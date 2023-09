La hausse des frais de vignette de bateau est autorisée pour les résidents de Crystal Lake et de Lakewood afin de financer le traitement des mauvaises herbes au lac – Shaw Local

Un nouveau système progressif de frais de vignette de bateau basé sur la puissance sera introduit pour les propriétaires de bateaux qui utilisent Crystal Lake. L’augmentation des coûts est consacrée au financement du maintien de l’écologie du lac, selon le Crystal Lake Park District.

Un accord intergouvernemental entre la ville de Crystal Lake, le village de Lakewood et le district de Crystal Lake Park a désormais été approuvé par tous les organismes.

Le conseil municipal de Crystal Lake a approuvé l’accord par 5 voix contre 2 et le district de Crystal Lake Park l’a adopté à l’unanimité la semaine dernière. Le village de Lakewood a adopté l’accord à l’unanimité mardi.

Les navires de plus de 200 chevaux connaîtront la plus forte augmentation des frais de vignette, avec une augmentation de 567 % à 200 $. Les bateaux de 100 à 199 chevaux auront des frais d’autocollant de 125 $, tandis que les propriétaires de bateaux de 40 à 99 chevaux paieront 75 $ pour les autocollants, et les embarcations de 40 à 99 chevaux se verront facturer 50 $ pour les autocollants. Les bateaux non motorisés ne connaîtront pas d’augmentation.

Le coût de la vignette était de 30 $ pour les bateaux motorisés et de 20 $ pour les bateaux non motorisés. Les frais ont été perçus pour payer les fournitures et les salaires du personnel chargé de patrouiller le lac fourni par Lakewood, selon documents de la ville.

Seuls les résidents de Crystal Lake et Lakewood peuvent acheter l’autocollant annuel pour bateau et utiliser Crystal Lake.

Le président du Comité consultatif des lacs, Gregg Kobelinski, a déclaré que les lacs voisins comme Wonder Lake et le lac de Zurich ont augmenté leurs frais de vignette pour les bateaux à des montants similaires à ceux proposés.

La zostère, une plante indigène du lac, constitue un problème depuis de nombreuses années, car elle peut s’accumuler à la surface et créer de la boue de plusieurs centimètres d’épaisseur.

Le district de Crystal Lake Park a acheté une arracheuse de mauvaises herbes pour 110 000 $ plus tôt cette année après une recommandation du comité consultatif du lac, et des dizaines de résidents ont exprimé leurs inquiétudes quant à la quantité de mauvaises herbes enfouies dans le lac.

Pour compenser le coût d’achat de la moissonneuse, le district du parc, en collaboration avec le comité consultatif du lac, a proposé d’augmenter les frais de vignette des bateaux. L’augmentation des frais financera également les coûts des consultants en écologie des lacs et des traitements chimiques utilisés contre le myriophylle et d’autres espèces de mauvaises herbes envahissantes.

La récolteuse est une machine qui extrait l’excédent de zostère du fond du lac avant qu’il ne flotte à la surface. Avant l’achat, le district du parc louait un service qui récoltait le lac plusieurs fois par an.

Le budget du Crystal Lake Park District pour l’écologie des lacs est de 67 000 $.

Ellen Brady, membre du conseil municipal de Crystal Lake, s’est opposée à l’augmentation des frais de vignette des bateaux, affirmant que le district du parc devrait couvrir les coûts écologiques du lac à travers son budget existant plutôt que de laisser les plaisanciers payer des frais plus élevés.

« Ce n’est pas seulement un problème de plaisancier », a-t-elle déclaré. « Tous les utilisateurs en profitent en assurant la longévité du lac. »

Directeur exécutif du district de Crystal Lake Park Jason Herbster a déclaré que les fonds limités du district rendent difficile la couverture des coûts liés à l’écologie du lac.

Le conseil municipal de Crystal Lake a approuvé la proposition à la condition que le district du parc fournisse des rapports mensuels sur ce qu’il fait avec l’argent généré.

C’était la deuxième fois que le comité consultatif du lac présentait l’idée à la ville de Crystal Lake. L’année dernière, la ville avait voté contre cette proposition.

Le Comité consultatif du lac, formé en 2019, est un groupe informel qui donne au district du parc des recommandations sur la façon de gérer Crystal Lake.

Cal Skinner, résident de Crystal Lake et exploitant du blog du comté de McHenry, a déclaré que tous les utilisateurs du lac, y compris les nageurs et les propriétaires fonciers, devraient payer des frais écologiques du lac.

« Personne qui en bénéficiera ne paiera en vertu de cette ordonnance », a déclaré Skinner lors de la réunion de Lakewood mardi.

Le maire de Crystal Lake, Haig Haleblian, a accepté la proposition et a déclaré que les propriétaires de bateaux de 200 000 $ pourront payer les frais de vignette de 200 $.

« Tous les propriétaires de bateaux à qui j’ai parlé n’y voient aucune objection. En fait, ils sont heureux de le faire », a déclaré Haleblian.