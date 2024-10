La hausse des prix d’iQOO 13 est inévitable, confirme le dirigeant d’iQOO

L’iQOO 13 devrait être officiellement lancé le 30 octobre en Chine. À l’heure actuelle, iQOO reçoit ses précommandes via les canaux de vente en ligne et hors ligne. La société a déjà confirmé la conception et certaines des spécifications clés de l’iQOO 13. Une fuite récente a affirmé que le modèle de base de l’iQOO 13 serait au prix de 3 999 yuans (~ 560 dollars), ce qui signifie qu’il n’y aura pas de hausse de prix par rapport au modèle de base. l’iQOO 12 de l’année dernière. Cependant, les récents messages publiés sur Weibo par Galant V, chef de produit d’iQOO en Chine, suggèrent que l’augmentation du prix de l’iQOO 13 est inévitable.

iQOO 13 coûtera plus cher que son prédécesseur

Selon le chef de produit, les coûts de production de l’iQOO 13 ont augmenté de plusieurs centaines de yuans, rendant inévitable une augmentation des prix. Lors d’une récente interaction avec des utilisateurs de Weibo, il a expliqué que fixer le prix en dessous de 3 999 yuans n’était plus réalisable en raison de ces coûts plus élevés.

Il a également précisé que le programme d’échange d’iQOO, conçu pour aider à maintenir la valeur de l’appareil, est limité aux échanges au sein de la marque et ne prendra probablement pas en charge les échanges d’appareils Vivo.

Selon les rapports, l’iQOO 13 comportera un écran plat BOE de 6,82 pouces avec une résolution 2K et un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Pour plus de sécurité, il dispose d’un capteur d’empreintes digitales intégré à l’écran.

La puce Snapdragon 8 Elite sera présente sous le capot de l’iQOO 13. La rumeur veut que la variante la plus élevée de l’appareil pourrait être livrée avec 16 Go de RAM LPDDR5x et 1 To de stockage UFS 4.0. En Chine, il fonctionnera sous Android 15 et OriginOS 5. Il comportera une batterie de 6 150 mAh avec une charge rapide de 120 W. Pour la photographie, il sera livré avec trois appareils photo de 50 mégapixels à l’arrière.

L’iQOO 13 devrait également être commercialisé sur le marché mondial peu après son lancement en Chine. Il est prévu qu’il soit dévoilé sur le marché mondial au cours de la première semaine de décembre.