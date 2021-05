La hausse des cas de coronavirus au Royaume-Uni attise les inquiétudes concernant la 3e vague

Le nombre de cas reste bien en dessous du sommet quotidien de près de 70000 enregistré à la mi-janvier, au plus fort de la deuxième vague, mais la tendance à la hausse a soulevé des questions sur le projet du gouvernement britannique de lever toutes les restrictions sociales restantes le 21 juin. Le gouvernement, qui a levé les restrictions par étapes et autorisé les pubs et les restaurants à reprendre le service à l’intérieur la semaine dernière, a annoncé qu’il prendrait une décision sur le prochain assouplissement prévu le 14 juin.