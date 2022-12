La hausse des prix des adhésions à Costco est “une question de quand, pas de si”

“C’est une question de quand, pas de si”, a-t-il déclaré lors de l’appel. “Nous n’utilisons pas de cadre d’analyse autre que nous nous sentons très bien dans la fidélité de nos membres et dans notre force. Et si nous voulions le faire hier, nous le pourrions. Si nous voulons le faire dans six mois, nous le pouvons. Alors, nous Je vais attendre et voir.”

Seuls les clients abonnés à Costco sont autorisés à magasiner dans ses entrepôts, la société affichant un taux de renouvellement de 92,5 % aux États-Unis et au Canada.

L’adhésion Gold Star standard de 60 $ permet aux membres d’accéder à tous les emplacements Costco dans le monde et est accompagnée d’une carte supplémentaire pour un autre membre de votre foyer. L’adhésion Executive, quant à elle, vous offre 2% de récompenses sur les achats Costco, ainsi que des avantages supplémentaires sur certains produits.

