion de l’Ukraine par la Russie ainsi que du rebond économique mondial après la pandémie de COVID-19.

Cette douleur se transforme en troubles sociaux dans plusieurs pays d’Amérique latine où l’accélération de l’inflation, elle-même alimentée par la hausse des prix de l’énergie, rend difficile pour de nombreuses personnes dans l’une des régions les plus inégales du monde de joindre les deux bouts.

Les camionneurs qui manifestent en Argentine exigent également des frais plus élevés pour le transport des céréales.

Les camionneurs protestent depuis des semaines en raison d’une pénurie de diesel dans les stations-service du pays et leur tentative infructueuse d’entrer dans la capitale faisait partie d’un effort pour attirer l’attention du gouvernement du président Alberto Fernandez.

En Équateur, le président Guillermo Lasso a brusquement interrompu mardi le dialogue avec le plus grand groupe autochtone menant la manifestation à la suite d’une attaque de manifestants qui a tué un officier militaire et blessé 12 autres qui escortaient un convoi de carburant en Amazonie.

La Confédération des nationalités indigènes mène une grève depuis plus de deux semaines pour demander une baisse du prix du carburant ainsi que d’autres revendications, notamment un budget plus important pour la santé et l’éducation.