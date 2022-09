Un restaurant populaire de Mount Stewart, à l’Île-du-Prince-Édouard, a servi son dernier repas, son propriétaire affirmant que le manque de personnel et la hausse des coûts d’exploitation l’ont obligé à fermer ses portes.

Laurie’s Country Kitchen, qui était ouverte depuis près de cinq ans, a fermé définitivement plus tôt cette semaine.

“Nous avons eu une bonne course; nous avons traversé COVID”, a déclaré le propriétaire Wally Steele. “Mais avec le coût de tout qui double et triple en ce moment, et l’impossibilité d’avoir du personnel, cela vous tue en fin de compte.”

Steele n’est pas le seul propriétaire d’entreprise à faire face à ces défis. Les industries de l’Î.-P.-É., en particulier le secteur du tourisme et de l’hôtellerie, ont eu du mal à trouver du personnel cette année.

Mais au cours des six derniers mois, Steele a déclaré que trouver suffisamment de personnel pour rester ouvert de manière constante était devenu un problème. Il a dû fermer le restaurant à court préavis, ne rapportant aucun revenu, les jours où il ne trouvait pas de gens pour travailler.

Le coût de la nourriture, des fournitures et des services publics ayant considérablement augmenté au cours des derniers mois, Steele a déclaré que fermer ne serait-ce qu’un jour était quelque chose qu’il ne pouvait plus se permettre.

Les quatre derniers membres du personnel de Laurie’s Country Kitchen à Mount Stewart passeront la semaine à emballer du matériel à vendre et à dire au revoir à leur maison de près de cinq ans. (Bretagne Spencer/CBC)

“Si vous perdez un jour, vous avez perdu tout ce que vous alliez gagner pour la semaine. Vous perdez trois jours, vous avez pris du retard”, a-t-il déclaré. “C’est le problème dans lequel tout le monde se lance: essayer d’avoir suffisamment de personnel pour ouvrir votre restaurant tous les jours et être ouvert sept jours sur sept.”

Est-ce que je débranche la prise et que je retourne à la vie normale, ou est-ce que je continue à faire ça et que je perds ma chemise ? —Wally Steele

Finalement, il est arrivé au point que certains articles sont devenus trop chers pour être proposés au menu sans augmenter considérablement ses prix, a déclaré Steele.

“Vous ne pouvez pas aller plus loin et le niveau de stress commence à devenir trop élevé. Vous devez en quelque sorte le considérer comme:” Hé, dois-je débrancher la prise et reprendre une vie normale, ou dois-je continuer à faire ça et perdre ma chemise?'”

“C’est comme si quelqu’un était mort”

Laurie Boyle travaille avec Steele depuis le début, décorant le restaurant avec d’innombrables œuvres d’art et bibelots qu’elle a collectionnés au fil des ans. Elle a dit qu’elle avait préparé d’innombrables gâteaux pour les clients pendant son séjour au restaurant, ce qui lui manquera beaucoup.

“C’est comme si quelqu’un était mort, vraiment. C’est triste”, a-t-elle déclaré.

Parlant à CBC News tout en vidant les étagères sous le comptoir où elle passait des heures à discuter avec des visiteurs réguliers, Boyle se souvenait avec émotion s’être déguisée pendant les vacances et avoir peint les vitrines du restaurant en fonction des saisons.

C’est le personnel et les clients qui lui manqueront le plus — une communauté qui se compare à une grande famille.

“Ça va être dur, surtout avec notre équipe du matin, nos gars du café”, a déclaré Boyle. “Tout tourne autour des bavardages et des commérages.”

“Ça va vraiment me manquer”, dit Laurie Boyle. ‘Je ne sais pas quoi dire d’autre. C’est la fin et un nouveau départ. (Bretagne Spencer/CBC)

De nombreux clients se sont tournés vers les médias sociaux pour partager leurs souvenirs du restaurant et apporter leur soutien à Boyle et Steele.

Delores Williams était l’une d’entre elles. Elle vit à Montague et se rendait régulièrement à Mount Stewart pour manger au restaurant avec sa famille.

“Cela devrait faire l’éloge d’eux parce que nous contournions Montague pour aller à leur restaurant. Nous avons apprécié l’ambiance là-bas. C’était convivial, c’était confortable”, a déclaré Williams.

“Je voulais qu’ils sachent à quel point ils étaient appréciés et à quel point ils avaient un impact sur la communauté.”

Beaucoup ont quitté le secteur hôtelier

Louis-Philippe Gauthier de la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante dit que l’histoire de Steele est une histoire qu’il entend maintenant trop souvent.

“Lorsque vous êtes confronté à des pressions sur les coûts qui se déplacent dans votre bilan et à la réalité que vous ne pouvez pas générer de revenus comme vous le faisiez auparavant en étant simplement ouvert parce que vous n’avez pas le personnel – c’est une réalité qui est extrêmement difficile pour les petites entreprises », a déclaré Gauthier.

Il a déclaré qu’un facteur en jeu est le nombre de personnes quittant certains secteurs depuis le début de la pandémie, en particulier les restaurants et l’hôtellerie.

Gauthier a déclaré que ces industries ont été considérablement touchées par les restrictions de santé publique au cours des dernières années, ce qui pourrait contribuer au nombre de personnes quittant ces industries.

“La communauté nous a accueillis à bras ouverts et c’était comme une famille”, déclare Wally Steele de Laurie’s Country Kitchen. (Bretagne Spencer/CBC)

Il a également déclaré que de nombreuses petites entreprises du Canada atlantique ne se sont toujours pas remises de l’impact financier de la pandémie, ce qui signifie que la perte de revenus nuit encore plus au résultat net.

“Il y a encore un nombre important de petites entreprises qui n’ont pas retrouvé leurs revenus d’avant la pandémie et il y a des dettes qui s’y sont accumulées et les coûts augmentent”, a déclaré Gauthier.

Souvenirs partagés

Pour Steele, les cinq dernières années passées à partager des repas et des souvenirs avec son personnel et ses clients ont valu tous les défis récents.

Bien qu’il soit triste de laisser partir le restaurant, il s’est dit fier de ce que son équipe y a construit.

“La communauté m’a fait sentir comme faisant partie de la famille”, a déclaré Steele.