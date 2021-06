La hausse des prix à la production en Chine n’augmentera probablement pas les coûts à la consommation, selon JPMorgan

La flambée des coûts de production en Chine, due en grande partie à la flambée des prix des matières premières, a réduit les bénéfices des fabricants. Les données officielles publiées ce week-end ont montré que les bénéfices des entreprises industrielles chinoises ont augmenté de 36,4% en mai par rapport à l’année précédente, soit moins que la croissance de 57% en glissement annuel enregistrée en avril.

Pendant ce temps, les données publiées début juin ont montré que l’indice des prix à la production de la Chine en mai a bondi de 9% par rapport à il y a un an – le clip le plus rapide depuis 2008, tandis que l’indice des prix à la consommation a grimpé de 1,3% en glissement annuel en mai. Il s’agit du plus grand écart jamais enregistré entre la vitesse à laquelle les prix à la production et les prix à la consommation ont grimpé.

« Il n’y a pas de relation très claire entre les prix à la production et les prix à la consommation historiquement », a déclaré Wolf.

« Vous n’avez vu que quelques cas où les prix élevés à la production se répercutent sur les prix à la consommation », a-t-il déclaré. « Les prix à la production sont presque entièrement déterminés par les prix des matières premières. »

Il a ajouté que « la seule fois » historiquement où l’inflation des producteurs s’est répercutée sur les prix à la consommation, c’est « quand il y a une demande des consommateurs vraiment forte » – une situation qui semble invraisemblable pour l’instant compte tenu de la lente reprise des ventes au détail en Chine.