La hausse des prix des maisons a légèrement ralenti en avril, selon S&P Case-Shiller

La hausse des prix des maisons a légèrement ralenti en avril, mais c’est le premier signe potentiel d’un refroidissement des prix.

Les prix ont augmenté de 20,4 % à l’échelle nationale en avril par rapport au même mois il y a un an, selon l’indice S&P CoreLogic Case-Shiller. En mars, les prix des maisons ont augmenté de 20,6 %. La dernière légère décélération a eu lieu en novembre de l’année dernière.

L’augmentation annuelle composite pour 10 villes a été de 19,7 %, contre 19,5 % en mars. Le composite des 20 villes a affiché un gain annuel de 21,2 %, contre 21,1 % le mois précédent.

Contrairement aux cinq derniers mois, lorsque la plupart des 20 villes ont enregistré des hausses de prix d’un mois à l’autre, seules neuf villes ont vu les prix augmenter plus rapidement en avril qu’en mars. Les villes du Sud ont continué à enregistrer les gains mensuels les plus importants, notamment Charlotte, en Caroline du Nord ; Tampa, Floride; Atlanta, Dallas et Miami.

“Avril 2022 a montré les premiers signes (bien qu’incohérents) d’une décélération du taux de croissance des prix de l’immobilier aux États-Unis”, a écrit Craig Lazzara, directeur général de S&P DJI, dans un communiqué. “Nous continuons d’observer une très grande vigueur du marché du logement, car les 20 villes ont enregistré des augmentations de prix à deux chiffres pour les 12 mois terminés en avril. L’augmentation des prix d’avril s’est classée dans le quintile supérieur de l’expérience historique pour chaque ville, et dans le top décile pour 19 d’entre eux.

Tampa, Miami et Phoenix ont continué à mener le peloton avec les plus fortes hausses de prix. Les prix des maisons à Tampa ont augmenté, avec une augmentation étonnante des prix de 35,8 % d’une année sur l’autre, suivis de Miami, avec une augmentation de 33,3 %, et de Phoenix, avec une augmentation de 31,3 %. Neuf des 20 villes ont signalé des augmentations de prix plus élevées au cours de l’année se terminant en avril 2022 par rapport à l’année se terminant en mars 2022.

Les villes avec les gains les plus faibles, bien que toujours à deux chiffres, étaient Minneapolis, Washington et Chicago.

Non seulement ces gains de prix sont pour avril, mais l’indice est une moyenne mobile sur trois mois. Le taux moyen des prêts hypothécaires à taux fixe de 30 ans vient de franchir la barre des 5 % en avril après avoir augmenté d’environ 3 % en janvier. En juin, il avait franchi les 6 %.

“Nous avons noté le mois dernier que le financement hypothécaire est devenu plus cher à mesure que la Réserve fédérale augmente les taux d’intérêt, un processus qui venait à peine de commencer lorsque les données d’avril ont été recueillies”, a déclaré Lazzara. “Un environnement macroéconomique plus difficile pourrait ne pas soutenir une croissance extraordinaire des prix des maisons pendant beaucoup plus longtemps.”

Le marché du logement se refroidit déjà, avec des ventes plus lentes et des rapports de baisses de prix chez certains vendeurs. L’offre de maisons à vendre a également augmenté régulièrement, car de plus en plus d’annonces arrivent sur le marché et les maisons déjà présentes restent plus longtemps. Selon Realtor.com, l’inventaire actif la semaine dernière était supérieur de 21 % à ce qu’il était la même semaine il y a un an.

“Pour les acheteurs et les vendeurs, la voie à suivre nécessitera plus de flexibilité dans les prix, un perfectionnement des compétences en négociation et la reconnaissance que les conditions du marché aujourd’hui sont différentes de celles d’il y a six mois”, a déclaré George Ratiu, économiste principal chez Realtor.com.