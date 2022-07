La hausse des prix de l’essence menace la stabilité sociale et la sécurité alimentaire en Amérique latine

La hausse des prix du carburant a déjà provoqué des protestations en Argentine, en Équateur et au Panama. Leurs voisins pourraient être particulièrement sensibles à la hausse des prix à la pompe, car la région manque de moyens de transport alternatifs, tels que les chemins de fer et les voies navigables qui sont plus courants en Europe et en Amérique du Nord – et consomment moins de carburant.

« Le prix du carburant est un point d’ancrage pour toute l’économie : si le carburant augmente, cela a un impact direct sur toutes sortes de prix », explique Sergio Guzman, directeur de Colombia’s Risk Analysis, un cabinet de conseil aux entreprises à Bogota.

Pour aggraver le problème, certains secteurs de la région ont besoin de plus grandes quantités de carburant que jamais – paradoxalement, pour compenser les effets du changement climatique.

En Équateur, où les bananes sont le principal produit d’exportation agricole, des pompes diesel font entrer et sortir l’eau des bananeraies – une nécessité qui est devenue plus urgente alors que des pluies de plus en plus intenses frappent le pays, selon les analystes.

Selon Raul Villacres de Pulso Bananero, un cabinet de conseil en commerce de bananes à Guayaquil, la production de bananes de l’Équateur a baissé de 7 % par rapport à l’année dernière, en partie à cause de la hausse des coûts du diesel et de l’essence.

Une situation similaire affecte l’industrie de la pêche en Colombie, où les résidents bénéficient de prix du carburant parmi les moins chers au monde. Pourtant, lorsque le ministère de l’Énergie et des Mines a publié de nouveaux tarifs réglementés début juillet, cela a envoyé une onde de choc dans tout le pays.

Deux fois par semaine, le pêcheur Jimmy Murillo quitte la côte depuis la ville portuaire de Buenaventura, sur la côte Pacifique de la Colombie. Il passe en moyenne deux ou trois jours en mer avant de revenir avec sa prise, mais ces derniers temps, les voyages se sont allongés, car les stocks de poissons ont diminué et les pêcheurs se dirigent plus au large pour trouver de meilleures proies.

Ironiquement, l’une des raisons pour lesquelles les prises de pêche ont diminué est le changement climatique, et les pêcheurs comme Murillo doivent utiliser plus de carburant pour atténuer son impact. L’une des raisons, a déclaré Murillo à CNN, est qu’à mesure que les régimes de précipitations changent et que de plus en plus de pluies torrentielles frappent la Colombie, les rivières et les ruisseaux arrivent à l’océan en transportant plus de sable et de terre dans leurs eaux, et à cause de cela, la plupart des poissons migrent plus loin. rivage, où l’eau est plus claire et plus fraîche.

“En janvier, le carburant pour nos bateaux coûtait 8 000 pesos (1,96 $) le gallon, maintenant c’est plus de 9 800 pesos (2,70 $). Chaque semaine, ça augmente un peu plus, et le gouvernement n’aide pas”, a déclaré Murillo à CNN.

Nicole Muñoz d’Albacora, une entreprise de pêche durable à petite échelle à Bogota qui transporte environ 400 kilogrammes de poisson de la côte colombienne à la capitale chaque semaine, affirme également que l’essence est la clé de son modèle commercial.

“Nous utilisons du carburant pour les bateaux de pêche, pour transporter les produits du rivage aux aéroports, puis dans les avions, toute notre logistique en dépend”, a déclaré Muñoz à CNN.

Alors que les prix du poisson n’ont pas augmenté autant que d’autres secteurs alimentaires en Colombie, comme le bœuf et les produits à base de volaille, Muñoz pense que les prix commenceront à augmenter à mesure que l’impact du carburant plus cher se fera sentir.

En avril, la Banque mondiale a revu sa prévision de croissance pour l’Amérique latine et les Caraïbes à 2,3 % cette année, perdant 0,4 point de pourcentage en raison de l’impact de la guerre en Ukraine et de la hausse mondiale des prix mondiaux. Dans le même temps, la Banque estime que les pays d’Amérique latine ont perdu l’équivalent de 1,7 % de leur PIB en raison des catastrophes liées au climat au cours des vingt dernières années, et s’attend à ce que l’agriculture latino-américaine soit sur la ligne de mire à mesure que la planète se réchauffe.

Alors que la vie quotidienne devient de plus en plus chère, la colère populaire observée au Panama, en Équateur et en Argentine pourrait-elle s’étendre à la Colombie et à d’autres pays de la région ?

“Ce n’est vraiment pas une question de si, mais de quand”, déclare Guzman de l’analyse des risques en Colombie.

Il soutient que les gouvernements régionaux ne seront pas en mesure de dépenser suffisamment pour atténuer la hausse du coût de la vie et pacifier leurs populations. “Alors que les poches se resserrent, les gens vont perdre patience, non pas à cause de quoi que ce soit que font les gouvernements, mais parce que ces pays n’ont pas la capacité d’augmenter les dépenses sociales.”

Le président équatorien Guillermo Lasso, par exemple, a été contraint par des manifestations de plafonner le prix de l’essence à 2,40 dollars le gallon – une décision qui coûtera au pays trois milliards de dollars supplémentaires d’ici la fin de l’année, selon le ministre des Finances Simon Cueva. .

En Argentine, où le ministre des Finances du pays a été contraint de démissionner en raison d’une inflation extrême, un livreur de nourriture de Buenos Aires a déclaré à CNN que l’année s’était jusqu’à présent révélée plus rancunière que les premières années de la pandémie.

“Tout le monde se plaint”, a déclaré Federico Mansilia, père de deux enfants, à CNN. “Ceux qui reçoivent un soutien social parce qu’ils disent que ce n’est pas suffisant, et ceux qui ne le reçoivent pas parce qu’ils veulent un soutien social. Au moins pendant la pandémie, le gouvernement et l’opposition ont travaillé ensemble, maintenant la polarisation et l’amertume augmentent à nouveau.”

Le seul espoir d’un moment d’unité nationale, dit Mansilia, est que l’Argentine remporte la Coupe du monde de football au Qatar à la fin de l’année.

“Cela va vraiment rassembler le pays. Si nous gagnons, tout le monde sera content, pas d’inflation ou de prix de l’essence pour nous déranger. Mais en ce moment, les choses sont plutôt misérables.”