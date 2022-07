La haine n’a pas gagné aujourd’hui – Shaw Local

Le suspect du crime haineux de samedi vit à Alsip, dans l’Illinois, un village du comté de Cook. Il est accusé d’avoir voyagé du comté de Cook au comté de McHenry et d’avoir horriblement vandalisé l’une de nos petites entreprises et piétiné leurs droits constitutionnels.

J’exhorte le procureur de notre État à poursuivre avec toute la puissance de la loi. N’allez pas facile. Pas d’accords de plaidoyer. Nous devons tracer la ligne. Vous devez faire de lui un exemple pour dissuader d’autres crimes d’entrer dans notre comté.

Je félicite le département de police de Lake in the Hills pour sa réponse. Je félicite les gens de notre communauté qui se dressent contre la haine et continuent de la combattre. Plus que tout, je suis fier de l’endroit où je vis quand je vois l’effusion de soutien pour cette entreprise.

La haine n’a pas gagné aujourd’hui. Un lâche a voyagé du comté de Cook au comté de McHenry dans l’obscurité de la nuit pour empêcher les gens d’exercer librement leurs droits constitutionnels. Il est accusé d’un crime haineux. La communauté se rassemblera pour soutenir Up Rising Bakery dans la foulée. L’amour en ressort plus fort.

Laura McGowen

Candidat au conseil du comté de McHenry, district 4