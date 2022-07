La hausse des coûts ronge le revenu disponible des jeunes professionnels

Avec l’inflation à son plus haut niveau en près de 40 ans, les Canadiens ressentent la pression financière. Dans une série en six épisodes cet été, La Presse canadienne s’adresse à des personnes à différentes étapes de leur vie pour voir où elles sont le plus durement touchées. Cette histoire détaille les expériences de jeunes professionnels.

Chaque fois qu’Afua Deborah remplit son panier d’épicerie, c’est un choc pour le système.

“C’est fou de voir le prix, disons, du brocoli doubler, ou de quelque chose de vraiment subalterne, comme des oignons verts doubler ou tripler”, a-t-elle déclaré.

Comme de nombreux Canadiens en ce moment, l’épicerie met à rude épreuve le portefeuille de Deborah, 28 ans, surtout maintenant qu’elle ne vit plus avec ses parents.

Le taux d’inflation des aliments, qui a atteint 8,8 % en juin par rapport à la même période l’an dernier, continue de dépasser le taux général de 8,1 %.

Deborah, qui vit à Toronto et travaille comme développeur front-end depuis deux ans, a déclaré que le loyer est l’autre variable majeure qui ronge son revenu et sa capacité à épargner pour de grands objectifs comme l’achat d’une maison. C’est après qu’elle a beaucoup réduit.

Un rapport publié en juillet par la société d’études de marché immobilier Urbanation Inc. a révélé que les loyers dans la région du Grand Toronto augmentent rapidement, la baisse des taux d’inoccupation au deuxième trimestre faisant grimper le loyer moyen à 2 533 $, soit une augmentation de 5,9 % par rapport au premier trimestre. .

Les prix du logement augmentent également dans d’autres villes. Le loyer moyen de toutes les propriétés canadiennes était de 1 885 $ en juin, une augmentation de 9,5 % par année, selon Rentals.ca.

Quant à l’assouplissement des dépenses discrétionnaires, Deborah réduit ses sorties dans les restaurants et les bars, et ne se soucie même pas des concerts, notant la fréquence à laquelle ils sont annulés.

“Au lieu de ‘Allons-y, ici, ici, ici’, c’est plutôt ‘OK, allons-y et partageons quelque chose.’ Peut-être que je n’achèterai pas un deuxième verre”, a-t-elle déclaré.

“Ou, vous savez, je pourrais avoir des amis et nous partagerons Uber Eats ou quelque chose comme ça semble juste un peu plus consciencieux.”

Les voyages sont une activité dans laquelle elle espérait reprendre, mais elle hésite car les billets d’avion et l’hébergement sont devenus plus chers. Les retards continus dans les aéroports sont un autre facteur influençant sa décision.

Le transport au quotidien est également devenu de plus en plus délicat.

“C’est triste. C’est triste d’être aux prises avec le fait que cette ville dans laquelle vous êtes né et où vous avez grandi devient de moins en moins habitable”, a-t-elle déclaré.

Il semble que peu importe à quel point les professionnels de la cohorte des 22 à 34 ans sont prudents avec leur argent, beaucoup ont encore du mal à naviguer dans le climat économique actuel, en particulier lorsqu’ils essaient de profiter des plaisirs de la vie en tant que jeune et de se préparer pour l’avenir. .

“Les gens trouvent qu’il est impossible de tout équilibrer – il en coûte beaucoup plus pour simplement exister”, a déclaré l’experte en finances personnelles Danica Nelson. “Les gens essaient de comprendre comment faire plus avec moins.”

Les pressions inflationnistes ont même poussé certains jeunes professionnels à quitter le pays, d’autant plus que les salaires sont à la traîne.

Le salaire horaire moyen a augmenté de 5,2 % d’une année à l’autre en juin, contre 3,9 % en mai et 3,3 % en avril, selon les plus récentes données sur l’emploi de Statistique Canada. C’est encore bien en deçà du rythme de l’inflation.

Jen Chae, qui a grandi à Toronto, est une professionnelle du marketing dans l’industrie des technologies financières et travaille et vit à l’étranger depuis plusieurs mois. Elle vit maintenant en Suisse, où elle a dit qu’elle gagnait beaucoup plus d’argent et qu’elle avait pu économiser plus qu’elle ne l’a fait en travaillant dans la ville où elle a grandi.

“Sans oublier que l’équilibre travail-vie personnelle et la culture de travail globale sont plus détendus que ce que j’ai vécu à Bay Street, même si je reste dans le même secteur des services financiers.”

Chae a déclaré qu’elle n’aurait pas pu maintenir le style de vie qu’elle avait sans l’aide de ses parents lorsqu’elle était à Toronto, car son salaire ne suivait pas le coût de la vie.

“Si les salaires étaient plus élevés et le coût de la vie plus bas à Toronto, j’y serais probablement resté heureux au lieu de partir travailler à l’étranger”, a déclaré Chae.

Pour traverser des périodes inflationnistes comme celle-ci, Nelson a déclaré que la budgétisation était impérative.

Elle conseille également aux jeunes professionnels de constituer des «fonds d’amortissement», qui sont des réserves d’argent mises de côté pour différentes dépenses, et souvent des dépenses plus importantes. Chaque mois, vous mettez de l’argent dans un ou plusieurs fonds à utiliser pour une date ultérieure.

De plus, elle suggère de revenir à certaines des activités peu coûteuses des premiers jours de la pandémie, que ce soit les pique-niques, les promenades ou les balades à vélo, afin d’économiser de l’argent tout en maintenant une vie sociale.

Avec le potentiel d’une récession imminente, Nelson encourage les jeunes professionnels à gonfler leurs comptes d’épargne d’urgence ou à en créer un s’ils ne l’ont pas déjà fait.

Malgré tous les malaises économiques actuels, il existe un segment de jeunes professionnels qui ne sont pas trop inquiets.

Le gestionnaire de portefeuille basé à Toronto, Charlie Digalakis, a déclaré que le climat économique actuel a certainement “attiré (son) attention”, en particulier les prix élevés de l’essence, mais il se sent confiant dans les décisions qu’il a prises au milieu du trio de l’inflation galopante, des prix élevés de l’immobilier et de la hausse taux d’intérêt.

“Je pense que j’ai très bien budgétisé pendant cette période. Et, vous savez, si je dois continuer à puiser dans certaines de mes dépenses qui ne sont pas nécessaires, alors je continuerai à le faire”, a-t-il déclaré. .



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 27 juillet 2022.