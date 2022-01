La hausse de l’assurance nationale fera grimper l’inflation, préviennent les députés Boris Johnson

L’augmentation prévue des cotisations à l’assurance nationale fera grimper l’inflation, ont averti aujourd’hui les députés Boris Johnson dans un rapport.

L’inflation a atteint 5,4% en décembre, le taux le plus élevé en 30 ans, et devrait encore augmenter d’ici avril, lorsque la hausse de 1,25% du NI entrera en vigueur.

Les ménages sont déjà sous pression alors que les prix augmentent dans les magasins et que les factures d’énergie continuent d’augmenter, faisant craindre une crise imminente du coût de la vie.

Dans son rapport sur le budget d’automne du chancelier Rishi Sunak, le Comité du Trésor des Communes a déclaré que la hausse du NI entraînerait une hausse de l’inflation et une hausse des prix encore plus élevée.

Les députés ont également noté que la Banque d’Angleterre avait relevé les taux d’intérêt depuis le budget d’octobre et qu’elle les relèverait probablement à nouveau, faisant grimper les coûts hypothécaires pour des millions de propriétaires.

Le rapport indique: «Les prévisions de l’OBR indiquent que le dosage des politiques choisi lors de ce budget agira comme un stimulant de l’inflation, identifiant en particulier l’augmentation des cotisations patronales à l’assurance nationale et l’important assouplissement budgétaire qui a eu lieu lors de l’examen des dépenses.

« Le chancelier a montré qu’il est attentif aux risques budgétaires d’une inflation plus élevée et de taux d’intérêt plus élevés qui s’enracinent. Le Trésor devrait garder ces risques au premier plan de sa réflexion lors de la conception de politiques lors d’événements fiscaux futurs.

L’avertissement fait suite à des informations faisant état d’un cabinet divisé sur la politique de NI, avec Kwasi Kwarteng, le secrétaire aux affaires, qui serait le dernier ministre à s’être prononcé en privé contre la hausse.

Malgré les protestations des ministres et des députés d’arrière-ban conservateurs, M. Sunak a indiqué qu’il ne changerait pas de cap.

Dans le rapport, les députés ont également averti que la volonté du Premier ministre d’augmenter les salaires pourrait avoir des conséquences dangereuses si elle ne s’accompagne pas d’une augmentation de la productivité.

Ils ont déclaré que cela pourrait conduire à une spirale des prix des salaires, dans laquelle les employés recherchent des salaires plus élevés en réponse à des prix plus élevés, entraînant à leur tour des prix plus élevés et ainsi de suite.

Le gouvernement a été appelé à plusieurs reprises à prendre des mesures pour lutter contre la hausse du coût de la vie alors que les familles sont confrontées à la pauvreté. Les indicateurs économiques pour l’année à venir sont sombres et suggèrent que les perspectives ne feront que s’aggraver.

Le FMI a abaissé ses prévisions de croissance au Royaume-Uni pour 2022 à 4,7 %, contre 5 % prévus en octobre. Il estime que la hausse de l’inflation ne diminuera pas dans le monde avant 2023.

Mais le chancelier a bénéficié d’un sursis car de nouveaux chiffres ont montré que les emprunts du gouvernement depuis le budget étaient de 13 milliards de livres sterling inférieurs aux prévisions.

La hausse du NI devrait rapporter 12 milliards de livres sterling au Trésor. L’augmentation de 1,25% coûterait à une personne gagnant 30 000 £ – au-dessus de la médiane nationale – 255 £ cette année.

Le coût sera supporté par les employeurs ainsi que par les particuliers. Une enquête de l’Institute of Directors a révélé que près de quatre entreprises sur 10 s’attendent à augmenter les prix pour compenser une partie ou la totalité du coût des cotisations patronales plus élevées.

Environ un sur cinq a déclaré qu’il « emploierait moins de personnes », tandis que 15 % ont déclaré qu’ils réduiraient leurs investissements.