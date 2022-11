La « haine » de Fallon Sherrock vient de la jalousie, selon Wayne Mardle et Laura Turner | Fléchettes Nouvelles

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Wayne Mardle et Laura Turner discutent de la «haine» et de l’hostilité envers Fallon Sherrock et disent que les médias sociaux ont un grand rôle à jouer dans la négativité.

Wayne Mardle et Laura Turner pensent que la jalousie alimente la «haine» envers Fallon Sherrock et ont assuré à la reine du palais qu’elle n’avait rien à changer dans sa façon d’aborder le sport.

Sherrock a révélé cette semaine qu’elle s’était sentie «indésirée» par d’autres joueuses, soulignant l’environnement hostile qu’elle a connu lors de la série féminine PDC à Wigan.

La joueuse de 28 ans s’est affirmée à l’avant-garde du jeu féminin depuis sa sortie historique au Championnat du monde 2020, après avoir atteint la finale des Nordic Darts Masters et les quarts de finale du Grand Chelem l’an dernier avant de remporter le Matchplay féminin en Juillet.

S’adressant aux journalistes, Sherrock a déclaré que les autres joueuses étaient “contre” elle-même et Lisa Ashton malgré leur rôle déterminant dans l’essor du football féminin.

Fallon Sherrock s’est qualifiée pour le Grand Chelem de fléchettes avec une victoire lors du tout premier Matchplay féminin

“C’est horrible qu’elle se sente comme ça, les réseaux sociaux, ça amène ça dans le ménage, ce n’est pas sympa du tout”, a déclaré Laura Turner.

“Je pense juste que s’il y a des gens, des joueurs, n’importe qui qui ressent ça à cause des succès et des réalisations, alors leur attitude doit changer. Parce que Fallon fait juste son travail.”

Mardle a cité les expériences similaires endurées par Phil Taylor, 14 fois vainqueur du championnat du monde, au sommet de sa suprématie fulgurante.

Il a exhorté Sherrock à se distancer des commentaires négatifs et a fait écho à Turner en suggérant qu’il appartient à ceux qui sont à l’autre bout de la critique de modifier leurs attitudes.

S'exprimant sur Love The Darts, Colin Lloyd pense que Beau Greaves peut vraiment défier les deux premiers de Fallon Sherrock et Lisa Ashton

“Les ennemis, comme l’a dit Laura, les réseaux sociaux ont beaucoup à jouer, vous êtes assis sur votre canapé en train de boire un verre de vin et tout d’un coup vous décrochez votre téléphone, vous regardez à travers et c’est comme ‘je déteste bla bla’ », a déclaré Mardle.

“Phil Taylor avait ça à l’époque, ce n’est pas nouveau. Les joueurs étaient jaloux de Phil Taylor et Barney et de tous ceux qui réussissaient, parce qu’ils obtiennent les applaudissements, ils obtiennent le temps de presse que vous n’avez pas.

“C’est alors que le monstre aux yeux verts se dresse et ce sont ces gens qui doivent changer, c’est vraiment le cas.

“Il y a eu des moments dans la journée où Phil a eu l’audace de s’acheter une Bentley, et c’est comme ‘Je n’ai pas de Bentley, il est flash’, il n’est pas flash, il a plus d’argent que vous parce qu’il a plus de succès Ne sois pas jaloux de gens comme ça.

“Fallon a beaucoup fait pour le jeu, le fait qu’elle se sente comme ça, ce n’est pas à elle de s’inquiéter, laissez cela changer. Plus facile à dire qu’à faire. Raccrochez le téléphone, montez sur le tableau et gardez-les juste à l’esprit .”

