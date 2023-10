Par Andrew MacAskill et Estelle Shirbon

LONDRES (Reuters) – À Los Angeles, un homme criant “tuez les Juifs” tente de s’introduire par effraction dans la maison d’une famille. À Londres, dans une cour de récréation, on dit aux filles qu’elles sont des « juives puantes » et qu’elles ne devraient pas s’aventurer sur le toboggan. En Chine, les publications comparant les Juifs à des parasites, des vampires ou des serpents prolifèrent sur les réseaux sociaux, attirant des milliers de « j’aime ».

Ce sont là des exemples d’incidents antisémites qui se sont multipliés à l’échelle mondiale depuis l’attaque menée par des hommes armés du Hamas contre le sud d’Israël le 7 octobre et la guerre qui a suivi contre le groupe islamiste lancée par Israël dans la bande de Gaza.

“C’est la période la plus effrayante pour être juif depuis la Seconde Guerre mondiale. Nous avons déjà eu des problèmes, mais les choses n’ont jamais été aussi graves de ma vie”, a déclaré Anthony Adler, 62 ans, s’exprimant devant une synagogue où il était allé prier à Golders. Green, un quartier londonien avec une importante communauté juive.

Adler, qui dirige trois écoles juives, en a temporairement fermé deux après le 7 octobre par crainte d’attaques contre les élèves, et a renforcé la sécurité dans les trois.

“La plus grande crainte est qu’il y ait une attaque aveugle contre notre communauté, contre nos familles et nos enfants”, a-t-il déclaré.

Dans les pays où des chiffres sont disponibles auprès de la police ou de groupes de la société civile, notamment aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en France, en Allemagne et en Afrique du Sud, la tendance est claire : le nombre d’incidents antisémites a augmenté de plusieurs centaines de pour cent depuis le 7 octobre par rapport à la même période l’année dernière.

Dans certains pays, comme aux États-Unis et en Grande-Bretagne, les incidents islamophobes se sont également multipliés depuis le 7 octobre.

Dans le cas des incidents antisémites, la plupart consistent en des violences verbales, des insultes ou des menaces en ligne, des graffitis et des dégradations de propriétés, d’entreprises ou de sites juifs d’importance religieuse. Les agressions physiques représentent une proportion importante.

Un point commun est que la colère suscitée par la mort de milliers de Palestiniens à la suite du bombardement israélien de Gaza est invoquée pour justifier une agression verbale ou physique contre les Juifs en général, souvent accompagnée de l’utilisation d’insultes et de tropes enracinés dans la longue histoire de la Palestine. antisémitisme.

“Quelle que soit leur opinion sur le conflit, même s’ils sont extrêmement critiques à l’égard de la politique du gouvernement israélien, les Juifs sont pour eux égaux à Israël, égaux au meurtre d’enfants palestiniens”, a déclaré la politologue Nonna Mayer, membre de la CNCDH française, une association humanitaire indépendante. commission des droits. Elle décrivait ce que pensaient ceux qui étaient à l’origine d’incidents antisémites.

« TOUTE EXCUSE »

Le climat de peur est pire pour de nombreux Juifs que lors des précédentes montées de l’antisémitisme liées aux flambées de violence au Moyen-Orient, en partie à cause de l’intensité du conflit à Gaza et en partie à cause du traumatisme du 7 octobre.

“L’idée selon laquelle Israël était le refuge ultime, cette idée est totalement brisée par ce qui s’est passé le 7 octobre”, a déclaré Mayer.

L’incident antisémite le plus effrayant au monde a été l’assaut d’un aéroport dans la région russe du Daghestan dimanche par une foule en colère cherchant à faire du mal aux Juifs après l’arrivée d’un vol en provenance de Tel Aviv.

Le rabbin Alexandre Boroda, président de la Fédération des communautés juives de Russie, a déclaré en réponse que le sentiment anti-israélien s’était transformé en une agression ouverte contre les Juifs russes.

Shneor Segal, le grand rabbin ashkénaze d’Azerbaïdjan, a déclaré que l’incident montrait que “les antisémites utiliseront n’importe quelle excuse – la crise actuelle au Moyen-Orient n’étant que la dernière en date – pour terroriser le nombre décroissant d’entre nous qui restent” dans le Caucase.

“Et où pensent-ils chasser ces Juifs ? Le pays même dont l’existence est pour eux une telle abomination !” » a-t-il dit, faisant référence à Israël.

Mais sans aller jusqu’à ces extrêmes, une série d’incidents partout dans le monde montrent les craintes et les tensions qui touchent les communautés juives.

À Buenos Aires, les élèves d’une école juive réputée ont été priés de ne pas porter leur uniforme habituel afin d’être moins facilement identifiables, ont expliqué leurs parents. D’autres écoles ont annulé les séjours de camping et les activités prévus en dehors de leurs locaux.

À l’Université Cornell, dans le nord de l’État de New York, la sécurité a été renforcée autour du Center for Jewish Living après des menaces en ligne, notamment un appel à son attentat à la bombe.

À Johannesburg, des manifestants pro-palestiniens ont marché samedi vers une zone abritant une importante communauté juive, arrachant des photos d’otages israéliens à Gaza des murs d’enceinte d’un centre communautaire alors qu’un service de Shabbat avait lieu dans une synagogue voisine.

“Je ressens de la colère envers les gens qui tentent de restreindre ma liberté de religion et ma liberté de mouvement, en grande partie à cause de leur antisémitisme”, a déclaré Akiva Carr, qui se trouvait dans la synagogue lorsque l’incident a eu lieu.

Les réponses officielles à la montée de l’antisémitisme ont varié d’un pays à l’autre.

Aux États-Unis et en Europe occidentale, les autorités n’ont pas tardé à exprimer leur soutien aux communautés juives, à dénoncer l’antisémitisme et, dans certains cas, à renforcer la sécurité dans les lieux concernés.

En Israël, le gouvernement a déclaré après l’incident du Daghestan que les citoyens israéliens devraient « réexaminer la nécessité de voyager à l’étranger à l’heure actuelle » et a exhorté les Israéliens résidant à l’étranger à être vigilants et à rester à l’écart des manifestations.

En Chine, où le gouvernement censure régulièrement les mots ou expressions qu’il considère comme sensibles sur les réseaux sociaux, rien n’indique qu’il ait pris des mesures pour freiner le torrent de vitriol antisémite sur les réseaux sociaux.

Un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré que la loi chinoise interdit l’utilisation d’Internet pour propager l’extrémisme, la haine ethnique ou la discrimination.

(Reportages supplémentaires de Layli Foroudi, Julia Harte, Chen Lin, Maytaal Angel, Andrew Osborn, Carien du Plessis, Steven Grattan, Eliana Raszewski, Wa Lone, Thomas Escritt et Stephanie Van Den Berg ; écrit par Estelle Shirbon ; édité par Angus MacSwan)