La hausse des prix des maisons s’est fortement affaiblie en novembre

Les prix des maisons plongent dans un froid hivernal profond, alors que les taux hypothécaires plus élevés poussent davantage d’acheteurs à l’écart.

Les prix en novembre étaient toujours supérieurs de 8,6 % à ceux du même mois en 2021, mais il s’agissait de la première lecture d’une année sur l’autre à un chiffre en 21 mois, selon CoreLogic. C’est aussi le taux d’appréciation le plus bas depuis novembre 2020.

Les prix sont désormais inférieurs de 2,5 % au pic du printemps 2022 et devraient continuer à baisser cette année. Selon les prévisions de CoreLogic, le mouvement des prix tomberait en territoire négatif au printemps avant de rebondir à environ 2 à 3 % de croissance à l’automne.

“Bien que la croissance des prix des logements ait ralenti rapidement et continuera de le faire en 2023, de forts gains au premier semestre de l’année dernière suggèrent que l’appréciation totale de 2022 n’a été que légèrement inférieure à celle enregistrée en 2021”, a déclaré Selma Hepp, économiste en chef adjointe. chez CoreLogic. “Cependant, 2023 présentera ses propres défis, car les consommateurs restent méfiants à la fois sur le marché du logement et sur les perspectives économiques globales.”

Les taux hypothécaires sont repartis à la hausse après un bref répit en novembre et début décembre. Les taux avaient plus que doublé au cours de l’été, le taux moyen du populaire prêt fixe sur 30 ans dépassant 7 %. Il a atteint un sommet de 7,37 % fin octobre, selon Mortgage News Daily. En novembre et décembre, il a reculé, atteignant un creux de 6,13 % à la mi-décembre, mais est maintenant remonté au-dessus de 6,5 %.

“Les acheteurs potentiels sont aux prises avec l’idée d’acheter dans un contexte de nouvelles baisses de prix possibles et d’une pénurie continue des stocks. Néanmoins, avec une amélioration lente de l’abordabilité et des perspectives économiques plus optimistes qu’on ne le pensait auparavant, le marché du logement pourrait faire preuve de résilience en 2023”, a ajouté Hepp.

La Floride, la Caroline du Sud et la Géorgie ont enregistré les hausses de prix les plus élevées du pays, les acheteurs continuant d’affluer vers la Sun Belt. Washington, DC, s’est classé dernier, avec des prix en hausse de seulement 1,2 % d’une année sur l’autre.