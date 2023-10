La Harrisburg School of Business Administration organisera son premier concours de vente

MIDDLETOWN, Pennsylvanie — La School of Business Administration de Penn State Harrisburg tiendra son premier concours de vente professionnelle Les 13 et 14 octobre au Capital Union Building sur le campus.

Les étudiants de l’Université William Paterson, de l’Université Temple, de l’Université Virginia Commonwealth, de l’Université Shippensburg, de Penn State Berks et de Penn State Harrisburg participeront à l’événement, qui comprendra un concours de jeux de rôle de vente et un concours d’argumentaires éclair, ainsi que des opportunités de carrière et de réseautage.

« Nous sommes ravis de pouvoir accueillir le concours de vente Penn State Harrisburg sponsorisé par D&H Distributing », a déclaré Darrell Bartholomew, professeur agrégé de marketing à Penn State et organisateur du concours. «Nos étudiants participent à des concours de vente dans d’autres universités et nous demandent d’organiser un concours depuis 2021. Désormais, avec le soutien de partenaires commerciaux, Penn State Harrisburg pourra accueillir cet événement.»

Le cas D&H Distributing est un jeu de rôle interentreprises qui permet aux étudiants concurrents de mettre en pratique leurs compétences en vente en jouant le rôle d’un professionnel de la vente D&H, en proposant de vrais produits et services à des revendeurs fictifs de petite et moyenne taille. D&H Distributing est une entreprise appartenant à ses employés dont le siège social est à Harrisburg et est l’un des plus grands employeurs privés de la région et le troisième plus grand distributeur de produits électroniques en Amérique du Nord.

Les étudiants participeront également à un concours de présentations éclair, qui les mettra au défi de présenter un discours de deux minutes sur eux-mêmes à des employeurs potentiels. Les professionnels de la vente de la région feront office de juges pour les concours. Le concours d’ascenseurs aura lieu lors d’un salon des carrières réunissant cinq entreprises régionales.

De plus, les étudiants participants auront de nombreuses opportunités de réseautage où ils pourront en apprendre davantage sur les opportunités d’emploi locales et nationales lors d’un dîner de réseautage au Hershey Country Club le premier soir et lors de réunions d’information d’entreprise le deuxième jour de l’événement. Les étudiants pourront également apprendre des conférenciers professionnels de la vente possédant des décennies d’expérience et qui partageront davantage sur les opportunités dans la profession de vente.

Les autres partenaires de l’événement sont Clark Associates, Enterprise Holdings, Fastenal, Hershey Entertainment et Sherwin-Williams Company. Un autre soutien provient de Phoenix Contact et de Capital Blue Cross. Parmi les autres entreprises locales qui se portent volontaires pour juger, citons United Parcel Service et TEKsystems.

« Le soutien des partenaires industriels locaux est merveilleux », a déclaré Bartholomew. «Nos partenaires ont été généreux avec leur temps et leurs ressources pour développer notre programme de vente et offrir de nouvelles opportunités d’emploi à nos étudiants qui apprennent la vente professionnelle. Nous espérons que ces types de partenariats éducatifs nous permettront de nous développer en tant que ressource régionale en matière de formation et d’éducation à la vente.

Un planning des événements est disponible en ligne.