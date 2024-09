La hausse des inscriptions sur les listes électorales dans le Maine se poursuit alors que les élections s’intensifient

10 septembre — Le premier souvenir de Julie Chandler lié au vote est celui de son père qui l’a traînée jusqu’à un bureau de vote l’année de ses 18 ans, l’a inscrite comme républicaine et lui a dit pour qui voter.

À partir de ce moment-là, elle ne s’est plus intéressée à la politique et n’a plus vraiment prêté attention aux élections — jusqu’à cette année.

Chandler, aujourd’hui âgée de 54 ans, s’est récemment inscrite sur les listes électorales démocrates. Elle a déclaré qu’elle comptait voter pour Kamala Harris lors de l’élection présidentielle de novembre.

« Les sujets deviennent tout simplement trop importants », a déclaré le résident de Standish. « On retire trop de choses aux gens et trop de choses changent. J’ai commencé à y prêter attention et je n’aime pas la tournure que prennent les choses. J’ai choisi de m’inscrire cette année pour pouvoir m’exprimer. »

Chandler fait partie des milliers d’habitants du Maine qui s’inscrivent pour voter en vue des élections de novembre. Le Secrétariat d’État du Maine a reçu près de 23 000 nouvelles inscriptions électorales jusqu’à présent cette année, dont plus de 5 400 rien qu’en août.

Le nombre mensuel de nouvelles inscriptions a diminué après une légère hausse autour des primaires présidentielles de mars. Mais le rythme des nouvelles inscriptions est en hausse depuis et une vague de nouvelles inscriptions a commencé en juillet et s’est poursuivie jusqu’en août. Plus de résidents du Maine se sont inscrits pour voter le mois dernier que pendant n’importe quel mois de l’année dernière, y compris en novembre dernier.

Le département ne demande pas aux gens pourquoi ils s’inscrivent, mais au moins une partie de ces nouvelles inscriptions découlent probablement de l’enthousiasme suscité par la prise de pouvoir de Harris sur le ticket démocrate pour la présidentielle en juillet. Le Maine a connu une augmentation des nouvelles inscriptions électorales en juillet et août, avec plus de 9 600 personnes inscrites pour voter au cours de ces deux mois seulement.

L’État compte environ 955 285 électeurs inscrits actifs, dont 36 % sont démocrates, 30 % républicains, 29 % non inscrits et le reste est inscrit auprès de tiers partis. Le département ne suit pas les nouvelles inscriptions électorales par parti ou par données démographiques telles que l’âge, la race ou le sexe, il est donc difficile de savoir exactement qui sont les nouveaux inscrits.

Certaines personnes s’inscrivent pour voter pour la première fois, tandis que d’autres se sont inscrites dans d’autres États et sont nouvelles dans le Maine. L’État a connu un boom démographique ces dernières années, en partie dû au départ des personnes des États les plus peuplés pendant la pandémie de COVID-19.

Ralph Hodgkins, 91 ans, est récemment revenu dans le Maine après avoir vécu en Floride la majeure partie de l’année au cours des 32 dernières années. Hodgkins a déclaré qu’il était revenu dans le Maine pour des raisons de santé et s’était inscrit pour voter dans l’État du Maine en tant que républicain. Il a déclaré qu’il était impatient de soutenir les candidats républicains sur toute la ligne.

« Je voterai sans hésiter pour Trump », a déclaré Hodgkins, qui vit à Topsham. « J’aime le fait qu’il fasse ce qu’il veut. Il est sur la bonne voie sur tous les sujets. »

Hodgkins a déclaré qu’il appréciait la position ferme de Trump sur la frontière sud et qu’il était globalement d’accord avec lui sur la plupart des questions. « Étant républicain, ses opinions conservatrices sont au cœur de mon vote », a-t-il déclaré.

Orin Edwards, de Gorham, a lui aussi récemment déménagé dans le Maine, venant de Caroline du Nord pour se rapprocher de sa famille. Edwards, 76 ans, a déclaré qu’il avait voté à toutes les élections depuis qu’il était éligible.

Il s’est inscrit comme démocrate et prévoit de soutenir Harris, même s’il a déclaré avoir également soutenu les républicains dans le passé.

« Cette fois, Donald Trump est complètement hors de lui », a déclaré Edwards. « Je le considère comme un très mauvais candidat et je pense que le parti républicain doit faire quelque chose pour se remettre sur pied s’il veut continuer à s’appuyer sur des gens comme Donald Trump et JD Vance. »

À Standish, Chandler a déclaré que le droit à l’avortement en particulier l’avait motivée à s’impliquer dans l’élection de cette année.

« Je commence à avoir des petits-enfants et je veux que leur avenir soit leur choix, et non celui de quelqu’un d’autre », a-t-elle déclaré.

Chandler s’est inscrite pour voter en ligne après qu’une cousine a publié un lien sur Facebook expliquant comment procéder. Elle a déclaré que le processus était simple et a encouragé tous ceux qui pourraient être réticents à s’inscrire à le faire.

« Ce n’est pas seulement une élection de jeunes », a-t-elle déclaré. « C’est l’élection de tout le monde. Ce n’est pas seulement l’élection des femmes. C’est l’élection de tout le monde. En vieillissant, nous avons parfois peur de nous lancer dans quelque chose de nouveau. Mais les gens ne devraient pas avoir peur de devenir de nouveaux électeurs. »

