La haine anti-asiatique se développe malgré le discours de Biden et l’activisme

La violence contre les Américains d’origine asiatique et les Asiatiques s’est accrue malgré une attention nationale accrue et une action politique contre la haine anti-asiatique, ont déclaré des experts.

Selon un rapport du Center for the Study of Hate and Extremism de Californie, il y a eu une augmentation de plus de 164% des signalements de crimes haineux anti-asiatiques à la police au premier trimestre de 2021 dans 16 grandes villes et juridictions par rapport à l’année dernière. Université d’État, San Bernardino.

Plus de 6 600 incidents de haine ont été signalés dans l’année qui a suivi le début de la pandémie aux États-Unis, a annoncé cette semaine Stop AAPI Hate. Plus d’un tiers de ces incidents ont été signalés en mars seulement, selon l’organisation fondée l’année dernière en réponse au ciblage accru des Américains d’origine asiatique et des insulaires du Pacifique pendant la pandémie.

Les nouvelles données viennent après plusieurs attaques de haut niveau. Un homme a été arrêté mardi pour avoir poignardé deux femmes asiatiques lors d’une attaque non provoquée au centre-ville de San Francisco. Au cours du week-end, deux femmes asiatiques ont été agressées à New York par une femme qui leur a demandé de retirer leurs masques, puis a frappé l’une d’elles à la tête avec un marteau, selon la police.

Les agressions sont les dernières d’une série de crimes brutaux contre les Asiatiques et les Américains d’origine asiatique, y compris la fusillade mortelle en mars de huit personnes à Atlanta, qui a fait la mort de six femmes d’origine asiatique.

«Il ne sera vraisemblablement pas susceptible de diminuer de si tôt à moins que nous n’y soyons très vigilants», a déclaré Van Tran, professeur agrégé de sociologie qui étudie l’expérience des Américains d’origine asiatique au Graduate Center de la City University de New York. « Nous n’avons pas encore créé et engendré un changement institutionnel et un changement de comportement à plus grande échelle. »

Russell Jeung, co-fondateur de Stop AAPI Hate, a déclaré qu’il était difficile de dire à partir de ses données si les incidents de haine se produisaient à un taux plus élevé ou si la communauté signalait plus d’incidents en raison d’une sensibilisation accrue et de l’attention des médias.

« Je pense que le racisme est assez profondément ressenti et que la colère dirigée contre les Asiatiques est encore assez élevée », a-t-il déclaré.

Malgré l’action fédérale, la hausse est « accélérée et soutenue »

La montée de la violence anti-asiatique a été signalée pour la première fois en mars 2020, alors que le COVID-19 commençait à se propager à travers le pays et que certains politiciens, y compris le président Donald Trump, ont accusé la Chine de la pandémie.

Depuis lors, les législateurs ont fait progresser la législation, les services de police ont créé des groupes de travail et des lignes d’assistance téléphonique, et les membres de la communauté ont organisé des manifestations et des programmes de surveillance de quartier.

Le mois dernier, le Sénat a adopté une loi visant à lutter contre les crimes haineux contre les Américains d’origine asiatique et les insulaires du Pacifique avec un soutien bipartite écrasant.

Si la Chambre adopte la loi, ce serait un « premier pas très fort », mais des changements plus structurels sont nécessaires pour éradiquer les attitudes racistes sous-jacentes à ces crimes, a déclaré Tran. Il a noté qu’il existe déjà des lois sur les crimes haineux qui nécessitent une application plus stricte.

Le président Joe Biden a signé une action exécutive condamnant le racisme et l’intolérance contre les Américains d’origine asiatique et a exprimé à plusieurs reprises son inquiétude face à la montée de la violence.

Le changement de ton de Biden par rapport à l’administration précédente a «probablement» aidé, mais la rhétorique politique ne suffit pas à enrayer la hausse, selon Brian Levin, auteur du rapport du CSUSB et professeur de justice pénale.

«Même avec le président Biden et le Congrès qui font des efforts admirables, il existe toujours une sous-culture qui est vulnérable à un niveau de préjugés peu profond ou à un niveau très profond de préjugés», a-t-il déclaré. «Même les personnes ayant des préjugés faibles et superficiels peuvent agir violemment en fonction de facteurs situationnels.»

Levin, qui suit les incidents de haine depuis près de 30 ans, a déclaré que l’augmentation des rapports sur les crimes de haine anti-asiatiques pourrait s’aggraver avec la levée des restrictions relatives au COVID-19.

«Nous avons eu une augmentation de 146% en 2020, et cela est maintenant accéléré et soutenu», a-t-il déclaré. «Il s’agit d’une poussée historique qui nécessite une action immédiate de la part des dirigeants civiques, des éducateurs, des décideurs et des forces de l’ordre, en particulier dans le domaine de la sensibilisation.»

De meilleures données sont nécessaires pour lutter contre la « sous-déclaration massive »

Bien que la résolution du problème nécessite une approche «de la société dans son ensemble», a déclaré M. Levin, les problèmes «les plus urgents» concernent l’application de la loi. Bien qu’une partie de l’augmentation qu’il a observée puisse être due à une augmentation des signalements, il y a une «sous-déclaration massive» des incidents de haine. De meilleures données sont nécessaires pour évaluer la portée du problème.

Moins de la moitié des victimes d’un crime de haine le signalent à la police, selon les données du Bureau of Justice Statistics.

Levin a déclaré que certains endroits comme New York, qui a créé un groupe de travail sur les crimes haineux en Asie, font un bon travail pour compter ces crimes; dans d’autres endroits, ils tombent entre les mailles du filet. Il a souligné l’Alabama, qui était le seul État à signaler zéro crime de haine en 2019.

«Nous devons vraiment avoir une collecte de données concrètes», a-t-il déclaré. « Si nous avons des retards – les données du FBI sortent à la mi-novembre – cela n’aidera pas les communautés qui vivent cela maintenant. »

Le FBI recueille des données nationales sur les crimes haineux, mais les données pour 2020 et 2021 n’ont pas été publiées. En 2019, 216 crimes haineux anti-asiatiques ont été signalés, selon les dernières données disponibles.

Levin a suggéré de lier le financement fédéral à la collecte de données. Il a évoqué un projet de loi en Californie qui créerait une commission permanente chargée de créer une comptabilité annuelle complète des activités de crime de haine dans tout l’État et de proposer des recommandations comme modèle possible.

Il a déclaré que les services de police doivent faire un meilleur travail pour déterminer quand un crime est un crime de haine et a suggéré aux départements de mettre en œuvre un système d’examen à deux niveaux qui comprend une liaison communautaire ou un conseil externe.

Des « ressources culturellement compétentes » nécessaires pour les victimes

Il faut faire plus pour éduquer la communauté sur la façon de signaler les incidents de haine – en particulier s’ils n’atteignent pas le niveau d’un crime – et pour mettre les victimes en contact avec des ressources de soutien, a déclaré Evangeline Chan, coprésidente d’AAPI Affinity Group. à Safe Horizon, qui fournit un soutien aux victimes de la criminalité.

Chan, comme de nombreux experts, a déclaré qu’il pourrait y avoir des barrières culturelles ou linguistiques qui empêchent les Asiatiques et les Américains d’origine asiatique de signaler des incidents.

Elle a déclaré qu’à New York, où son organisation est basée, de nombreux membres de la communauté ne savent pas qu’ils peuvent signaler les violations civilement à la Commission des droits de l’homme de New York ou accéder aux ressources de santé mentale et physique même s’ils décident de ne pas signaler.

«Ce que nous aimerions voir, c’est vraiment un peu plus d’éducation, de sensibilisation et de sensibilisation centrée sur les ressources déjà disponibles», a déclaré Chan.

L’organisation de Chan place des défenseurs des victimes dans les commissariats de police de New York pour offrir des ressources dans diverses langues. En raison de la pandémie, elle a perdu plusieurs de ces défenseurs et certains financements gouvernementaux ont été affectés.

«Tout cela nécessite un financement», a-t-elle déclaré. « Il est vraiment important que des ressources culturellement compétentes soient investies pour traiter et résoudre ce problème. »

Mettre fin à la haine asiatique grâce à l’éducation et à la formation

L’un des nombreux moyens de prévenir ces types de crimes est l’éducation et « comprendre les causes profondes du racisme », a déclaré Chan.

«La violence contre les personnes identifiant l’AAPI n’est vraiment pas nouvelle», a-t-elle déclaré. « Cela se passait bien avant la pandémie, et il est profondément enraciné dans l’histoire de cette nation. »

Une partie de cette éducation devrait inclure l’enseignement aux étudiants de la maternelle à la 12e et au niveau collégial sur le «rôle intégral» des Américains d’origine asiatique dans l’histoire américaine, a déclaré Anne Cheng, professeur à l’Université de Princeton dans le New Jersey dont les travaux portent sur la race, le sexe Littérature.

« Nous faisons partie de ce pays », a déclaré Cheng. « Nous faisons partie de son histoire. Nous y contribuons depuis le 19ème siècle. »

Les dirigeants de Stop AAPI Hate ont plaidé pour l’augmentation de l’éducation aux études ethniques pour prévenir les crimes, la mise en œuvre de programmes de protection contre la violence à base communautaire et l’élargissement de la protection des droits civils pour mettre fin au harcèlement dans les entreprises.

« Nous voulons trouver une solution à long terme au racisme, il n’y a pas de solution miracle », a déclaré Jeung, cofondateur du groupe et professeur d’études asiatiques américaines à l’Université d’État de San Francisco. « Nous voulons arrêter le cycle de la violence, et nous pouvons le faire avec des modèles de justice réparatrice où nous tenons les auteurs responsables, mais nous ne les criminalisons pas nécessairement. »

Chan a suggéré plus de formation des spectateurs pour aider les résidents et les entreprises à savoir quoi faire s’ils sont témoins d’un crime.

Elle a dit qu’il était « vraiment décevant » de voir combien d’attaques très médiatisées ont eu lieu en plein jour, soulignant les deux portiers de New York qui n’ont pas aidé une Américaine d’origine asiatique qui a été brutalement attaquée le mois dernier.

«Nous ne préconisons certainement pas que quiconque se mette en danger», a-t-elle déclaré. « Nous nous attendons à ce que les membres de la communauté, les propriétaires de vitrines au moins interviennent ou appellent à l’aide. »

