«L’augmentation du taux d’imposition statutaire des sociétés devrait accroître l’investissement des entreprises à court terme», ont écrit les chercheurs de Wharton. << Dans le régime actuel d'amortissement accéléré, les taux d'imposition effectifs marginaux sur les investissements des entreprises sont faibles, quel que soit le taux global. Par conséquent, l'augmentation du taux d'imposition des sociétés n'affecte pas de manière significative le rendement normal des investissements, au lieu de taxer les loyers et les rendements. du capital existant. "

Wharton estime que le relèvement du taux des entreprises à 28% générerait 891,6 milliards de dollars supplémentaires de 2022 à 2031 et, peut-être étonnamment, aurait peu d’impact sur l’investissement des entreprises à court terme.

Les démocrates, s’ils choisissent de poursuivre le plan d’infrastructure via le rapprochement budgétaire, auront besoin du soutien presque unanime de leur caucus pour l’adopter sans le soutien du GOP. Mais même le soutien démocrate reste en question après que le sénateur Joe Manchin, DW.Va., ait clairement indiqué plus tôt cette semaine qu’il n’était pas fan de la hausse du taux des entreprises à 28%.

Le plan d’infrastructure marque la première proposition fiscale approfondie de Biden depuis son entrée en fonction plus tôt cette année. On s’attend à ce que le plan gigantesque subisse des changements importants à mesure qu’il passe au Congrès, où les républicains sont unis dans leur opposition aux augmentations d’impôts.

D’ici 2050, les augmentations fiscales proposées et les réparations des infrastructures américaines réduiront la dette américaine de 6,4% et le PIB de 0,8% en 2050 par rapport à la loi actuelle.

Les dernières recherches de l’école, publiées mercredi matin, ont également révélé que le plan américain pour l’emploi de l’administration générera 2,1 billions de dollars de recettes fiscales et dépensera 2,7 billions de dollars entre 2021 et 2030.

La réduction relativement modeste de la croissance économique d’ici 2050 est en grande partie due au fait que les améliorations des infrastructures permettront aux Américains d’être plus productifs dans les années à venir, a déclaré l’école.

La réparation des infrastructures de transport, par exemple, peut contribuer à accroître la productivité à long terme si les travailleurs américains passent moins de temps coincés dans la circulation ou à se déplacer autour d’un pont en danger.

«Les investissements publics comprennent de nouvelles dépenses dans les infrastructures de transport en commun, la recherche et le développement et les chaînes d’approvisionnement manufacturières nationales», ont écrit les chercheurs. «Ces investissements sont considérés comme des investissements dans le« capital public »qui améliorent la productivité du capital et du travail privés.»

Du côté des revenus, la Wharton School a constaté que le plan américain pour l’emploi serait financé par une augmentation combinée du taux d’imposition des sociétés, un impôt minimum sur les bénéfices comptables des sociétés, une augmentation du taux d’imposition sur les bénéfices étrangers et l’élimination des avantages fiscaux. pour les combustibles fossiles.