La hausse des factures anti-LGBTQ+ laisse les travailleurs inquiets pour la sécurité et les avantages sociaux

Jusqu’à présent cette année, 491 politiques anti-LGBTQ+ ont été proposées à la législature américaine, selon le Union américaine des libertés civiles. C’est bien plus du double du total de l’année dernière.

Cette tendance législative a conduit à des inquiétudes croissantes pour les employés LGBTQ+ concernant leur sécurité professionnelle, l’accès aux avantages sociaux et la sécurité au travail. Par exemple, les travailleurs disent qu’ils craignent de perdre des soins de santé affirmant le genre pour eux-mêmes ou leurs enfants.

« Il y a un an, si vous me disiez : ‘Comment vous sentez-vous au travail en tant que personne LGBT ?’ Je dirais : « Oui, il y a des défis, mais je suis confiant et ravi de nous voir progresser » », déclare Radissen Ramoutar, responsable de la publicité chez Indeed. « Cette année, si vous me posiez cette question, je dirais … » Je ne sais plus si nous avançons. Je crains que nous ne reculions. « »

UN Rapport Glassdoor qui a interrogé plus de 6 000 employés en mai a révélé que 55 % des travailleurs LGBTQ+ disent avoir vu ou vu leurs collègues faire des commentaires anti-LGBTQ+, soit une augmentation de 53 % par rapport à 2019. Un En effet enquête de plus de 700 travailleurs LGBTQ+ ont découvert que 65 % s’inquiètent de l’impact que la législation anti-LGBTQ+ aura sur leurs opportunités d’emploi.

Abby, responsable de bureau chez Indeed, basée au Texas, a déclaré : « Je ne me sens pas aussi à l’aise de me présenter sur le lieu de travail en tant que personne très visiblement étrange qui utilise ses pronoms sans savoir exactement à qui je parle. Surtout vivant dans un État touché par cette législation. »

Abby a demandé que leur nom de famille soit omis en raison de problèmes de sécurité liés au partage de leur identité avec un public public.

Aujourd’hui, les employés sont de plus en plus sélectifs quant à l’endroit où ils travaillent et dans quelles entreprises ils travaillent. Selon le rapport Indeed, plus des trois quarts des travailleurs LGBTQ+ hésiteraient à postuler à un emploi basé dans un État doté d’une législation anti-LGBTQ+. Dans le marché du travail serré d’aujourd’hui, c’est un résultat particulièrement significatif.

« C’est important pour l’embauche… vous vous débarrassez littéralement de 15 millions de personnes dès que vous ne soutenez pas la communauté LGBTQ+ », déclare LaFawn Davis, vice-président senior des politiques environnementales, sociales et de gouvernance chez Indeed. « Les entreprises qui sont plus inclusives font plus de revenus. »