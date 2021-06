La hausse des prix des médicaments sur ordonnance dépasse à nouveau le taux d’inflation aux États-Unis

En 2012, Lynn Scarfuto a reçu un diagnostic de leucémie lymphoïde chronique. Après des chirurgies et des cycles de chimiothérapie, son oncologue lui a prescrit le médicament oral Imbruvica, un médicament qui coûte plus de 14 000 $ par mois.

Scarfuto est sur Medicare, mais a déclaré qu’elle ne pourrait toujours pas se permettre le médicament sans une subvention de la Patient Access Network Foundation et du programme de couverture d’assurance pharmaceutique pour personnes âgées de l’État de New York. Le médicament a vu son prix augmenter de 82% depuis sa sortie en 2013, selon un rapport de mai 2021 du Comité sur la surveillance et la réforme de la Chambre des représentants des États-Unis.

Scarfuto n’est que l’une des nombreuses personnes âgées aux États-Unis qui ont du mal à payer leurs ordonnances.

Les médicaments d’ordonnance de marque largement utilisés par les personnes âgées ont connu leur augmentation annuelle moyenne de prix la plus lente en 2020 depuis 2006. Mais l’augmentation de 2,9% est toujours le double du taux d’inflation général du pays de 1,3%, selon un rapport de l’AARP.

« Nous craignons vraiment d’atteindre un point où beaucoup de gens ne pourront pas se permettre les médicaments dont ils ont besoin », a déclaré Leigh Purvis, directrice des coûts et de l’accès aux soins de santé au Public Policy Institute de l’AARP et le co-auteur du rapport.

Les résultats, publiés dans le Rx Price Watch Report de l’AARP Public Policy Institute, ont montré que les prix négociés par les assurances de 260 médicaments d’ordonnance de marque ont augmenté, en moyenne, plus rapidement que l’inflation générale chaque année depuis 2006.

Selon le rapport, un seul médicament de marque pris de manière régulière et répétée coûtait plus de 6 600 dollars par mois en 2020, et les Américains plus âgés prennent, en moyenne, 4,7 médicaments sur ordonnance chaque mois.

Si les augmentations de prix n’avaient pas dépassé l’inflation, le même médicament aurait coûté 2 900 $, environ 3 700 $ de moins. –

« C’est vraiment important pour quelqu’un qui a un revenu fixe. Si vous multipliez cela par le nombre de médicaments que les gens prennent en moyenne, vous obtenez une différence de 17 000 $ en termes de coût des médicaments », a déclaré Purvis.

Si les tendances actuelles se poursuivent, les consommateurs peuvent s’attendre à une augmentation des frais remboursables, notamment des franchises, des primes et un partage des coûts plus élevés. Les augmentations des prix des médicaments mettent également à rude épreuve les programmes financés par les contribuables comme Medicare, selon le rapport.

Les conséquences sont réelles pour des gens comme Scarfuto.

« Si les médicaments sont spécifiques à une certaine population de personnes, alors quel est le sens de facturer 14 000 $ ? », A déclaré Scarfuto, une infirmière à la retraite. « À moins que vous ne receviez 14 000 $, cela pourrait tout aussi bien être 100 000 $. Les gens ne peuvent pas se permettre de choisir entre manger ou vivre et prendre des pilules. »