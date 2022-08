La hausse de la température mondiale peut affecter la condition physique des enfants, voici comment

Des niveaux record d’obésité et d’inactivité physique chez les enfants signifient qu’ils sont sur le point de subir le poids des effets néfastes sur la santé de la hausse des températures mondiales, prévient une nouvelle revue complète des études. Alors que la forme physique est essentielle pour tolérer des températures plus élevées, les enfants sont plus obèses et moins en forme que jamais, affirme le Dr Shawnda Morrison, physiologiste de l’exercice environnemental, de l’Université slovène de Ljubljana. Cela pourrait les exposer à un risque accru de souffrir de problèmes de santé liés à la chaleur, comme la déshydratation, les crampes de chaleur, l’épuisement par la chaleur ou les coups de chaleur. Elle a noté que les politiques actuelles sur le changement climatique ne parviennent pas à répondre de manière adéquate aux besoins de santé des enfants et qu’encourager les enfants à intégrer l’exercice à leur vie quotidienne doit être une priorité s’ils veulent faire face à la vie dans un monde plus chaud.

Dans la revue à comité de lecture Temperature, son équipe a évalué un examen complet de plus de 150 études médicales et scientifiques sur la façon dont les enfants maintiennent une activité physique, font de l’exercice, font face à la chaleur et comment cela pourrait changer à mesure que les températures mondiales augmentent.

La recherche, souligne-t-elle, comprend une étude portant sur 457 garçons âgés de 5 à 12 ans du primaire en Thaïlande, qui a révélé que les jeunes en surpoids étaient plus de deux fois plus susceptibles d’avoir des difficultés à réguler leur température corporelle que ceux de poids normal lorsqu’ils font de l’exercice à l’extérieur.

Dans une autre étude, les données des services d’urgence des hôpitaux pour enfants aux États-Unis ont révélé que la fréquentation était plus élevée pendant les journées les plus chaudes. Les jeunes enfants étaient particulièrement susceptibles d’avoir besoin de soins d’urgence.

La recherche a également révélé que la capacité aérobique des enfants est inférieure de 30 % à celle de leurs parents au même âge.

On observe une baisse rapide de l’activité physique des enfants dans le monde, en particulier au cours des 30 dernières années.

La plupart des enfants ne respectent pas la directive de l’Organisation mondiale de la santé selon laquelle il faut faire en moyenne au moins 60 minutes d’activité physique par jour.

L’inactivité physique a été accélérée, notamment pendant la pandémie de Covid-19 lorsque les écoles et autres infrastructures sociétales ont été fermées.

Des températures plus élevées et des changements dans les conditions météorologiques devraient également entraîner l’apparition de nouvelles maladies parmi la population humaine. Si davantage de restrictions de mouvement sont mises en place pour contenir les nouvelles maladies, cela aura des conséquences potentiellement dévastatrices sur la forme physique, la santé mentale et physique des enfants.

“Pourtant, alors que le monde se réchauffe, les enfants sont les moins en forme qu’ils aient jamais été. Il est impératif que les enfants soient encouragés à faire une activité physique quotidienne pour développer et maintenir leur condition physique, afin qu’ils aiment bouger leur corps et que cela ne leur semble pas être un « travail » ou une « corvée » », a déclaré Morrison. .

Lis le Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici