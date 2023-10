La bibliothèque James Prendergast se prépare pour la prochaine saison d’automne avec « effrayant » offres et opportunités de programmes élargies pour les membres de la communauté.

La bibliothèque s’apprête à organiser aujourd’hui son événement communautaire et sa collecte de fonds Haunting at the Library. Il s’agit de la deuxième édition de l’événement, et l’édition de l’année dernière affichait complet. Interrogée sur les offres d’événements de cette année et la disponibilité des billets, Jennifer Champ, responsable des projets spéciaux et des installations de la bibliothèque James Prendergast, a déclaré que les visites de 16 h et 17 h étaient presque complètes et que les billets étaient limités pour le reste des visites.

«Nous disposons d’un espace pour les visites sans rendez-vous lors des visites de 18h et 21h. Les personnages de cette année sont issus de livres d’histoires tels que la Reine de Cœur, Sherlock Holmes et le Cavalier sans tête, quelques-unes des personnes que les participants à la tournée rencontreront. » dit Champ.

Pour acheter des billets, visitez la bibliothèque en personne. Les billets coûtent 3 $ par personne et les enfants de moins de deux ans sont gratuits.

Anne Greene, la directrice de la bibliothèque a également ajouté : « En raison de la popularité de nos activités de bricolage du jeudi soir, nous avons étendu nos activités pour proposer des activités de bricolage du samedi aux adultes et aux familles. Ce programme mensuel s’est avéré populaire auprès de tous les âges, et nous sommes ravis de pouvoir proposer davantage de programmes le samedi pour toucher plus de clients. Avec la fin de l’été, Cornell Cooperative Extension a recommencé à organiser une table axée sur la nutrition dans le hall d’entrée de la bibliothèque deux fois par mois. Cette table est l’une des préférées des clients, avec des échantillons gratuits de recettes nutritives et économiques disponibles.

La bibliothèque continue de travailler pour atteindre l’ensemble de la communauté en retirant la programmation de la bibliothèque de son bâtiment principal.

« À l’heure du conte au Centre d’innovation, le personnel de la bibliothèque se rend au Centre d’innovation de l’école publique de Jamestown, où se réunissent les classes d’éducation spécialisée. Le personnel lit des histoires et dirige les élèves dans des activités. Les étudiants apprécient les heures du conte prolongées avec le personnel de notre bibliothèque. dit Greene. « De plus, le personnel de la bibliothèque a assisté à la journée portes ouvertes de la Washington Middle School, faisant la promotion des programmes et des ressources de la bibliothèque. Nous avons distribué des livres gratuits lors de cet événement. Nous proposons un plus large éventail d’options aux collégiens grâce à la généreuse subvention de Cummins pour l’achat de livres destinés à être distribués dans la communauté.

Cependant, Greene n’est pas le seul à voir la valeur que la bibliothèque apporte à la communauté.

«J’utilise la bibliothèque pour chercher du travail, sortir de chez moi et socialiser» a déclaré Juan Perez, 57 ans, utilisateur de longue date de la bibliothèque et résident de Jamestown. «Je viens ici tous les jours. Nous, amis, nous retrouvons ici et déjeunons parfois en discutant. C’est utile d’avoir une bibliothèque pendant les hivers froids que nous avons ici.

Pour plus d’informations, appelez la bibliothèque au 716-484-7135 ou visitez le site Web de la bibliothèque à l’adresse www.prendergastlibrary.org.







