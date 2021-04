« Pour les Américains typiques, la plupart de leurs revenus proviennent des salaires », a-t-il poursuivi. « Ainsi, pour les personnes qui gagnent moins d’un million de dollars par an, environ 70% de leurs revenus proviennent des salaires. Mais pour ceux qui gagnent plus d’un million de dollars, pour les 0,3% les plus riches, c’est l’inverse. Environ 30% de leurs revenus [income] vient des salaires. «

Ce n’est « pas les 1% les plus riches, ce n’est même pas la moitié des 1% les plus riches », a déclaré Deese de la Maison Blanche. « Pour les 997 autres ménages sur 1000 dans le pays … ce n’est pas un changement qui sera pertinent. Cela ne changera pas du tout le traitement fiscal des plus-values. »

Brian Deese, directeur du Conseil économique national, a déclaré lors d’une conférence de presse que le plan du président augmenterait l’impôt sur les plus-values ​​pour 0,3% des ménages américains – ceux qui gagnent plus d’un million de dollars de revenus annuels.

Lundi, le principal conseiller économique du président Joe Biden a défendu un plan visant à augmenter l’impôt sur les plus-values ​​sur les ménages les plus riches du pays, qui n’était ni un fardeau trop lourd ni un obstacle à l’investissement des entreprises.

Bien que Deese n’ait pas mentionné de taux spécifique, sa comparution lundi lors d’un point de presse à la Maison Blanche a donné de la crédibilité aux informations selon lesquelles l’administration chercherait à porter le taux de plus-value à 39,6% pour les ménages gagnant plus d’un million de dollars.

Biden devrait officiellement présenter sa proposition mercredi comme moyen de financer les dépenses du prochain plan américain pour les familles, dont le prix serait d’environ 1 billion de dollars.

On pense que ce texte de loi, distinct du plan américain pour l’emploi basé sur l’infrastructure, comprend des mesures visant à aider les travailleurs américains à acquérir de nouvelles compétences, à étendre les subventions pour la garde d’enfants et à rendre les frais de scolarité des collèges communautaires gratuits pour tous.

Invité à répondre aux critiques selon lesquelles l’augmentation du taux de gains en capital pourrait freiner les investissements dans les entreprises américaines, Deese a fait valoir qu’il n’y avait aucune preuve à l’appui de cette affirmation. L’impôt sur les gains en capital est particulièrement important pour Wall Street, car il dicte le montant de la vente d’actions par le gouvernement fédéral.

«À travers un large corpus de preuves académiques et empiriques, il n’y a aucune preuve d’un impact significatif des taux de gains en capital sur le niveau d’investissement à long terme dans l’économie», a-t-il déclaré. «Il y a de nombreuses raisons à cela, y compris que, si vous regardez d’où vient une grande partie du capital-risque et des investissements de démarrage, cela vient en fait de fonds de pension, de fonds patrimoniaux, d’entités qui ne sont en fait pas sensibles à l’impôt.

Deese a également fait valoir que les revenus générés par un taux plus élevé sur les Américains les plus riches pourraient ensuite être déployés dans des programmes et des subventions qui se sont avérés augmenter la production économique au fil du temps.

« Les investissements, par exemple, dans la petite enfance et dans nos enfants rapportent d’énormes dividendes en termes de réussite scolaire, de réduction des coûts du système de santé, de productivité et de croissance à l’avenir », a déclaré à la presse le directeur du NEC et ancien responsable d’Obama. .