La haine est une émotion corrosive et nous prive de notre capacité à sympathiser les uns avec les autres : Dia Mirza sur Kaafir | Nouvelles de la série Web

New Delhi : Il y a deux ans, en juin, la vedette de Dia Mirza et le réalisateur de Sonal Nair, « Kaafir », a fait ses débuts en tant que série télévisée sur le Web et a instantanément contacté le public du monde entier. Écrit par Bhavani Iyer, la série racontait l’histoire déchirante de Kainaaz Akhtar, une femme qui traverse par erreur la LOC, est présumée être une militante et est retenue prisonnière.

La série était un récit sombre et poignant d’un incident similaire et a rappelé au public le coût humain payé par des citoyens innocents lorsque les nations se méfient les unes des autres.

Dia a déclaré: « Il est difficile de ne pas sympathiser avec une femme qui souffre tant sans que ce soit de sa faute. Une femme qui est aussi une mère et qui ne sait plus si elle ressentira un jour un sentiment d’appartenance. C’est un être humain histoire qui sera toujours pertinente pour son message d’amour et de paix, mais qui est particulièrement pertinente maintenant parce que la pandémie nous rappelle chaque jour notre humanité partagée. On nous rappelle que la haine et la violence sont en fin de compte des émotions futiles. Ce qui reste après nous sont partis, c’est juste cette question : « Avons-nous assez aimé ce monde et ceux qui l’habitent ?

Dia dit que l’humanisme fondamental qui sous-tend l’histoire l’a immédiatement attirée vers le personnage de Kainaz et elle dit : « Les préjugés profondément enracinés nous font oublier que nous sommes d’abord humains et ‘Kaafir’ continue de nous le rappeler. La haine est un corrosif. l’émotion et nous prive de notre capacité à sympathiser les uns avec les autres et vicie tellement la vie que nous oublions d’aimer, d’être gentil, de construire un monde où il y a plus de lumière que de ténèbres. Oui, les tensions géopolitiques sont réelles mais l’espoir aussi qu’un jour nous pourrons les résoudre. »

‘Kaafir’ était également le premier numérique de Dia Mirza et elle a déclaré: « La performance devait être subtile et pourtant expressive de l’agitation au sein du personnage et je me suis sentie vraiment humiliée lorsque tant de fans et de critiques m’ont envoyé des messages d’appréciation après avoir regardé la série. »

Elle a également remporté un clin d’œil Critic’s Choice pour le meilleur acteur (OTT) aux Gold Awards.