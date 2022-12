La hausse des prix Disney Plus est arrivée: comment obtenir la meilleure offre groupée

Hulu, Disney Plus et ESPN, trois services de diffusion en continu qui sont détenues majoritairement par Disney, ont chacune augmenté de prix cette année. Nous avons tout suivi et depuis le 8 décembre, quatre packs différents sont proposés. Les modifications apportées au Disney Bundle, le forfait qui combine Disney Plus, Hulu et ESPN Plus, incluent une option de base de 10 $. Mais selon Disney, certains plans peuvent ne pas être proposés si vous êtes facturé par un tiers.

Disney+ a officiellement déployé cinq nouveaux plans tarifaires – et une option héritée – pour les clients de streaming américains. Le nouvel abonnement Disney Plus Basic basé sur la publicité coûte 8 $ et sa version sans publicité coûte maintenant 11 $ par mois. Nous savons que c’est beaucoup à suivre, alors nous allons vous aider à tout trier. Voici une ventilation de tous les changements et quelles options offrent la meilleure valeur.

La version courte : vous paierez beaucoup moins si vous êtes prêt à regarder des publicités.



La meilleure offre : regroupez Disney Plus et Hulu avec des publicités pour 10 $

Si vous avez un abonnement autonome à Hulu en ce moment, vous payez 8 $ par mois pour regarder avec des publicités ou 15 $ pour diffuser sans publicité. Disney Plus Basic avec publicités coûte 8 $ par mois si vous avez le service sans le pack Disney. Payer pour les deux services séparément, avec des publicités, coûte 16 $ par mois.

Pour ceux qui souhaitent bloquer un abonnement annuel, vous pouvez vous inscrire à Hulu à 80 $ ou à Disney Plus Premium (sans publicité) pour 110 $. Nous ne recommandons pas les abonnements annuels car ils n’offrent pas la flexibilité de rotation des services sur une base mensuellemais c’est votre choix.

La meilleure façon d’économiser de l’argent est de choisir un plan avec des publicités et de regrouper deux ou trois services dans l’un des forfaits Disney. Vous pouvez associer Disney Plus et Hulu – les deux avec des publicités – pour 10 $ par mois, ce qui est un tout nouveau forfait et le moyen le moins cher d’obtenir les deux services. Bloquez ESPN Plus et payez 13 $ par mois. Le hic c’est que existant Les abonnés Disney Plus ne sont pas éligibles au forfait de base le moins cher. Pour contourner ce problème, vous pouvez annuler votre abonnement actuel et vous inscrire avec une adresse e-mail différente.

Consultez la répartition dans le tableau ci-dessous, mais gardez à l’esprit qu’ESPN Plus propose des publicités, quel que soit le forfait ou le forfait autonome que vous obtenez.

Forfaits avec publicités : Hulu, Disney Plus, ESPN Plus Prix ​​mensuel Hulu 8 $ Disney+ 8 $ ESPN Plus 10 $ Disney Bundle Duo Basic (meilleure offre): Disney Plus, Hulu 10 $ Disney Bundle Trio Basic : Disney Plus, Hulu, ESPN Plus 13 $ *Legacy Disney Bundle : Disney Plus (sans publicité), Hulu (avec publicités), ESPN Plus (avec publicités) 15 $

*Abonnés existants uniquement

Abonnés existants qui regroupent déjà Disney Plus (sans publicité), Hulu avec publicités et ESPN Plus bénéficieront de droits acquis au nouveau taux de 15 $, soit une augmentation de 1 $ (c’est la dernière ligne du tableau ci-dessus). Sur les quatre forfaits, un seul est sans publicité.

Vous ne voulez pas de publicités sur Hulu ou Disney Plus ? Payer plus

La plupart d’entre nous se sont habitués à regarder Disney Plus sans publicités pour 8 $ par mois, mais maintenant c’est 11 $. Si vous voulez le luxe supplémentaire de diffuser Hulu sans publicité, préparez-vous à débourser 15 $ par mois pour votre abonnement autonome. Bien que vous ayez certainement la possibilité de payer ces services séparément, cela vous coûtera 26 $. L’ajout d’ESPN Plus pour 10 $ porte cela à 36 $ par mois. Encore une fois, la meilleure solution consiste à regrouper votre Disney Plus avec Hulu et ESPN Plus pour réaliser le plus d’économies.

Forfaits sans publicité Prix ​​mensuel Hulu (pas de publicité) 15 $ Disney Plus (pas de publicité) 11 $ Disney Bundle Trio Premium : Disney Plus et Hulu (sans publicité), ESPN Plus (avec publicité) 20 $

Hulu Plus Live TV est également moins cher avec les publicités

Enfin, Disney a de nouveaux prix pour son Hulu Plus Télévision en direct service, conçu pour remplacer la télévision par câble avec une sélection de chaînes de télévision nationales et locales. Les abonnés ont automatiquement accès à Hulu standard, Disney Plus et ESPN Plus, et maintenant, vous pouvez choisir parmi trois abonnements. Pour 70 $ par mois, vous recevrez Disney Plus, Hulu et ESPN, le tout avec des publicités. Ceux d’entre vous qui paient actuellement ce tarif bénéficient du plan Legacy mis à jour à 75 $ qui comprend Disney Plus, Hulu (avec publicités) et ESPN Plus (avec publicités) sans publicité. Consultez le tableau pour une ventilation rapide.

Hulu avec des plans de télévision en direct Prix ​​mensuel Hulu Live, Hulu, Disney Plus et ESPN Plus (avec publicités) 70 $ * Hulu Live, Disney Plus (sans publicité), Hulu et ESPN Plus (avec publicités) 75 $ Hulu Live, Hulu et Disney Plus (sans publicité) et ESPN Plus (avec publicité) 83 $

*Abonnés existants uniquement

Les changements de prix seront déployés le 8 décembre, les abonnés existants voyant la mise à jour lors du prochain cycle de facturation. Si vous êtes nouveau sur le service de streaming, l’inscription peut être un peu compliquée, alors consultez notre pas à pas sur la façon de convertir votre forfait actuel au forfait.