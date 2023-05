La haine vole en été? Voici pourquoi vous devriez les aimer.

Les mouches sont ennuyeuses, surtout les week-ends chauds passés à l’extérieur. Ils atterrissent sur nous et sur notre nourriture, ils bourdonnent dans nos oreilles et certains d’entre eux mordent. Les moustiques sont une sorte de mouche et ils transmettent certains des agents pathogènes les plus meurtriers au monde.

Mais considérez un instant que vous ne connaissez peut-être pas vraiment les mouches. Ou plutôt, les mouches que vous connaissez probablement – les mouches domestiques, les moustiques, les moucherons – ne sont qu’une toute petite fraction d’un énorme groupe d’insectes qui est, dans l’ensemble, assez merveilleux. Il soutient également notre existence même.

Non, une mouche n’a pas écrit ça. Les mouches ont cependant des défenseurs parmi les humains, et récemment, l’un d’entre eux m’a touché.

L’automne dernier, j’ai rencontré Emily Hartop, une scientifique qui étudie les mouches dans un musée d’histoire naturelle à Berlin. Amoureux des insectes depuis toujours, Hartop m’a dit que le monde abrite des centaines de milliers, voire des millions, d’espèces de mouches. Et ils remplissent à peu près tous les rôles écologiques imaginables. Les mouches sont de superbes pollinisateurs, des parasites astucieux et des concierges exceptionnels – elles nettoient littéralement notre merde.

Les mouches sont aussi des merveilles anatomiques, a déclaré Hartop. En plus d’une paire d’ailes, ils ont des organes d’équilibrage spéciaux appelés licols qui fonctionnent comme des gyroscopes, permettant aux mouches de tourner dans des virages serrés, de planer et d’atterrir à l’envers. « Ils sont appelés mouches pour une raison », a déclaré Hartop. « Ce sont d’incroyables acrobates aériens. »

Certaines mouches sont bioluminescentes et brillent sous leur forme larvaire. Selon Erica McAlister, experte en mouches au Natural History Museum de Londres, d’autres peuvent tomber «enceintes», éclosent des larves dans leur corps qui se nourrissent d’une substance semblable à du lait. (Presque tous les insectes pondent des œufs à la place.)

Aucun de ces faits ne rend les mouches que nous rencontrons dans nos maisons et à nos barbecues moins désagréables. Mais ce groupe d’insectes – qui est encore largement inconnu – comprend bien plus que de simples ravageurs. Les mouches nous aident, et elles peuvent même inspirer l’émerveillement.

Rencontrons-en quelques-uns.

Les mouches qui décapitent les fourmis

Selon Hartop, le groupe d’insectes le plus cool au monde est la famille de mouches qu’elle étudie, connue sous le nom de Phoridae. (Elle reconnaît son parti pris.) Les Phoridae contiennent des dizaines de milliers d’espèces qui présentent tous les comportements imaginables, ce qui en fait peut-être le groupe d’organismes le plus écologiquement diversifié au monde.

De nombreuses espèces, par exemple, sont des parasites – elles vivent aux dépens d’autres créatures.

Une mouche parasite du genre Pseudacteon est particulièrement sauvage. Il pond ses œufs à l’intérieur d’une fourmi et, lorsqu’ils éclosent, les larves migrent dans la tête de la fourmi. Là, les larves libèrent des hormones qui tuent la fourmi et font tomber sa tête. Les larves se nymphosent ensuite dans la tête détachée de la fourmi (comme vous pouvez le voir sur l’image F ci-dessous).

Les mouches femelles d’un genre différent, quant à elles, traqueront les fourmis blessées puis, à l’aide de pièces buccales spécialisées, scieront manuellement leur tête, dans laquelle elles pondront leurs œufs, a déclaré Hartop. Vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessous, montrant une petite mouche (à gauche) en train de retirer la tête d’une fourmi.





Les mouches qui ne ressemblent pas à des mouches

Ensuite, il y a les mouches qui ressemblent plus à des araignées, des abeilles et d’autres insectes, dans certains cas pour éviter d’être mangées. (Les prédateurs sont plus susceptibles d’éviter les insectes avec des dards douloureux.)

Une mouche parasite appelée la mouche des abeilles, par exemple, ressemble à un bourdon, un insecte qui n’est pas du tout une mouche. McAlister les appelle des « narvals volants duveteux ». Je préfère « les abeilles en herbe ». La structure pointue qui sort de sa tête n’est pas un dard, c’est une trompe, une pièce buccale en forme de paille que les mouches utilisent pour se nourrir.

Les mouches femelles pulvérisent leurs œufs « comme une mitrailleuse » autour des nids d’abeilles vivant au sol, a déclaré McAlister. Les larves éclosent ensuite, se faufilent dans le nid et mangent les larves d’abeilles.

Un grand nombre d’autres mouches imitent l’apparence des abeilles, probablement pour qu’elles semblent menaçantes pour les oiseaux et autres prédateurs. Ceux-ci incluent les syrphes, que les gens appellent souvent les abeilles sudoripares. Ils boivent vraiment de la sueur, mais ils ne mordent ni ne piquent.

De nombreuses mouches à chauve-souris, en revanche, ressemblent à des araignées, comme celles des images ci-dessus. Ils passent la majeure partie de leur vie nichés dans la fourrure des chauves-souris, se nourrissant de leur sang. Certaines de ces mouches ont évolué pour devenir sans ailes, tandis que d’autres abandonnent leurs ailes et font voler des chauves-souris pour elles. (Ce sont les mouches qui ne pondent pas d’œufs comme les autres insectes mais donnent plutôt naissance à une seule larve vivante.)

Un autre sosie d’araignée impressionnant est une mouche rare au Kenya connue sous le nom de terrible mouche poilue, illustrée ci-dessous. Leurs larves sont connues pour vivre et manger du caca de chauve-souris.

Un de plus : les femelles d’un genre de Phorides appelé Vestigipoda imitent les larves de fourmis. Leur déguisement est si convaincant que les fourmis nourrissent les mouches comme s’il s’agissait de leurs propres petits. « Ils ressemblent à des choses que vous ne reconnaîtriez jamais comme des mouches », a déclaré Hartop.

Les mouches avec des appendices et des parties du corps étranges

D’autres mouches ont l’air totalement bizarres.

Mon préféré? La mouche aux yeux pédonculés. Chez les mâles, les yeux sont aux extrémités de fines tiges qui peuvent être plus longues que leur corps. Ces yeux fonctionnent un peu comme des bois d’orignal ou des cornes de mouton; les mouches les utilisent probablement pour affirmer leur domination, selon le Natural History Museum de Londres.

Les mouches de la famille des Pipunculidae ont également des yeux remarquables. Ils sont énormes. Toute leur tête n’est en fait que des yeux. Contrairement aux humains et aux autres mammifères, les mouches ont des yeux composés constitués de plusieurs parties détectant la lumière; ces yeux voient en basse résolution mais sont exceptionnellement bons pour détecter les mouvements brusques.

Une autre mouche, appelée Moegistorhynchus longirostris, a également une partie du corps impressionnante : une trompe qui peut mesurer plus de 8 centimètres, soit environ 3 pouces. La mouche elle-même, quant à elle, ne mesure qu’environ 1 centimètre de long. Les mouches utilisent ces appendices pour atteindre le nectar des fleurs tubulaires.

Peut-être encore plus merveilleux (et ingénieux) sont une poignée d’espèces de moucherons des cavernes du genre Arachnocampa. En tant que larves, elles brillent pour fabriquer leurs propres pièges à insectes. Leur luminescence attire les papillons de nuit et autres insectes, qui sont ensuite piégés par les fils collants produits par les moucherons, a déclaré McAlister. Les larves les mangent ensuite.

Les mouches pollinisent nos plantes et nettoient notre merde

Les mouches sont cool, oui. Mais sont-ils importants ? Aussi, oui.

Il est vrai que certaines mouches sont extrêmement nocives pour l’homme, notamment les moustiques femelles du genre Anopheles. Ils transmettent le paludisme, qui tue plusieurs centaines de milliers de personnes chaque année. D’autres variétés, comme les mouches tsé-tsé, transportent également des parasites qui peuvent être douloureux et parfois mortels. Ce sont des préoccupations très sérieuses.

Pourtant, seule une infime fraction des mouches du monde nous fait du mal. Nous dépendons de beaucoup des autres.

Par exemple, les mouches sont essentielles à la production de bon nombre de nos aliments préférés, comme le chocolat, a déclaré McAlister. Alors qu’environ deux douzaines d’insectes sont connus pour polliniser les plants de cacao – dont les graines sont utilisées pour fabriquer du chocolat – presque tous sont des mouches, a-t-elle déclaré. Donc pas de mouches, pas de chocolat.

Au total, plus de 100 cultures cultivées dépendent largement des mouches pour la pollinisation, notamment les mangues, les noix de cajou et les avocats.

Certaines mouches peuvent également aider les agriculteurs et les jardiniers amateurs à lutter contre les parasites. Les larves de certains syrphes, par exemple, ont un appétit vorace pour les pucerons, petits insectes qui infestent les cultures. (Si vous achetez des produits biologiques, il y a de fortes chances que vous ayez rencontré ou mangé accidentellement des pucerons.)

« Nous sous-estimons massivement l’impact de ces minuscules petites créatures », a déclaré McAlister.

Aussi grossières qu’elles paraissent, les larves de mouches aident également à nettoyer le monde des déchets – elles mangent nos ordures, nos victimes de la route et nos excréments. Aucun n’est peut-être plus impressionnant que les asticots à queue de rat, les larves de certains types de syrphes. À une extrémité de leur corps, ils ont un « siphon respiratoire » extensible qui fonctionne comme un tuba, permettant à l’asticot de se nourrir dans un tas de déchets même s’il est privé d’oxygène. « Ces choses font de la plongée sous-marine », a déclaré McAlister.

Pourtant on en sait très peu sur eux

Considérant que les mouches sont fascinantes, importantes, omniprésentes et, dans certains cas, mignonnes, vous pourriez penser que tout le monde sauterait sur l’occasion de les étudier.

Ils ne sont pas.

Mis à part les moustiques porteurs d’agents pathogènes, les mouches sont un groupe d’organismes massivement sous-étudié, en partie parce que la science a tendance à se concentrer davantage sur les insectes au charme conventionnel, a déclaré Hartop, comme les abeilles et les papillons.

« Tellement d’attention est consacrée aux groupes charismatiques comme les pollinisateurs et les jolies choses », a-t-elle déclaré. « Les mouches mettent un peu plus de temps à se connaître et à s’aimer. »

C’est l’une des raisons pour lesquelles la science des mouches a encore d’énormes lacunes. Dans les études du genre Hartop au sein de la famille des Phoridae, connue sous le nom de Megaselia, on ne sait pas, par exemple, s’il existe 20 000 espèces, 100 000 ou plus près d’un million. En d’autres termes, de grandes sections de l’arbre généalogique des mouches doivent encore être remplies.

C’est un problème, dit Hartop.

Parce que les mouches occupent tellement d’habitats et de rôles différents au sein de ces habitats, l’état de leurs populations est un indicateur utile de l’état de l’environnement, c’est-à-dire s’il est sain ou non. Même les chiffres de base manquent. Il est donc difficile de comprendre comment les écosystèmes et les services qu’ils fournissent évoluent en raison de menaces telles que le changement climatique.

« J’ai assisté à tant de discussions sur des choses comme les abeilles et les papillons où ils sont décrits comme un indicateur de la façon dont un environnement se porte dans son ensemble », a déclaré Hartop. « Je pense que c’est une façon vraiment cassée de voir les choses. » L’étude des abeilles est utile pour comprendre comment se portent les pollinisateurs, a-t-elle dit, mais pas l’environnement plus large.

Des scientifiques comme Hartop aident à combler ces lacunes, par exemple en étudiant différents paysages et en rationalisant le processus chronophage de séquençage de l’ADN des mouches pour décrire de nouvelles espèces. Elle a rencontré des centaines de nouvelles espèces, dont environ 60 sont officiellement décrites.

C’est ce qui est si excitant dans l’étude des mouches, dit-elle : Il y a tellement de possibilités de découverte. Vous n’avez pas besoin de voyager en haute mer pour trouver une nouvelle espèce ; il pourrait y avoir des espèces de mouches non découvertes dans votre jardin, peut-être même dans un endroit comme New York, a déclaré Hartop. Chaque découverte est une chance de comprendre un membre influent de l’écosystème.

« Nous devons vraiment changer notre façon de penser et nous devons examiner certains de ces groupes auxquels nous ne prêtons pas attention », a déclaré Hartop. « Je ne m’attends pas à ce que les gens s’identifient à de très petites mouches comme ils s’identifient à un papillon. Mais comprendre le rôle qu’ils jouent, comprendre leur importance, je pense que c’est essentiel.