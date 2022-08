La hausse des prix de l’énergie «coûtera des vies» et laissera les enfants affamés, préviennent les organisations caritatives

Des personnes vulnérables mourront et des enfants mourront de faim cet hiver à moins que le gouvernement ne s’engage à fournir un soutien financier d’urgence supplémentaire, ont averti des responsables d’organisations caritatives.

Ofgem a confirmé vendredi une augmentation stupéfiante de 80% du plafond des prix de l’énergie, faisant passer la facture annuelle moyenne d’un ménage de 1 971 £ à 3 549 £ à partir d’octobre.

Energy UK et Ofgem ont déclaré que Liz Truss ou Rishi Sunak devraient “intervenir” et “agir davantage” pour soutenir les ménages en difficulté une fois la course à la direction des conservateurs terminée début septembre.

Malgré les avertissements selon lesquels la crise du coût de la vie deviendrait une crise du “coût de la vie”, le chancelier Nadhim Zahawi ne s’est pas engagé à apporter une aide supplémentaire, affirmant qu’il ne pouvait que “développer des options” pour le prochain Premier ministre.

Truss, qui reste le grand favori pour remporter le concours conservateur, s’est engagé vendredi à fournir un “soutien immédiat” aux factures d’énergie – mais ne s’est pas encore engagé à effectuer des paiements directs supplémentaires.

Adam Scorer, directeur général de National Energy Action, a déclaré qu’un soutien supplémentaire était nécessaire maintenant. « C’est au gouvernement d’intervenir et d’empêcher qu’une crise du coût de la vie ne devienne une crise du coût de la vie », a-t-il déclaré à Sky News – avertissant que les plus pauvres « faisaient face à Armageddon pendant l’hiver ».

L’expert en économies d’argent, Martin Lewis, a également averti que des personnes mourraient cet hiver alors que le plafond des prix de l’énergie devrait monter en flèche de 80% en octobre.

“Permettez-moi d’être clair,” pessimiste “ou non”, a-t-il tweeté. “Plus d’aide est désespérément nécessaire pour les plus pauvres ou des gens mourront cet hiver en raison du caractère inabordable d’une hausse de 80% du plafond des prix de l’énergie jusqu’à présent.”

La End Fuel Poverty Coalition – un groupe de 60 organisations caritatives et syndicats – a déclaré que l’énorme augmentation du plafond des prix était comme un « poignard dans le cœur de millions de personnes à travers le pays ».

Simon Francis, coordinateur de la coalition, a averti : « Les parents ne pourront pas nourrir leurs enfants, les malades et les personnes âgées seront condamnés à une détérioration de leur santé, les personnes handicapées seront privées d’équipements médicaux vitaux et les ménages seront contraints à la pauvreté pour la première fois depuis des générations.

Exigeant maintenant un engagement à fournir une aide d’urgence supplémentaire, il a ajouté: “Toutes les solutions sont à la porte du gouvernement de Westminster, mais il reste silencieux face à cette catastrophe imminente.”

L’Institute for Fiscal Studies (IFS) a déclaré que la hausse des prix annoncée ajoutera 490 £ supplémentaires à la facture d’énergie d’un ménage typique sur la période relative d’octobre à décembre.

Le groupe de réflexion a déclaré que le programme de soutien annoncé par le chancelier Sunak en mai ne couvrirait désormais que 47% de la hausse. Il en coûtera 14 milliards de livres supplémentaires pour couvrir la même proportion de l’augmentation des factures.

“Celui qui deviendra le prochain Premier ministre annoncera très probablement un programme de soutien substantiel très peu de temps après son entrée en fonction”, a déclaré Isaac Delestre, économiste de recherche à l’IFS.

Le groupe de réflexion de la Resolution Foundation a déclaré que la hausse du plafond des prix signifiait que les factures d’énergie hivernales devraient s’établir en moyenne à environ 500 £ par mois pendant trois mois à partir d’octobre, puis à plus de 700 £ en janvier.

Torsten Bell, directeur général du groupe de réflexion, a déclaré que l’augmentation des paiements via le système de prestations – comme Sunak l’a promis – aurait un “rôle crucial à jouer cet hiver”, mais a déclaré que des approches encore plus radicales étaient nécessaires.

La Resolution Foundation a proposé une «taxe de solidarité» de 1% et un nouveau système de tarif social qui pourrait réduire les factures de 30%.

Écrire dans le Courrier quotidien Jeudi, Truss a promis une “action décisive” pour fournir un “soutien immédiat” sur les factures d’énergie dans un changement de cap apparent.

Mais Truss a ensuite réitéré ses promesses de réduire les impôts, notamment en inversant la hausse de l’assurance nationale et en réduisant les prélèvements verts sur les factures d’énergie – sans s’engager à aucun paiement direct supplémentaire.

La favorite du concours conservateur a fait valoir qu’il n’était pas “juste” d’annoncer le plan complet avant la fin du concours ou qu’elle a vu toutes les analyses en cours de préparation à Whitehall.

Liz Truss ne s’est engagée à aucun paiement direct supplémentaire (EPA)

Cependant, Truss et la secrétaire aux affaires Kwasi Kwarteng – pressentie pour être sa chancelière si elle gagne – ont discuté de nouvelles options telles que la suspension de la TVA sur les factures d’énergie et l’utilisation du crédit universel pour renforcer le soutien aux ménages vulnérables, selon Les temps.

Jonathan Brearley, directeur général d’Ofgem, a déclaré que le prochain Premier ministre “devra agir davantage” en matière de soutien aux ménages après avoir annoncé la hausse de 80% du plafond des prix.

Et Energy UK, l’organisme commercial des fournisseurs d’énergie, a admis que les charges que ses membres seront obligés de répercuter sur les ménages seront “tout simplement inabordables” – exhortant le gouvernement à intervenir.

“Les fournisseurs de détail continueront de faire tout ce qu’ils peuvent pour offrir de l’aide… mais face à des augmentations de factures de cette taille et au nombre de clients qui auront besoin d’assistance, cela ne suffira pas”, a déclaré Dan Alchin d’Energy UK. “Le gouvernement doit intervenir de toute urgence et mettre en place un soutien supplémentaire pour cet hiver.”

La chancelière fantôme du parti travailliste, Rachel Reeves, a déclaré que la hausse de 80 % « va semer la peur dans le cœur de nombreuses familles et en forcer beaucoup à faire des choix impensables cet hiver ».

Appelant à ce que le plafond des prix soit gelé cet hiver, Reeves a ajouté : « Les conservateurs sont maintenant confrontés à un choix urgent. Ils peuvent continuer à laisser les sociétés pétrolières et gazières faire d’énormes profits… Ou ils peuvent agir maintenant et arrêter la hausse des prix de l’énergie en introduisant une taxe exceptionnelle sur ces bénéfices pétroliers et gaziers.

Le chef libéral démocrate Ed Davey a déclaré que l’annonce d’Ofgem “n’est rien de moins qu’une catastrophe”.

Réitérant son appel à un gel du plafonnement des prix, il a ajouté : “La seule option est que les prix de l’énergie soient gelés avant que ces hausses ne fassent des ravages dans nos communautés”.

Heidi Chow – directrice exécutive de Debt Justice, appelant à une augmentation de la taxe sur les bénéfices exceptionnels pour fournir un nouveau soutien – a déclaré que les hausses de prix « pousseront des millions de ménages supplémentaires dans la dette énergétique et les alourdiront pour les années à venir ».

Le chef de la politique de Citizens Advice, Morgan Wild, a déclaré que la hausse du plafond des prix de l’énergie entraînerait l’endettement de “millions de ménages” – appelant le gouvernement à “agir et agir de manière décisive” pour atténuer la douleur d’une “augmentation absolument impensable”.